Close Up Cantieri: al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Ritorna nel Parco Archeologico di Ercolano l’iniziativa “Close-Up cantieri”- che consente ai visitatori di visitare i cantieri di restauro dialogando con gli archeologi e i tecnici impegnati nelle attività di restauro e manutenzione dell’eccezionale patrimonio archeologico della città antica

Fino al 27 marzo 2025 nello straordinario Parco Archeologico di Ercolano ritorna l’iniziativa Close Up Cantieri che permetterà ai visitatori di entrare nelle domus e nei luoghi in cui sono in corso dei lavori di restauro.

Una straordinaria occasione di vedere in anteprima luoghi straordinari, temporaneamente chiusi al pubblico per gli interventi conservativi, in compagnia dei restauratori, archeologi e architetti del Parco, che illustreranno i lavori di manutenzione e di restauro in corso. La partecipazione è gratuita e inclusa nel biglietto di ingresso

L’iniziativa si terrà nelle date stabilite che sono:

16 e 30 gennaio 2025

13 e 27 febbraio 2025

13 e 27 marzo 2025

I visitatori saranno accolti all’ingresso dell’area archeologica/ingresso dell’Antiquarium alle ore 10.30 per visita in lingua italiana e alle ore 12.00 per visita con spiegazioni in lingua inglese, previa formazione del gruppo di massimo 20 persone alla Biglietteria/visitor centre. L’esperienza avrà una durata di circa un’ora. Una bella iniziativa che nasce nel 2018 e che consente la partecipazione diretta e dal vivo dei visitatori all’interno dei cantieri in corso.

Lo straordinario Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano è uno dei più straordinari siti della Campania ed è visitato da più di 500.000 persone l’anno. Periodicamente ad Ercolano vengono anche effettuate le visite allo straordinario teatro antico con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità, (visite che riprenderanno a breve) e, da qualche tempo, stata riaperta anche aperta al pubblico la Casa della Gemma, un luogo straordinario che sarà visitabile fino a metà febbraio dalle 9.30 alle 13.00 per scoprire i suoi meravigliosi ambienti con affaccio sull’antica spiaggia.

Ad Ercolano si stanno anche compiendo ulteriori e importanti lavori e dopo 40 anni sono ripresi gli scavi nel Parco Archeologico di Ercolano per unirli a Villa dei Papiri.

Se volete potete scaricare qui la Guida alla visita di Ercolano dal sito ufficiale del Parco

Maggiori informazioni via telefono +39 081 0106490 attivo al momento dal lunedì al sabato, eccetto i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. – Sito Ufficiale Parco Archeologico di Ercolano

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.