Visite notturne straordinarie al Parco Archeologico di Ercolano

Ben quattro speciali serate al Parco Archeologico di Ercolano da non perdere con visite guidate tableaux vivants, luci e videomapping in un incredibile atmosfera per due weekend

Si terranno nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 e poi venerdì 25 e sabato 26 settembre 2020 nello straordinario Parco Archeologico di Ercolano dei percorsi serali guidati, arricchiti da proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping di alcuni dei capolavori di pittura e scultura provenienti da Ercolano a partire dagli scavi borbonici.

Non mancheranno anche dei suggestivi “Tableaux Vivants“, a cura di Teatri 35, che particolarizzeranno la visita speciale notturna alla città antica.

Gli eventi del venerdì sera ad Ercolano hanno un prezzo speciale di soli 5€. I biglietti sono disponibili online su Ticketone.

I turni di visita si svolgeranno dalle 20 alle 24 con partenze ogni 10 minuti, ultima partenza alle ore 23 (percorso di un’ora), per un massimo di 19 visite per ciascuna serata e i gruppi saranno composti da massimo 10 persone ciascuno per il rispetto delle normative vigenti.

Tutti i visitatori avranno l’obbligo di utilizzo delle mascherine dall’ingresso fino al termine della visita e dovranno entrare esclusivamente dall’ingresso monumentale di Corso Resina.

Visite, proiezioni di luci, videomapping e tableaux vivants

Le visite guidate notturne saranno arricchite con proiezioni di luci, riproposizioni in videomapping e tableaux vivants.

I temi scelti per le proiezioni e per i tableaux vivants sono legati alla figura di Ercole, l’eroe che da il nome alla città, e sono presentati in una sequenza che, accompagnata dalla narrazione delle guide.

I Tableaux vivants saranno invece ispirati sia ad opere moderne che ad affreschi ercolanesi.

Biglietti e come partecipare alle visite guidate notturne ad Ercolano

Vista la richiesta le visite sono state organizzate su 4 serate il 18,19,25 e 26 settembre 2020.

Prezzo: il biglietto standard costa solo € 5.00; per gli under 30 e over 65, possessori Campania Artecard in corso di validità ingresso agevolato a € 2.50; ingresso gratuito per gli under 18. Solo il 26 settembre il costo del biglietto della serata, che rientra negli eventi delle Giornate Europee del Patrimonio, avrà il costo simbolico di 1 euro.

Prezzo: il biglietto standard costa solo € 5.00; per gli under 30 e over 65, possessori Campania Artecard in corso di validità ingresso agevolato a € 2.50; ingresso gratuito per gli under 18. Solo il 26 settembre il costo del biglietto della serata, che rientra negli eventi delle Giornate Europee del Patrimonio, avrà il costo simbolico di 1 euro. Biglietti online: i biglietti sono acquistabili comodamente sul sito Ticketone

è consigliato, per evitare assembramenti all'esterno degli scavi, di acquistare i biglietti on line fino alle ore 18.00 del giorno della visita, per fasce orarie di dieci minuti, coincidenti con i turni di visita. I biglietti che risulteranno invenduti alle ore 18.00, saranno acquistabili presso la biglietteria del Parco che sarà in funzione fino alle 23.00 del giorno della visita serale. Ingresso Parco Archeologico di Ercolano: L'ingresso sarà solo dall'accesso di Corso Resina e i visitatori sono invitati a rispettare precisamente l'orario di visita.

Parcheggio: Si ricorda che per tutte le serate il parcheggio nelle strisce blu comunali è gratuito. Sarà inoltre aperta e gratuita l'area di parcheggio di villa Favorita. Ancora possibilità di parcheggio comunale gratuito della Scuola Rodinò in Via IV Novembre nelle date 18 – 25 -26 settembre..

