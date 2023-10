Sagra del Cinghiale e della Castagna a San Potito Ultra (AV)

© Olha Tatdot su Unsplash

Tre giorni di festa con tanti piatti preparati a base di ragù di Cinghiale, ma anche castagne della zona e la zuppa di Castagne

La 25° edizione della rinomata Sagra del Cinghiale e della Castagna si terrà nel weekend che va dal 6 all’8 Ottobre 2023 a San Potito Ultra, nell’avellinese. Tre giorni di festa con due grandi prodotti della zona che potremo assaggiare preparati in tanti modi tradizionali.

L’evento, organizzato dal Comitato Festa “Maria S.S. del Soccorso”, è diventato un appuntamento ormai consueto per gli amanti del buon cibo e dell’ottima compagnia. Nei giorni del 6-7-8 ottobre ed in particolare il venerdì 6 e il sabato 7 di sera, e domenica 8 ottobre per l’intera giornata, sarà possibile gustare gli ottimi piatti ed il famoso tronchetto di castagne da guinness.

Una bella festa per gli amanti del buon cibo e dell’ottima compagnia

Poi, nel menù della sagra, non mancherà la tradizionale brace di maiale e cinghiale, gli scialatielli con ragù di cinghiale, le caldarroste, il caciocavallo ‘mpiccato, vino paesano e dolci della tradizione popolare fatti dalle massaie del paese.

A San Potito Ultra (AV) domenica 8 ottobre aperti anche a pranzo (ma fino ad esaurimento scorte). Non mancheranno Stand di prodotti artigianali, Artisti di strada, Intrattenimento per grandi e piccoli, Musica popolare e non solo. Disponibili Area camper e Parcheggi gratuiti.

