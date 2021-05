Street Art a Napoli: i tour per conoscere i capolavori degli artisti a Napoli

Da Montesanto ai Quartieri Spagnoli, dal Vomero a Materdei, da Ponticelli a San Giovanni ovunque si cammina a Napoli si trovano vere e proprie opere d’arte sui muri della città. Nel weekend tante visite per scoprirle assieme

Napoli è piena di capolavori della street art che troviamo sui muri della città, dall’unica opera italiana di Banksy in Italia che si trova a Napoli nel centro storico fino ai tanti lavori di grandi artisti italiani, come il grande e bellissimo ritratto di San Gennaro di Jorit a via Duomo e ai tantissimi altri murale che si trovano in tutta Napoli.

Da Montesanto ai Quartieri Spagnoli, dal Vomero a Ponticelli, da San Giovanni alla zona Ospedaliera e non parliamo del centro storico. Ovunque si cammina a Napoli si trovano vere e proprie opere d’arte in città che si ammirano liberamente. Roxy in the box, Ciop&Kaf, Jorit, Bosoletti, Exit Enter e tanti altri grandi artisti della street art hanno lasciato il loro “segno sui muri di Napoli. Approfittiamo del Maggio dei Monumenti per scoprirli assieme a brave guide che ci porteranno in giro per la città per vedere tutti questi capolavori. E se volete girare anche da soli date un’occhiata alla nostra guida alla street art a Napoli alla fine del post.

Alcune visite guidate alla scoperta della Street Art a Napoli per il prossimo Weekend

venerdì 21 maggio – Erika Chiappinelli Street art tour a Montesanto e nei Quartieri Spagnoli Visita attraverso i vicoli della zona di Montesanto per scoprire street artist come Roxy in the box, Ericailcane, Flase, Aldam, Ciop&Kaf. Si prosegue per i quartieri spagnoli, dove incontreremo opere di tanti altri artisti. Appuntamento presso Piazza Dante (accanto al monumento al poeta), ore 18.00 10 euro Lingue: inglese @ erika83e@gmail.com Tel 3492949722

Visita attraverso i vicoli della zona di Montesanto per scoprire street artist come Roxy in the box, Ericailcane, Flase, Aldam, Ciop&Kaf. Si prosegue per i quartieri spagnoli, dove incontreremo opere di tanti altri artisti. Appuntamento presso Piazza Dante (accanto al monumento al poeta), ore 18.00 10 euro Lingue: inglese @ erika83e@gmail.com Tel 3492949722 Sabato 22 maggio – Associazione “Napoli con i Napoletani” – Forcella: dai Greci alla street art – Visita di una parte di Spaccanapoli ancora troppo poco conosciuta e protagonista di un intenso risveglio culturale. Appuntamento presso Via Pietro Colletta ore 10.30 15 euro Disponibile in LIS Tel 3498789600

Visita di una parte di Spaccanapoli ancora troppo poco conosciuta e protagonista di un intenso risveglio culturale. Appuntamento presso Via Pietro Colletta ore 10.30 15 euro Disponibile in LIS Tel 3498789600 Sabato 22 maggio – Davide D’Andrea – Il canto della Sirena Il richiamo di Partenope dai greci alla street art Visita di Napoli alla ricerca del suo legame con la sirena Partenope a partire dal Teatro San Carlo fino alla Chiesa di San Gregorio Armeno. Appuntamento presso Teatro San Carlo ore 9.45 10 euro uomini – 8 euro donne – 6 euro bambini (gratis fino ai 3 anni) Lingue: inglese @ colimlg@icloud.com Tel3463316020 – 3396763715

Il richiamo di Partenope dai greci alla street art Visita di Napoli alla ricerca del suo legame con la sirena Partenope a partire dal Teatro San Carlo fino alla Chiesa di San Gregorio Armeno. Appuntamento presso Teatro San Carlo ore 9.45 10 euro uomini – 8 euro donne – 6 euro bambini (gratis fino ai 3 anni) Lingue: inglese @ colimlg@icloud.com Tel3463316020 – 3396763715 Domenica 23 maggio – Annarita Buonanno – Sanità segreta Un affascinante percorso di trekking urbano alla scoperta del quartiere Sanità con i suoi celebri palazzi, vicoli, gli interventi di street art ed un’incursione nella parte più nascosta e collinare ancora segreta. Appuntamento presso Porta San Gennaro – Piazza Cavour ore 10:30 10 euro Lingue: inglese @ annarita.buonanno@libero.it Tel 3384618849

Un affascinante percorso di trekking urbano alla scoperta del quartiere Sanità con i suoi celebri palazzi, vicoli, gli interventi di street art ed un’incursione nella parte più nascosta e collinare ancora segreta. Appuntamento presso Porta San Gennaro – Piazza Cavour ore 10:30 10 euro Lingue: inglese @ annarita.buonanno@libero.it Tel 3384618849 Domenica 23 maggio – ConosciNapoli – Caccia alla street art. Visita-gioco fotografica nel centro storico Con una modalità di visita-gioco in cui si invita l’utente a cercare e fotografare determinate opere, precedentemente descritte dalla guida. Il percorso si svolge in strade laterali poco conosciute. Appuntamento presso Via Santa Maria la Nova, ore 10.15 8 euro (fino a 12 anni gratis/dai 12 ai 18 anni 5 euro) Accessibile a persone con disabilità Lingue: inglese guaf73@gmail.com Tel 347/4725475

Viaggio alla scoperta della Street Art a Napoli

Tante belle opere d’arte a Napoli sui muri dei palazzi del centro e nelle periferie di Napoli tanti bei Murales che colorano la città. Ma i dipinti della Street Art a Napoli si trovano anche nelle tante stazioni ferroviarie dell’EAV e nei complessi universitari della Università Federico II di Napoli e in altri luoghi impensabili della città

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata