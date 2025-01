Le Mostre d’Arte a Napoli nel Mese di Gennaio 2025: Guida Completa

Le Mostre d'Arte a Napoli a Gennaio 2025 - ph Fondazione Morra

Gennaio 2025 a Napoli si apre sotto il segno dell’arte, con una varietà di mostre che promettono di affascinare residenti e visitatori. La città si conferma un polo culturale di primo piano, ospitando esposizioni imperdibili in luoghi iconici come il Museo di Capodimonte, il Palazzo delle Arti Napoli (PAN) e il Madre. Tra i protagonisti di questo mese spiccano sia i grandi maestri della tradizione artistica italiana che le avanguardie contemporanee, rendendo l’offerta adatta a tutti i gusti.

Tra gli appuntamenti più attesi troviamo:

La retrospettiva su Caravaggio al Museo di Capodimonte, un'occasione unica per ammirare capolavori del maestro barocco insieme a opere coeve di confronto.

Al PAN, l'arte contemporanea prende vita con "Vivere il Futuro", una mostra che esplora il rapporto tra tecnologia e creatività, perfetta per chi ama l'innovazione.

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), "Echi dell'Antico" celebra la fusione tra antico e moderno attraverso installazioni ispirate ai miti della Magna Grecia.

Al Museo Madre, la mostra "Gli Anni. Capitolo 1" offre una panoramica sull'arte contemporanea dagli anni '60 ai giorni nostri, un percorso suggestivo per comprendere le radici della creatività moderna.

Alla Basilica della Pietrasanta, gli amanti della pittura classica potranno ammirare la straordinaria collezione degli Impressionisti, con opere che trasportano il pubblico nella magia della luce e del colore.

Questo mese è il momento perfetto per immergersi nell’arte e scoprire la vitalità culturale di Napoli. Non solo musei e gallerie, ma anche spazi meno convenzionali, come boutique d’arte e collettivi creativi, offrono eventi straordinari. Sia che tu stia cercando emozioni profonde davanti a un quadro rinascimentale o che voglia lasciarti sorprendere da un’installazione immersiva, Napoli a gennaio è pronta a stupirti con una proposta artistica senza paragoni.

“Gli Anni. Capitolo 1” al Museo Madre di Napoli

Periodo: 19 dicembre 2024 – 19 maggio 2025

19 dicembre 2024 – 19 maggio 2025 Luogo: Museo Madre, Via Settembrini 79, Napoli

Museo Madre, Via Settembrini 79, Napoli Biglietti: biglietti su VivaTicket (link affiliato)

La mostra esplora l’eredità artistica di Napoli dal secondo dopoguerra a oggi, intrecciando opere della collezione permanente del Museo Madre con prestiti di collezioni pubbliche e private locali. Attraverso un percorso non cronologico, si racconta la memoria culturale della città con installazioni, fotografie e opere iconiche.

Tra i capolavori spiccano l’opera di Carlo Alfano Delle distanze dalla rappresentazione (1968-69) e Nord, Sud, Est, Ovest giocano a Shanghai di Luciano Fabro, oltre a una raccolta fotografica di Nan Goldin. Il titolo si ispira al romanzo di Annie Ernaux, riflettendo sul rapporto tra memoria e oblio.

Il progetto include collaborazioni con altre istituzioni e artisti contemporanei, offrendo un viaggio nella complessità dell’arte napoletana e il suo dialogo con la scena internazionale.

Premio Piero Siena 2024: al Museo Madre l’arte che unisce territori e generazioni

Periodo: 19 dicembre 2024 – 20 gennaio 2025

19 dicembre 2024 – 20 gennaio 2025 Luogo: Museo Madre, Via Settembrini 79, Napoli

Museo Madre, Via Settembrini 79, Napoli Biglietti: biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Il Premio Piero Siena, promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, celebra la seconda edizione presso il Museo Madre di Napoli. Questo riconoscimento biennale, nato per valorizzare gli artisti altoatesini, si distingue per il dialogo tra territori e generazioni, integrando le opere vincitrici nelle collezioni di prestigiosi musei italiani.

