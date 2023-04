Cosa fare a Napoli e in Campania martedì 25 aprile 2023, Festa della Liberazione

©Morea Outdoor

Tanti eventi e cose da fare a Napoli e nelle vicinanze martedì 25 aprile 2022, un giorno speciale al termine di un altro lungo weekend in cui si svolgono tanti eventi in città è nelle vicinanze

Include contenuti sponsorizzati

Anche martedì 25 aprile 2023 ci saranno tanti eventi e cose da fare a Napoli e in Campania. Una giornata speciale in cui la città si riempie di attività per tutti i gusti e per tutte le età. Visite guidate, spettacoli teatrali, eventi per bambini e per famiglie e tanto altro: di seguito una selezione tra quelli più interessanti.

Eventi a Napoli il 25 aprile 2023

Napolinverticale: il Petraio

Contenuto sponsorizzato

MOREA vi accompagnerà alla scoperta del cammino “in verticale” del Petraio, uno dei vari percorsi gradinati della città, originariamente ripida discesa ricavata dal letto di un alveo torrentizio. La sua naturale conformazione offre scorci davvero panoramici… attraversando questi nascosti gradini, ci ritroveremo direttamente nel cuore di Napoli. Martedì 25 Aprile 2023 ma anche Domenica 23 Aprile e Lunedì 1 Maggio. Orario: 18.00. Costi: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni. Posti Limitati – Morea – Prenotazione obbligatoria. Info al 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com

Musei Gratis a Napoli e in Campania martedì 25 aprile 2023, Festa della Liberazione

Martedì 25 aprile 2023, Festa della Liberazione, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la nostra regione e visitare tutti i musei e i parchi archeologici statali. Musei Gratis a Napoli e in Campania

Napolinverticale: Pizzofalcone

Contenuto sponsorizzato

Altra passeggiata da non perdere alla scoperta di un panoramico e suggestivo percorso che ricongiunge il cuore della città alla collina di Pizzofalcone, portata recentemente alla ribalta dalla nota serie televisiva ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Le rampe di Pizzofalcone, concepite nel corso del 1500, ospitano tra l’altro uno dei più particolari palazzi storici della città, Villa Ebe, dimora in stile neogotico dell’illustre architetto Lamont Young. Attraversando questi tornanti, ci ritroveremo al più antico castello della città: Castel dell’Ovo. Martedì 25 aprile ore 10.30 e Sabato 29 Aprile ore 18.00. Costi: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni. Posti Limitati – Morea – Prenotazione obbligatoria. Info al 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com

Edenlandia a Napoli: aperta anche martedì 25 aprile 2023

Anche martedì 25 aprile 2023 ad Edenlandia il grande parco dei divertimenti di Napoli l’ingresso è sempre gratuito, con le sole giostre a pagamento dai 2 euro in su e gli orari, il 25 aprile saranno dalle ore 10.00 a mezzanotte. Ricordate che in tutti i weekend di aprile ci saranno laboratori ed eventi gratuiti Aprile a Edenlandia

Pedamentina & Street-Art Tour

Contenuto sponsorizzato

La Pedamentina è una delle varie scalinate di Napoli che collegano la parte alta con quella bassa della città, nata nel XIV secolo come percorso per trasportare più facilmente i materiali da costruzione della Certosa di San Martino. Percorrere questi 400 gradini permetterà di ammirare il fantastico panorama sul golfo e sul centro storico di Napoli, visibili dall’alto in tutta la loro bellezza. Il Tour continuerà ai Quartieri Spagnoli passeggiando tra i più bei murales presenti nella zona. Date disponibili: Lunedì 24 Aprile ore 10.30 / Domenica 30 Aprile ore 18.00. Costi: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni. Posti Limitati – Morea – Prenotazione obbligatoria. Per tutte le info: 3281917307 moreaoutdoor@gmail.com

Ingresso gratuito a Palazzo Piacentini a via Toledo con l’ultimo Caravaggio

Ingresso gratis il 25 aprile. Su via Toledo a Napoli la nuova sede delle Gallerie d’Italia di Napoli a Palazzo Piacentini, già sede del Banco di Napoli, una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli

Aperto lo straordinario percorso sotterraneo del LAPIS Museum

Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è la meta ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza unica e affascinante nel cuore del centro storico di Napoli, anche nel giorno del 25 aprile. Un itinerario perfetto per tutti coloro che desiderano scoprire una inedita Neapolis e la sua storia millenaria tra cavità, cunicoli e cisterne senza tempo con il Museo dell’Acqua e il Decumano Sommerso, gli ambienti del sottosuolo riconvertiti nel corso della seconda guerra mondiale in ricoveri antiaerei. Una vera e propria avventura valorizzata da installazioni multimediali ed immersive. Il 25 aprile aperto dalle 10.00 alle 20.00 con quattro turni di visite accompagnate: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. Per prenotare 08119230565 Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Visita speciale alle straordinarie bellezze della Certosa di San Martino

Martedì 25 aprile una visita per scoprire uno dei maggiori monumenti cittadini, la Certosa di San Martino il cui inizio della costruzione risale al 1325, rimaneggiata più volte conserva opere dei maggiori artisti del regno tra cui Jusepe de Ribera, Battistello Caracciolo, Giovanni Lanfranco, Luca Giordano, Francesco Solimena, Paolo De Matteis, Francesco De Mura e tanti altri Un “luogo memorabile” definito così da un famoso critico d’arte americano, Michael Kimmelman del New York Times. La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.Pagina ufficiale Megaride Art

Ingresso gratuito anche al Madre di Napoli con tre mostre da non perdere

Il 25 aprile il Museo Madre apre gratuitamente con tre grandi mostre al Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli. La prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con oltre quaranta opere dell’artista campano, poi la prima mostra retrospettiva in Italia dedicata a Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere alcune delle quali mai esposte ed infine la mostra “Think Tank: Reproductive Agents” a cura di Florencia Cherñajovsky Al Madre di Napoli tre mostre da non perdere

Fuori città alcuni eventi particolari

Sagra della Salsiccia Rossa a Castelpoto nel beneventano presidio Slow Food

A Castelpoto, in provincia di Benevento anche il 25 aprile 2023 si terrà la grande Sagra della Salsiccia Rossa, già definito da tanti uno degli eventi più gustosi dell’anno La Salsiccia Rossa di Castelpoto presidio Slow Food della zona uno squisito insaccato beneventano realizzato nel rispetto della tradizione. Sagra della Salsiccia

A Cardito, vicino Napoli, la Sagra della Fragola e dell’Asparago Napoletano

Una grande festa anche il 25 Aprile 2023 a Cardito, vicino Napoli, la 29 ^ edizione della Sagra della Fragola e dell’Asparago Napoletano, con tanti stand gastronomici presso la Villa Comunale Sagra della Fragola e dell’Asparago

Visitabili Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli con visite guidate, tour e eventi

Sono finalmente visitabili tutti i giorni, con un piccolo ticket, il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Ritorna la festa del Carciofo IGP di Paestum

7 giorni di feste a Paestum per l’attesa la festa del carciofo IGP di Paestum che si terrà anche martedì 25 aprile 2023 in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum vicino Salerno con apertura anche a pranzo . la festa del Carciofo IGP

L’International Street Food Festival arriva a Salerno

A Salerno anche martedì 25 Aprile 2023 nel centro della città, nel Parcheggio del Grand Hotel Salerno si terrà una nuova tappa del grande tour gastronomico dell’International Street Food Festival.

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Anche il 25 aprile oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra

Riparte la funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Anche martedì 25 aprile 2023 le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.