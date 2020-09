Musei aperti di sera a 1,00 € per le Giornate Europee del Patrimonio 2020 a Napoli

Due giorni di eventi, iniziative, laboratori in tanti musei, parchi archeologici e luoghi della cultura in Campania e sabato 26 apertura straordinaria serale a un euro

Sabato 26 e domenica 27 settembre si festeggia anche a Napoli le Giornate Europee del Patrimonio 2020 dedicate al tema dell’educazione.

Nella giornata di sabato 26 settembre 2020 ci sarà una apertura serale con il biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1,00 euro in alcuni musei, parchi archeologici e luoghi della cultura anche a Napoli e in Campania per una visita straordinaria sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Aperture speciali a 1 euro sabato 26 settembre

Il Parco Archeologico di Ercolano il 26 settembre effettua un’apertura straordinaria dalle ore 20.00 alle 24.00 con ingresso al costo di 1 euro (con commissione di prevendita pari a 0,50 cent.) con turni di visita dalle 20 alle 24 con partenze ogni 10 minuti, ultima partenza alle ore 23 (percorso di un’ora), per un massimo di 19 visite per ciascuna serata; Maggiori informazioni

Il Madre, Museo d'arte contemporanea della Regione Campania , Sabato 26 settembre il Museo osserverà un'apertura straordinaria serale dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso alle ore 22.00, durante la quale il costo del biglietto sarà di 1 euro. L'accesso al Madre sarà consentito solo con prenotazione ad un massimo di 20 persone ogni ora. Informazioni e prenotazioni

Il Museo di Villa Pignatelli a Napoli organizza una visita guidata speciale alla scoperta degli appartamenti storici abitati dalla Principessa Rosina Pignatelli che nel 1952 la Principessa lasciò allo Stato. Si potrà vedere la Sala da ballo, la Veranda neoclassica e i salotti della Principessa: verde, azzurro, rosso e stile impero, accompagnati dalle note musicali di un violino, che farà rivivere le antiche atmosfere della Villa.Apertura speciale dalle 19,30 alle 22.30. Informazioni e prenotazioni 0817612356

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia effettuerà sabato 26 settembre 2020 l'apertura straordinaria delle due aree archeologiche e del Museo di Paestum dalle ore 19:30 alle ore 22:30 con biglietto di ingresso a € 1 acquistabile presso le biglietterie del Parco dalle ore 19:00 alle ore 22:00. Informazioni e prenotazioni

Altri appuntamenti sul sito ufficiale del Ministero dei Beni Culturali scegliendo la Campania tra le Regioni disponibili. Gli appuntamenti verranno aggiornati in tempo reale dai vari Musei e potrebbero sussistere variazioni dell’ultimo minuto: si consiglia sempre di contattare i recapiti indicati nelle relative schede di dettaglio. Ministero dei Beni Culturali