Per il 2024, il primo premio è stato assegnato a Santiago Torresagasti, le cui opere Vermisst (la Beffa) e Agadez entrano a far parte della collezione del Museo Madre. Il secondo premio, invece, è andato a Nadia Tamanini, con una serie di opere acquisite dal Museion di Bolzano. Entrambi gli artisti sono stati selezionati da una giuria internazionale che ha valorizzato qualità, ricerca e innovazione.

Questa edizione si distingue per la collaborazione tra il Museo Madre e il Museion, creando un ponte culturale tra Napoli e Bolzano. Il premio non è solo un’occasione per esporre opere d’avanguardia, ma anche un momento di riflessione sul ruolo delle collezioni museali come archivi vivi che raccontano il presente.

La mostra delle opere premiate si affianca a Gli Anni. Capitolo 1, rafforzando l’impegno del Madre nel promuovere il dialogo tra passato, presente e futuro dell’arte contemporanea. Un appuntamento imperdibile per scoprire la nuova scena artistica emergente in Italia e il suo impatto internazionale.

Morteza Khakshoor: “The Itch” in mostra a Napoli

La Galleria Solito inaugura la nuova stagione espositiva con The Itch, la prima personale italiana dell’artista iraniano Morteza Khakshoor, a cura di Vincent Vanden Bogaard. La mostra si terrà presso lo spazio espositivo S1, situato nel suggestivo complesso ex Lanificio di Porta Capuana.

Khakshoor, nato nel 1984 e residente negli Stati Uniti, esplora con profondità e originalità l’esperienza maschile, mescolando temi di vulnerabilità, complessità e identità. I suoi lavori, realizzati appositamente per questa esposizione, combinano ricordi personali, immagini ritrovate e costruzioni immaginarie, dando vita a opere che oscillano tra il tragico e il giocoso.

Il titolo della mostra, The Itch (“il prurito”), evoca l’urgenza creativa e il desiderio di fare o raggiungere qualcosa, rappresentando un sottile gioco di tentazione e narrazione. I protagonisti delle opere sembrano vivere al di là dei limiti della tela, suggerendo una vita che continua fuori dalla cornice e lasciando al pubblico il compito di immaginare il resto della loro storia.

Con un’estetica fortemente influenzata dal cinema e dalla narrazione, Khakshoor propone una serie di ritratti di personaggi stilizzati che invitano a riflettere sulla complessità della mascolinità. Questa mostra è un’occasione imperdibile per scoprire l’arte contemporanea internazionale in uno dei luoghi più dinamici del panorama culturale napoletano.

Info utili:

Indirizzo: Piazza Enrico De Nicola 46, Complesso ex Lanificio, Scala B, Piano 1, Napoli

Piazza Enrico De Nicola 46, Complesso ex Lanificio, Scala B, Piano 1, Napoli Orari: Lunedì – Venerdì: 10.00 – 18.00; Sabato e Domenica: su appuntamento

Lunedì – Venerdì: 10.00 – 18.00; Sabato e Domenica: su appuntamento Contatti: 081 304 19 19 | info@galleriasolito.com

081 304 19 19 | info@galleriasolito.com Sito web: galleriasolito.com

Non perdere l’occasione di immergerti nelle opere di un artista che, attraverso la pittura, riflette sulle dinamiche umane e sul potere della narrazione visiva.

Gregor Schneider: “Bauen und Töten” alla Fondazione Morra Greco

Periodo: 19 dicembre 2024 – 22 febbraio 2025

Luogo: Fondazione Morra Greco, Napoli

La Fondazione Morra Greco ospita Bauen und Töten (“Costruire e Distruggere”), una mostra dedicata a Gregor Schneider, uno degli artisti contemporanei più influenti della scena internazionale. L’esposizione, che si apre il 19 dicembre 2024, segna il ritorno di Schneider a Napoli dopo 18 anni, quando inaugurò le attività della Fondazione.

