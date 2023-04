Pasqua e Pasquetta 2023 all’Edenlandia: attività gratuite per la famiglia

Anche attività gratuite ad aprile all’Edenlandia il grande parco dei divertimenti di Napoli che ha sempre ad ingresso gratuito, con le sole giostre a pagamento dai 2 euro in su. E il 24 aprile uno spettacolo con Lucilla

Mese di aprile 2023 speciale ad Edenlandia il grande parco dei divertimenti di Napoli che, ricordiamo, è sempre ad ingresso gratuito, con le sole giostre a pagamento dai 2 euro in su. In tutti i weekend di aprile ci saranno laboratori ed eventi gratuiti e poi eventi speciali per il periodo di Pasqua, Pasquetta e per il ponte del 25 aprile.

In particolare per tutti i weekend del mese dal 2 aprile, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.00, sarà possibile partecipare gratuitamente alle attività di “truccabimbi” e di “laboratori” a tema pasquale. E per il mese di aprile 2023 il parco di Edenlandia rispetterà i seguenti orari: 9 e 10 aprile 10.00-00.00, 11 aprile 10.00-22.00, 24, 25 aprile e 1 maggio 10.00-00.00.

Pasqua e Pasquetta all’Edenlandia

Sabato 8 e la domenica di Pasqua , 9 aprile 2023, alle 12.30 e alle 16.30 sarà organizzata la “Grande Caccia alle uova” accompagnata e guidata dal Bianconiglio. Per l’occasione saranno regalate a tutti i partecipanti le uova di cioccolat o dell’Edenlandia.

Lunedì di Pasquetta, il 10 aprile 2023, dalle 11.00 e per tutta la giornata, ci saranno spettacoli di bolle di sapone con @diegobolleshow (ticket a pagamento)

Il 24 aprile torna il “Lucillakids”, il personaggio, al momento, più amato dai bambini

A grande richiesta ritorna il 24 aprile lo spettacolo di “Lucillakids”, il personaggio, al momento, più amato dai bambini, che spopola su YouTube con il suo canale dedicato a balli ed allegre canzoncine, alle 16.30 e alle 18.30. Lo spettacolo sarà a pagamento. Lucilla sarà all’Edenlandia, per giocare e cantare insieme a voi presso il teatro PalaEden

Lo show dura 45minuti, è a posti limitati e il costo varia in base alla scelta del posto. Spettacoli il 24 Aprile alle ore 16.30 e 18.30 con biglietti da 12euro – 10euro – 8euro + commissioni online acquistabili su Azzurroservice.net

Gli orari del parco

Per quanto riguarda gli orari del Parco di Edenlandia per il mese di aprile 2023 saranno i seguenti: 9 e 10 aprile 10.00-00.00, 11 aprile 10.00-22.00, 24, 25 aprile e 1 maggio 10.00-00.00. Per maggiori informazioni sul parco è possibile scrivere allo 0815939106 (whatsapp) o seguire le pagine social Facebook e instagram @edenlandiaofficial

