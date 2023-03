“La donna nell’arte” alle Gallerie d’Italia: Visite guidate per la Festa della Donna

Visite guidate dedicate alle figure femminili protagoniste di tante opere esposte nelle grandi collezioni delle Gallerie d’Italia di Napoli: la festa della donna a Napoli

Mercoledì 8 marzo 2023 in occasione della Giornata internazionale della donna, le Gallerie d’Italia di Napoli, i Musei del Gruppo Intesa Sanpaolo che ora si trovano a Palazzo Piacentini su via Toledo, organizzano delle interessanti visite guidate dal titolo “La donna nell’arte”.

Visite guidate orientate alle persone adulte e dedicate alle figure femminili protagoniste di tante opere esposte nelle grandi collezioni delle Gallerie d’Italia di Napoli e all’evoluzione della rappresentazione della donna nell’arte, dal XVII secolo ai primi anni del XX secolo. Belle e interessanti visite dedicate alle donne in occasione della Giornata internazionale della donna.

“La donna nell’arte” come partecipare

Le visite guidate sono dedicate alle figure femminili protagoniste di tante opere esposte nelle grandi collezioni delle Gallerie d’Italia di Napoli e si terranno il giorno 8 marzo 2023 su due turni: il primo in orario 12:30 – 13:30 e il secondo dalle 16:00 – 17:00. Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria entro il giorno martedì 7 marzo alle ore 14.00 al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com.

Il costo di partecipazione è di Euro 7,00 incluso biglietto d’ingresso al grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Ogni attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti Maggiori informazioni e prenotazioni al numero verde 800.167.619

Evento ufficiale – “La donna nell’arte” alle Gallerie d’Italia di Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.