Un viaggio tra memoria e trasformazione

La mostra esplora i temi chiave della carriera di Schneider, come la tensione tra memoria personale e collettiva, l’impatto dei luoghi che abitiamo e il loro significato simbolico. Al centro dell’esposizione c’è Haus u r, la sua leggendaria opera iniziata nel 1985 in Germania, e altre creazioni che intrecciano narrazione visiva e riflessioni socioculturali.

Tra le opere esposte troviamo:

It’s All Rheydt, Kolkata (2011), una serie che riflette sul rapporto tra modernità occidentale e religione hindu.

Sunny Demise, Tagebau Hambach (2022), che documenta le trasformazioni distopiche causate dall’estrazione di lignite vicino a Rheydt.

L’allestimento dialoga con gli spazi storici di Palazzo Caracciolo di Avellino, arricchendo il percorso con stratificazioni simboliche che interrogano il rapporto tra costruzione e distruzione, passato e presente.

Un’esperienza culturale unica

L’inaugurazione di Bauen und Töten si inserisce in un dialogo culturale con il Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina, che lo stesso giorno inaugura la mostra Gli anni. Un’occasione unica per vivere un itinerario dedicato all’arte contemporanea nel cuore di Napoli.

Un omaggio all’arte di Gregor Schneider

Con Bauen und Töten, la Fondazione Morra Greco celebra il valore pionieristico di un artista che continua a sfidare le convenzioni, offrendo al pubblico un’esperienza che invita a riflettere sul presente attraverso l’arte e la memoria.

Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN

Quando: 19 dicembre 2024 – 24 febbraio 2025, tutti i giorni escluso il martedì, ore 9-19

Dove: MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Piazza Museo, Napoli

Biglietti: Intero €15, Ridotto €10 (Over 65, studenti), Gratuito per under 18 – Acquista su TicketOne (Link affiliato)

Il MANN celebra le festività natalizie con una mostra che racconta l’evoluzione artistica e culturale tra Settecento e Ottocento: “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN”. L’esposizione, curata da Andrea Milanese, Ruggiero Ferraojoli e Domenico Pino, raccoglie 100 opere recentemente acquisite dal museo, attraverso acquisti e donazioni.

Tra i pezzi imperdibili, un grande acquerello di Filippo Maria Giuntotardi con una rara veduta di Pompei e la replica in bronzo del Narciso di Vincenzo Gemito. Completano il percorso i preziosi disegni de Le Antichità di Ercolano Esposte, offerti dal collezionista Carlo Knight, e un tesoro fotografico donato da Ernesto Bowinkel, che immortala il fascino del Grand Tour.

In contemporanea, nell’atrio del museo, il Presepe dei monaci della Certosa di San Martino offre uno sguardo unico sulle contaminazioni tra cristianesimo e classicismo. Un’occasione imperdibile per immergersi nel ricco patrimonio storico-artistico di Napoli.

Come arrivare: Il MANN è facilmente raggiungibile con la metropolitana Linea 1, fermata Museo, o con la Linea 2, fermata Cavour.

Luci in Fuga di Giotto Calendoli: Arte, Comunità e Memoria al Borgo Casamale

Quando: 21 dicembre 2024 – 21 gennaio 2025

Dove: Borgo Casamale, Somma Vesuviana (Napoli)

Percorso: Da Pu-Téca Tramandars (Via Nuova, 1) a Casa Tramandars (Via Campane, 8)

Nel suggestivo borgo Casamale di Somma Vesuviana, l’arte si intreccia con la comunità grazie a “Luci in Fuga”, l’installazione diffusa e site-specific di Giotto Calendoli, curata da Christian Taranto con il supporto del guest bar Fresè.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Tramandars e Amici del Casamale, trasforma il borgo in un viaggio luminoso tra passato e futuro. L’opera si articola in due sezioni: presso Pu-Téca, un’installazione evocativa raffigura un bambino con una fionda e una porta in vetro rotta, simbolo di un equilibrio tra gioco e ribellione; lungo Via Campane, invece, un percorso di luminarie narrative invita i visitatori a esplorare il borgo in chiave simbolica, intrecciando memoria e rinascita.

