8 marzo 2023: cosa fare alla Festa della Donna a Napoli

Eventi e cose da fare a Napoli e dintorni per la festa della Donna di mercoledì 8 marzo 2023. Eventi particolari, ma anche spettacoli e manifestazioni interessanti che si tengono in quel giorno e che vi faranno passare una giornata veramente da ricordare

Mercoledì 8 marzo 2023 ricorre la Festa della Donna e, anche a Napoli e nelle vicinanze, sono state organizzate diverse iniziative da non perdere. Ci saranno i musei aperti gratuitamente alle donne e alcune visite guidate nei luoghi più belli della città, poi eventi teatralizzati e visite e tanto altro. Ve ne presentiamo alcuni tra i più originali. Buona festa della Donna a tutte le nostre lettrici.

Mercoledì 8 marzo 2023 – gli eventi suggeriti a Napoli

Ingresso gratuito per le donne nei musei statali e tanti eventi

Mercoledì 8 marzo 2023, su proposta del Ministro della cultura, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. Ingresso gratuito per le donne

“La donna nell’arte” alle Gallerie d’Italia: Festa della donna a Napoli

Mercoledì 8 marzo 2023 in occasione della Giornata internazionale della donna, le Gallerie d’Italia di Napoli, organizzano, di mattina e di pomeriggio delle interessanti visite guidate dal titolo “La donna nell’arte”. “La donna nell’arte”

Incontri gratuiti all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha organizzato un interessante incontro per parlare di scienze e di scienziate. Al termine dell’appuntamento osservazioni al telescopio – Prossimo 8 marzo – Conversazione scientifica con le astronome. Women & Girls in Astronomy

Mostra gratuita con 12 capolavori del Barocco Italiano nel Tribunale di Napoli

Anche il giorno 8 marzo si potrà vedere liberamente nel Palazzo di Giustizia di Napoli, al Centro Direzionale, sarà visitabile gratuitamente la mostra “Giustizia e Bellezza – Drammaturgia del Diritto nella Pittura Barocca” con 12 capolavori del Barocco Italiano. Mostra gratuita

Festa della Donna Tour in barca tra storia e leggenda

Il giorno 8 marzo alle 11 l’Associazione Culturale ARS MANIA organizza un Tour di Castel dell’Ovo visto dal mare con aperitivo in barca . Il tour parte da Mergellina, prosegue sul lungomare e arriva al Castel dell’ovo. Celebreremo questa giornata conoscendo miti e leggende della sirena Partenope e della nostra terra , miti che da sempre hanno affascinato intere generazioni . Prenotazione obbligatoria WhatsApp 3277306533 Maggiori informazioni Associazione Culturale ARS MANIA

Al PAN di Napoli la mostra gratuita IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023

L’8 marzo è il penultimo giorno (la mostra chiude il 9 marzo 2023) per vedere al PAN il Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille 60, la bella mostra visitabile gratuitamente dal titolo IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023. Street art/Dipinti/Installazioni/Video. IABO 20th. Mostra Antologica

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Apertura gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, Museo Anatomico

Al Teatro Mercadante di Napoli il Cyrano De Bergerac secondo Arturo Cirillo

Anche l’8 marzo e fino a domenica 12 marzo 2023 al Teatro Mercadante di Napoli ci sarà sulle scene il Cyrano De Bergerac con il particolare e acclamato allestimento di Arturo Cirillo che trasforma il classico di Rostand in un musical con cilindro, piume e paillettes per uno spettacolo speciale, visionario e poetico. il Cyrano De Bergerac

Biagio Izzo al Teatro Augusteo con “Balcone a 3 piazze”

Anche l’8 marzo e fino a domenica 12 marzo 2023 una divertente commedia degli equivoci con Biagio Izzo a Napoli al teatro Augusteo. Un nuovo spettacolo dal titolo “Balcone a 3 piazze” scritto da Mirko Setaro e Francesco Velonà, “Balcone a 3 piazze”

Con i musei gratuiti si potranno visitare anche le seguenti mostre

Al MANN, la mostra “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” – a l Museo Archeologico Nazionale di Napoli , una bella mostra dal titolo “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” in occasione del suo 80° compleanno. v iaggio nel mondo di Lucio Dalla

a , una bella mostra dal titolo in occasione del suo 80° compleanno. Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” – una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani . Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Il legno che non bruciò

una testimonianza straordinaria di . Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Una grande mostra sui Bizantini al MANN, il Museo Archeologico di Napoli – Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, al MANN una mostra che racconta il mondo dell’Impero Bizantino fino al 10 aprile. In esposizione oltre 400 opere “ Bizantini luoghi, simboli e comunità di un impero millenario ”

Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, al MANN una mostra che racconta il mondo dell’Impero Bizantino fino al 10 aprile. In esposizione oltre 400 opere “ ” Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano – nel Museo e Real Bosco di Capodimontela grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Altre mostre e luoghi di cultura visitabili a pagamento mercoledì 8 marzo 2023

Degas il ritorno a Napoli: la grande mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà, dal 14 gennaio al 10 aprile 2023, la grande mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito dal 2 gennaio al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Artemisia Gentileschi a Napoli: una grande mostra alle Gallerie d’Italia in via Toledo

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.