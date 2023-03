Musei gratuiti per la Festa della Donna: ecco gli eventi previsti per l’8 marzo 2023

Durante la giornata internazionale della donna 2023 ci saranno tanti eventi nei musei e luoghi di cultura statali a Napoli e in Campania e le donne potranno entrare gratuitamente

Mercoledì 8 marzo 2023, su proposta del Ministro della cultura, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito.

Una bella iniziativa a cui si aggiungono molti eventi e iniziative, organizzate a Napoli e in Campania, ma anche in tutta Italia, dagli stessi Musei per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata.

Di seguito ve ne riportiamo alcuni già noti ma l’elenco degli appuntamenti è in costante aggiornamento e troverete altre iniziative consultando il link finale. Per conoscere le strutture che apriranno gratuitamente potete consultare il nostro post di domenica 5 marzo 2023 dove ci sono, per singola provincia della Campania, i principali musei che hanno aperto le loro porte gratuitamente come ogni prima domenica del mese.

Mercoledì 8 marzo 2023 – ingresso gratuito per le donne ed eventi nei musei

Biblioteca Nazionale di Napoli – 8 marzo – convegno di studio su Guerriera Guerrieri con intitolazione del monumentale Salone di Lettura della Biblioteca Nazionale di Napoli a colei che ha salvato il patrimonio librario della Biblioteca Nazionale durante la guerra. Maggiori Informazioni

Parco Archeologico di Pompei – 8 marzo – in occasione della “Giornata internazionale della donna” che prevede ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, sono previste visite speciali riservate alle donne titolari della My Pompeii card e un accompagnatore, al Laboratorio di ricerche applicate del Parco, centro di ricerche e analisi del Parco, custode di reperti organici unici rinvenuti nell’area vesuviana. Le visite sempre su prenotazione saranno previste dalle 10:00 alle 12:00, in 4 turni della durata di 30 minuti ciascuno, per massimo 5 persone per volta. – Maggiori informazioni

Parco Archeologico di Paestum e Velia – 8 marzo – Il parco celebra la Giornata internazionale della donna con l’iniziativa “Storie di donne. Percorsi tematici per tutti a Paestum e Velia” e con l’ingresso gratuito per tutte le donne. A Paestum: ore 10:00: visita didattica “Le figlie di Hera: l’altra metà della storia di Paestum”, a cura del Direttore Tiziana D’Angelo – ore 16:00: visita guidata “Le donne di Paestum tra mito e realtà” a cura di le Nuvole A Velia: ore 10:00: visita didattica “Alla scoperta delle donne di Velia”, a cura dell’archeologo Francesco Uliano Scelza. ore 11:00: laboratori sulla natura e sul riciclo creativo a cura di Cooperativa Sociale Effetto Rete. Tutte le iniziative sono incluse nel biglietto di ingresso al Parco, nell’abbonamento Paestum&Velia e nella card Ad Maggiori informazioni –