Le luci, realizzate con il coinvolgimento degli abitanti, non sono semplici decorazioni, ma strumenti di narrazione collettiva che raccontano storie di appartenenza e aspirazione. Ogni installazione è un messaggio: ricordare le radici, accettare il cambiamento e proiettarsi verso il domani con speranza.

Giotto Calendoli, artista e creativo multidisciplinare, concepisce l’arte come un ponte tra tradizione e contemporaneità, combinando manualità e partecipazione collettiva. Il suo ritorno a Casamale rappresenta un tributo alla comunità e un invito per le nuove generazioni a non dimenticare le proprie origini mentre esplorano nuovi orizzonti.

Come visitare: L’installazione è aperta al pubblico tutti i giorni e si sviluppa lungo un percorso pedonale accessibile che attraversa le vie del borgo.

Info e contatti: tramandars@gmail.com

Gustave Courbet: l’Ospite Francese a Capodimonte

Periodo: 7 novembre 2024 – 23 febbraio 2025

7 novembre 2024 – 23 febbraio 2025 Luogo: Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, Napoli

Proveniente dal Petit Palais di Parigi, Les Demoiselles des bords de la Seine (été), celebre opera di Gustave Courbet, arriva per la prima volta a Napoli. Questo capolavoro del realismo francese, esposto nella Sala 6, racconta con straordinaria sensualità la vita quotidiana lungo le rive della Senna. Un evento imperdibile che apre un nuovo dialogo tra Capodimonte e i grandi musei internazionali, celebrando l’influenza di Courbet anche sugli artisti napoletani dell’Ottocento.

Van Gogh – The Immersive Experience all’Arena Flegrea Indoor

Periodo: 13 dicembre 2024 – 2 febbraio 2025

13 dicembre 2024 – 2 febbraio 2025 Luogo: Arena Flegrea Indoor, Mostra d’Oltremare, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli

Arena Flegrea Indoor, Mostra d’Oltremare, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli Orari: Tutti i giorni 10:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00; weekend e festivi 10:00 – 20:00; orari speciali per 25 dicembre, 1 e 31 gennaio

Tutti i giorni 10:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00; weekend e festivi 10:00 – 20:00; orari speciali per 25 dicembre, 1 e 31 gennaio Biglietti: Intero €14; ridotti da €9 a €11

Un viaggio multisensoriale nel mondo di Vincent Van Gogh arriva a Napoli con Van Gogh – The Immersive Experience. Questa mostra innovativa unisce tecnologia e arte, permettendo di esplorare capolavori come La Notte Stellata e Campo di grano con corvi attraverso proiezioni 3D mapping, realtà virtuale e percorsi interattivi. Un evento imperdibile all’Arena Flegrea Indoor, che trasforma l’arte in un’esperienza coinvolgente e accessibile.

Brick Live: il Magico Mondo dei LEGO torna a Napoli Periodo: 6 dicembre 2024 – 2 febbraio 2025

6 dicembre 2024 – 2 febbraio 2025 Luogo: Arena Flegrea Indoor, Mostra d’Oltremare, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli

Arena Flegrea Indoor, Mostra d’Oltremare, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli Orari: Tutti i giorni 10:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00; weekend e festivi 10:00 – 20:00

Tutti i giorni 10:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00; weekend e festivi 10:00 – 20:00 Biglietti: Intero €12; ridotti da €8 a €10 Un evento imperdibile per gli appassionati dei LEGO! Brick Live torna a Napoli con un’esplosione di creatività e divertimento per tutta la famiglia. Tra piscine di mattoncini, aree interattive come la Minecraft Area e il Graffiti Wall, e spettacolari sculture LEGO, questa mostra offre un’esperienza unica per liberare la fantasia e divertirsi insieme. Un’occasione speciale per grandi e piccoli di immergersi nel fantastico mondo dei mattoncini più amati al mondo! Betty Bee: Introspezione e Femminilità in Mostra a Casa Di Marino Periodo: 30 novembre 2024 – 25 gennaio 2025

