Il Museo Madre di Sera a 1,00 € per le Giornate Europee del Patrimonio 2020 a Napoli

foto di repertorio

Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano in Italia le Giornate Europee del Patrimonio, la più grande manifestazione culturale d’Europa.

Tante iniziative a Napoli e in tutta Italia tra Sabato 26 e domenica 27 settembre per le Giornate Europee del Patrimonio. Per due giorni, quasi ovunque ci saranno visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, seguendo il tema “Imparare per la vita”.

E poi sabato 26 settembre, di sera, sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Sabato 26 di sera il Madre, Museo d’arte contemporanea Donnaregina a 1 euro

Sabato 26 settembre il Museo Madre aderirà alle Giornate Europee del Patrimonio 2020.

Ci sarà un’apertura straordinaria serale dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso alle ore 22.00, con il costo del biglietto a 1 euro. L’accesso al Madre sarà consentito ad un massimo di 20 persone ogni ora.

In più ci saranno due cicli di visite guidate per adulti e bambini, che partiranno sabato 26 alle ore 19.30 e alle ore 21.00, e domenica 27 alle ore 11.00 e alle ore 12.30, per un massimo di 10 persone. Prenotazione obbligatoria alla mail madrefactory2020@madrenapoli.it

La serata sarà comunque un’occasione per visitare la collezione permanente del museo, partendo dall’atrio ridisegnato da Daniel Buren fino primo piano con le sale monografiche, e la visita all’installazione di Temitayo Ogunbiyi “Giocherai nel quotidiano, correndo”.

Maggiori informazioni : museo Madre su WhatsApp – +39 344 130 1306

Prenotazioni su Coopculture

