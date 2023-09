Festival delle Mongolfiere a Paestum con voli sulla Valle dei Templi

© Festival Internazionale Delle Mongolfiere - Paestum

Ritorna a Paestum lo straordinario appuntamento che permetterà di volare e godere di scenari straordinari sulla valle dei Templi di Paestum a bordo di coloratissime mongolfiere tra voli liberi e voli vincolati, quelli agganciati ad una lunga fune di 20/25 metri

Ritorna a Paestum dal 30 settembre all’ 8 ottobre 2023 a Paestum il Festival delle Mongolfiere, un bell’appuntamento che permetterà di volare a bordo di coloratissime mongolfiere per godere di scenari straordinari sulla valle dei Templi

Al Festival delle Mongolfiere di Paestum si potranno effettuare voli vincolati o voli liberi e si potranno ammirare le straordinarie bellezze archeologiche di Paestum da una prospettiva completamente diversa. Durante il festival non mancheranno anche artisti di strada, esibizioni degli sbandieratori, gonfiabili per bambini, aquiloni e una grande area verde a disposizione del pubblico.

Come partecipare ai voli in Mongolfiera e quanto costano

Nel programma sono riportate le condizioni e gli orari ma, in linea di massima, i voli saranno disponibili dalle 17 nei giorni infrasettimanali mentre nei giorni festivi ci saranno anche voli a partire dalle 7,30 di mattina oltre a quelli pomeridiani. I voli sono soggetti alle condizioni meteo e i voli liberi sulla zona saranno effettuati ad un’altezza maggiore mentre i voli vincolati saranno a quote più basse perché la mongolfiera resta attaccata alla terra da una lunga fune di 20/25 metri. In entrambi i casi volare in mongolfiera su Paestum sarà un’esperienza straordinaria e indimenticabile che ci permetterà di ammirare dal cielo sia la spettacolare area archeologica con i maestosi templi che tutta la splendida costa e le montagne che la circonda.

Il biglietto di ingresso al Parco delle Mongolfiere ha un costo di € 5,00 dai 12 anni in su.

Il volo vincolato ha un costo di € 15,00 per gli adulti, e € 10,00 per i bambini.

Il volo libero ha un costo che verrà concordato in loco.

I biglietti si acquistano direttamente nell’area del Festival.

Festival delle Mongolfiere Paestum 2023 – Programma di Massima 🗓

Sabato 30 Settembre 2023

Ore 10.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su )

Al interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro bar. pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato ( posti limitati )

Ore 16.45 inaugurazione manifestazione taglio del nastro con Intervento Autorita’

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero) ( l’ orario del volo puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 17.30 Volo vincolato con mongolfiera l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco , posti limitati.

Domenica 01 Ottobre 2023

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero)

Ore 10.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su )

Al interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro bar, pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato ( posti limitati )

Ore 15.00 esibizione sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di diano

Ore 17.00: Preparazione e decollo delle Mongolfiere l’ orario del volo , puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 17.30 Volo vincolato con mongolfiera ( l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco posti limitati ).

Lunedi 02 Ottobre 2023

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo Libero)

Martedi 03 Ottobre 2023

Riposo

Mercoledi 04 Ottobre 2023

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo Libero )

Giovedi 05 Ottobre 2023

Ore 17.00 preparazione e decollo Mongolfiere (volo libero)

Venerdi 06 Ottobre 2023

Ore 15.00 apertura bar, e parco gioco per bambini

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 17.30: volo vincolato con mongolfiera (l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo Il biglietto si acquista in loco posti limitati.)

Sabato 07 Ottobre 2023

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 10.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su )

All’ interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro bar,pizzeria.

Ore 14.00 artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato ( posti limitati )

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere l’ orario del volo libero, puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 17.30 Volo vincolato con mongolfiera ( l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco , posti limitati ).

Domenica 08 Ottobre 2023

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 10.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su )

Al interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro bar,pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato ( posti limitati ).

Ore 15.00 esibizione sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di diano

Ore 17.00: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero) l’ orario del volo libero, puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 17.30: Volo vincolato con mongolfiera (l’orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota , il biglietto si acquista in loco , posti limitati).

Ore 20.30 conclusione Festival

Tutte le informazioni sul sito ufficiale – http://www.paestumballoon.it/mongolfiere/

https://www.facebook.com/p/Festival-Internazionale-Delle-Mongolfiere-Paestum-100063686885646/