30 novembre 2024 – 25 gennaio 2025 Luogo: Casa Di Marino, Napoli La Galleria Umberto Di Marino presenta la prima retrospettiva di Betty Bee negli spazi di Casa Di Marino. La mostra esplora l’evoluzione artistica dell’artista napoletana, dagli iconici video e fotografie degli anni ’90 alle recenti opere pittoriche. Al centro della rassegna troviamo i fiori cangianti e decorati, simboli di una femminilità stratificata e audace. Un’occasione imperdibile per immergersi nella poetica di una delle figure più provocatorie dell’arte contemporanea italiana. Cutting Clouds | Tagliando le Nuvole Dove: Museo Madre, Napoli

Quando: 26 settembre 2024 – 27 gennaio 2025

Curatori: Marta Ferrara e Marta Wróblewska

Biglietti: biglietti su VivaTicket (link affiliato) Un’esplorazione dell’effimero, ispirata all’opera di George Brecht, “Cloud Scissors”. Artisti come Yoko Ono e Marisa Albanese contribuiscono a questa collettiva che si evolve attraverso azioni casuali e imprevedibili. Le opere spaziano tra diversi media, invitando il pubblico a giocare con i limiti della creatività. Info qui Come arrivare: Metropolitana Linea 1 — fermata Museo oppure Metropolitana Linea 2 — fermata Piazza Cavour

Luciano Caruso: Frammenti di Esistenza alla Galleria FrameArsArtes Periodo: 13 novembre 2024 – 22 gennaio 2025

13 novembre 2024 – 22 gennaio 2025 Luogo: Galleria FrameArsArtes, Corso Vittorio Emanuele 525, Napoli Con Frammenti di Esistenza, la Galleria FrameArsArtes celebra il percorso artistico e poetico di Luciano Caruso, figura cardine dell’avanguardia verbo-visuale. La mostra presenta una selezione di circa trenta opere, molte provenienti da collezioni private, che esplorano il tema del frammento e del viaggio. Tra materiali preziosi e citazioni letterarie, Caruso ci guida in un viaggio tra arte e scrittura, creando un dialogo ricco di stratificazioni culturali e artistiche. Un appuntamento imperdibile per scoprire la complessità e l’originalità di uno degli artisti più innovativi del Novecento. Morteza Khakshoor: The Itch alla Galleria Solito Periodo: 28 novembre 2024 – 31 gennaio 2025

28 novembre 2024 – 31 gennaio 2025 Luogo: Solito – Galleria S1, Complesso ex Lanificio, Scala B, Piano 1, Napoli

Solito – Galleria S1, Complesso ex Lanificio, Scala B, Piano 1, Napoli Orari: Lunedì-venerdì 10:00 – 18:00; sabato e domenica su appuntamento

Lunedì-venerdì 10:00 – 18:00; sabato e domenica su appuntamento Ingresso: Libero La mostra The Itch segna il debutto italiano di Morteza Khakshoor, artista iraniano residente negli Stati Uniti, noto per esplorare con intensità e ironia le complessità della mascolinità. Attraverso opere che intrecciano immaginazione e narrazione visiva, Khakshoor invita il pubblico a riflettere su temi universali come il desiderio, l’amore e la malinconia. Una mostra da non perdere, curata da Vincent Vanden Bogaard, in uno spazio dedicato all’arte contemporanea di grande impatto. Gianfranco De Angelis: Pattern Community alla Shazar Gallery Periodo: 12 dicembre 2024 – 1 febbraio 2025

12 dicembre 2024 – 1 febbraio 2025 Luogo: Shazar Gallery, Via Pasquale Scura 8, Napoli

Shazar Gallery, Via Pasquale Scura 8, Napoli Orari: Martedì-sabato 14:30 – 19:30; su appuntamento La mostra Pattern Community di Gianfranco De Angelis esplora il paradosso della tecnologia nella comunicazione. Con tele monumentali dai colori vibranti, l’artista sfida l’omologazione imposta dagli algoritmi, trasformando schemi geometrici in una riflessione sulla perdita di individualità nell’era digitale. Un’esperienza pittorica che scuote l’osservatore, invitandolo a riscoprire una lettura lenta e profonda delle immagini.

Sir William e Lady Hamilton

Quando: 25 ottobre 2024 – 2 marzo 2025, dal martedì alla domenica, ore 10-19

25 ottobre 2024 – 2 marzo 2025, dal martedì alla domenica, ore 10-19 Dove: Gallerie d’Italia, Napoli

Gallerie d’Italia, Napoli Biglietti: Intero €7, Ridotto €4 (Over 65), Gratuito per under 18 e clienti Gruppo Intesa Sanpaolo – biglietto su TicketOne (Link affiliato)

Le Gallerie d’Italia ospitano una mostra dedicata a Sir William Hamilton e alla sua compagna, Lady Emma Hamilton, simboli della Napoli del Settecento. L’esposizione racconta la vita poliedrica del diplomatico britannico, appassionato di vulcanologia, arte e mondanità, e il fascino di Lady Hamilton. Attraverso opere, manufatti e testimonianze, i visitatori potranno immergersi in un’epoca di scambi culturali e innovazioni, con eventi speciali e concerti che arricchiscono il percorso espositivo. Scopri di più

Come arrivare: Le Gallerie d’Italia si trovano in Via Toledo, facilmente raggiungibili con la metropolitana Linea 1, fermata Toledo.

Impressionisti e la Parigi fin de siècle

Quando: 23 novembre 2024 – 27 aprile 2025, lunedì-venerdì 9:30 – 19:30; sabato e domenica 9:30 – 20:30

23 novembre 2024 – 27 aprile 2025, lunedì-venerdì 9:30 – 19:30; sabato e domenica 9:30 – 20:30 Dove: Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, Napoli

Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, Napoli Biglietti: Intero weekend 15€, feriali 13€, ridotto 10€ – Prenotazione al +39 3518403634

Dal 23 novembre, la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta accoglie una mostra dedicata agli impressionisti e alla Parigi fin de siècle, curata da Vittorio Sgarbi. Un percorso tra i capolavori di Monet, Renoir, Cezanne e altri maestri dell’impressionismo, che illustra l’evoluzione dell’arte tra il 1850 e il 1915, influenzata dai cambiamenti sociali e tecnologici dell’epoca. L’esposizione propone un’esperienza immersiva nel cuore della rivoluzione artistica parigina. Scopri di più

Giulia Piscitelli. Una Nuvola Come Tappeto

Quando: 26 ottobre 2024 – 25 gennaio 2025, tutti i giorni 9:30 – 18:00

26 ottobre 2024 – 25 gennaio 2025, tutti i giorni 9:30 – 18:00 Dove: Museo del Tesoro di San Gennaro, Napoli

Museo del Tesoro di San Gennaro, Napoli Biglietti: Inclusi nel biglietto di ingresso al museo

Al Museo del Tesoro di San Gennaro, Giulia Piscitelli presenta un percorso tra sacro e contemporaneo, in un dialogo tra le religioni monoteiste. Con l’opera centrale “Una Nuvola Come Tappeto”, l’artista rappresenta un’unione simbolica tra fedi diverse, affiancata da altre installazioni ispirate alla liturgia. La mostra offre un’esperienza unica che mescola spiritualità e innovazione artistica. Scopri di più

Caravaggio e Tiziano al Museo di Capodimonte

Quando: 1 novembre 2024 – 31 gennaio 2025

Dove: Museo di Capodimonte, Napoli

Biglietti: Disponibili online e presso la biglietteria del museo

Una straordinaria mostra al Museo di Capodimonte presenta opere di due maestri del Rinascimento italiano, Caravaggio e Tiziano. L’esposizione mette in dialogo l’arte drammatica e luminosa di Caravaggio con l’eleganza e il colore di Tiziano, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso il Rinascimento italiano. La mostra comprende capolavori come la “Flagellazione di Cristo” di Caravaggio e “La Danae” di Tiziano, esposti per la prima volta insieme a Capodimonte. Attraverso queste opere, il pubblico può esplorare temi universali di spiritualità e bellezza che uniscono questi due giganti dell’arte. Scopri di più.

Capolavori del ‘600 a Donnaregina

Quando: 8 novembre 2024 – 28 febbraio 2025

Dove: Complesso Monumentale di Donnaregina, Napoli

Biglietti: Disponibili presso la biglietteria del complesso e online

Al Complesso Monumentale di Donnaregina, la mostra “Capolavori del ‘600” presenta una selezione di opere del Seicento napoletano. L’esposizione raccoglie capolavori di artisti come Luca Giordano, Jusepe de Ribera e Mattia Preti, mettendo in luce il fervore artistico e il talento dei maestri napoletani dell’epoca. Il percorso espositivo permette di esplorare l’evoluzione dell’arte barocca, tra drammaticità e ricchezza di dettagli, e offre uno sguardo unico sul patrimonio culturale napoletano del XVII secolo. Scopri di più.

Andy Warhol: Triple Elvis

Date: Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025

Luogo: Gallerie d’Italia, Via Toledo 185, Napoli

Orari: Martedì-Venerdì 10:00 – 19:00, Sabato e Domenica 10:00 – 20:00 (chiuso il lunedì)

Biglietti: Intero €7, Ridotto €4 (Over 65), Gratuito per under 18 e clienti Gruppo Intesa Sanpaolo – biglietto su TicketOne (Link affiliato)

Descrizione: La mostra Triple Elvis presenta un’esposizione dedicata ad Andy Warhol, focalizzata sull’iconica opera del 1963 e arricchita da cicli grafici come Marilyn, Mao Tse-Tung e Electric Chairs. Questa esposizione unica esplora l’evoluzione artistica di Warhol negli anni Sessanta e Settanta.

Come arrivare: Le Gallerie d’Italia si trovano in Via Toledo, facilmente raggiungibili con la metropolitana Linea 1, fermata Toledo. Scopri di più

The World of Banksy: The Immersive Experience

Dove: Arena Flegrea Indoor, Mostra d’Oltremare, Napoli

Quando: 11 ottobre 2024 – 4 maggio 2025

Biglietti: Da 7€ a 16,50€, acquisto su TicketOne TicketOne (link affiliato)

Orari: Mercoledì – Domenica, 10:00 – 19:00

Questa mostra ti trasporta nel mondo dello street artist Banksy. Oltre 100 opere, incluse stampe, murales a grandezza naturale e videoarte, esplorano temi come la guerra e l’ipocrisia. Un’esperienza immersiva da non perdere per i fan della street art. Scopri di più

Come arrivare: Linea 2 metropolitana, fermata “Cavalleggeri Aosta”.

Maddalena: Artemisia Gentileschi a Napoli

Date: Dal 19 luglio 2024 al 19 gennaio 2025

Luogo: Complesso Monumentale di Santa Chiara, Napoli

Orari: Tutti i giorni 09:00 – 18:00

Biglietti: €7

Descrizione: La mostra presenta la “Maddalena Sursock”, un capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto a Napoli tra il 1630 e il 1635. Dopo 400 anni, l’opera torna nella città dove fu creata, esposta al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara. Un’opportunità unica per ammirare questa straordinaria opera d’arte, recentemente restaurata dopo i danni subiti durante il bombardamento di Beirut nel 2020.

Come arrivare: Il Complesso Monumentale di Santa Chiara è facilmente raggiungibile con autobus e a piedi dal centro storico. Scopri di più

