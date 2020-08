Musei aperti a Ferragosto 2020 e nel weekend a Napoli

Tanti musei aperti a Napoli e nelle vicinanze nel giorno di Ferragosto 2020 ed a Palazzo Zevallos e al Museo Madre si entra gratis

Anche quest’anno il Polo Museale della Campania ha comunicato le aperture dei musei per sabato 15 agosto 2020, giorno di ferragosto, e per tutto il weekend, consentendo un Ferragosto dedicato all’arte. I prezzi di accesso saranno normali ma ci sarà la possibilità di visitare anche in un giorno particolare i bellissimi musei cittadini che hanno riaperto da qualche mese dopo la chiusura forzata.

Un’occasione speciale per cittadini e turisti per trascorrere un Ferragosto all’insegna dell’arte e di godere dello straordinario patrimonio del nostro Paese.

Al Museo Madre e a Palazzo Zevallos si entrerà eccezionalmente gratis

Una buona notizia da Palazzo Zevallos in via Toledo a Napoli che effettuerà un’apertura straordinaria ed anche con ingresso gratuito. Potremo così vedere lo splendido capolavoro di Caravaggio il Martirio di Sant’Orsola l’ultimo dipinto dal Merisi, l’ultimo dipinto del Maestro, assieme alle tante altre opere esposte.

Anche il Museo Madre, il Museo di Arte Contemporanea Donnaregina, nel centro di Napoli sarà aperto gratuitamente a Ferragosto.

I Musei aperti a Napoli sabato 15 agosto 2020 a Ferragosto

Palazzo Zevallos di Stigliano Napoli , 11-20, ingresso gratuito . La biglietteria chiude 30 minuti prima)

Napoli , 11-20, . La biglietteria chiude 30 minuti prima) Mann Museo Nazionale di Napoli ore 09.00 – 19.30 Le operazioni di chiusura iniziano alle 19.00 – aperte anche le mostre Gli Etruschi e il MANN e Thalassa le meraviglie sommerse

ore 09.00 – 19.30 Le operazioni di chiusura iniziano alle 19.00 – aperte anche le e Museo di Capodimonte Napoli 8, 30-19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) – visibile anche la mostra Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica

30-19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) – visibile anche la mostra Museo Madre aperto gratuitamente nei giorni 15 e 16 dalle 10- 19,30

nei giorni 15 e 16 dalle 10- 19,30 Palazzo Reale , Napoli ore 9.00-20.00, ultimo ingresso ore 19.00; Cortili e giardino romantico. 9.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.00 Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

, Napoli ore 9.00-20.00, ultimo ingresso ore 19.00; Cortili e giardino romantico. 9.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.00 Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Certosa e Museo di San Martino , Napoli 8.30 -19.30 ultimo ingresso 18.30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

, Napoli 8.30 -19.30 ultimo ingresso 18.30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Castel Sant’Elmo, Napoli 8.30 -19.30 – ultimo ingresso 18.30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

Napoli 8.30 -19.30 – ultimo ingresso 18.30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Parco della Villa Floridiana , Napoli 8.30-19.30 ultimo ingresso 19.00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

, Napoli 8.30-19.30 ultimo ingresso 19.00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo Villa Pignatelli , Napoli 9.30 – 17.00 ultimo ingresso ore 16 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

, Napoli 9.30 – 17.00 ultimo ingresso ore 16 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Parco e Tomba di Virgilio, Napoli 8.45-14.45 ultimo ingresso 14.15 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

I musei del Polo aperti vicino Napoli

Certosa di San Giacomo, Capri 10. 00-18.00 ultimo ingresso 17,30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

00-18.00 ultimo ingresso 17,30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Villa Jovis, Capri 10. 00 -19.00 ultimo ingresso 18.15 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

00 -19.00 ultimo ingresso 18.15 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Grotta Azzurra Capri 9.00-17,00 Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

9.00-17,00 Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo archeologico Georges Vallet Piano di Sorrento 10.00-19.00 ultimo ingresso 18.30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

Piano di Sorrento 10.00-19.00 ultimo ingresso 18.30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo storico archeologico di Nola , Nola 9, 00-19.30 ultimo ingresso 18.00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

, 00-19.30 ultimo ingresso 18.00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Certosa di San Lorenzo, Padula 9. 00-19.00 ultimo ingresso 18,45 — Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

00-19.00 ultimo ingresso 18,45 — Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno, Sarno 9, 00 – 19.00 ultimo ingresso 18.30 — Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

00 – 19.00 ultimo ingresso 18.30 — Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, Salerno 9, 00-19.30 ultimo ingresso 19.00 – – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

00-19.30 ultimo ingresso 19.00 – – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo archeologico dell’antica Allifae , Alife 8.30-19.30 ultimo ingresso 19.00 — Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

, Alife 8.30-19.30 ultimo ingresso 19.00 — Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo archeologico di Teanum Sidicinum, Teano 8, 30-19.30 ultimo ingresso 19.00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

30-19.30 ultimo ingresso 19.00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Teatro romano di Teano, Teano 9,30 -16.00 con visite su prenotazione ai seguenti recapiti: tel. +39 0823 657302, – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

-16.00 con visite su prenotazione ai seguenti recapiti: tel. +39 0823 657302, – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo archeologico dell’antica Calatia, Maddaloni 9, 00– 20.00 ultimo ingresso 19.30 – – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

00– 20.00 ultimo ingresso 19.30 – – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo archeologico dell’Agro atellano, Succivo 8,30- 19,30 ultimo ingresso 19,00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

8,30- 19,30 ultimo ingresso 19,00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino, Montesarchio 9, 00-19.00 ultimo ingresso ore 18,30 – – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

00-19.00 ultimo ingresso ore 18,30 – – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo Archeologico dell’antica Capua , Santa Maria Capua Vetere Museo 9.00-19.30 ultimo ingresso ore 18,30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

, Santa Maria Capua Vetere Museo 9.00-19.30 ultimo ingresso ore 18,30 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere 9.00-19.50 ultimo ingresso 19.00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

Vetere 9.00-19.50 ultimo ingresso 19.00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo del Palazzo della Dogana dei Grani, Atripalda Venrdì 9.00 – 19.00 ultimo ingresso 18.30 – Sabato 9-14 ultimo ingresso alle 13 – Domenica chiuso

Venrdì 9.00 – 19.00 ultimo ingresso 18.30 – Sabato 9-14 ultimo ingresso alle 13 – Domenica chiuso Museo di San Francesco a Folloni, Montella 9 00– 14.00 – ultimo ingresso 13 – – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

00– 14.00 – ultimo ingresso 13 – – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 Museo archeologico nazionale di Eboli – Chiuso

– Chiuso Teatro romano, Benevento 900-19.20 ultimo ingresso 19.00 – Aperto venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020

Maggiori informazioni – Polo Museale della Campania

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata