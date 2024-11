Museo di Capodimonte: 18 Capolavori Iconici tornano in Mostra a Napoli

Ph Facebook Museo e Real Bosco di Capodimonte

18 capolavori, tra opere opere di Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi, El Greco, Carracci, Parmigianino sono tornati al Museo di Capodimonte dopo 2 anni circa di esposizione, in Italia e all’estero, ed ora sono in mostra tutte assieme: un’esposizione stupenda, mai vista al mondo. E in sala anche l’iconico Vesuvio di Andy Warhol

Nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli un’esposizione straordinaria e da non perdere: in mostra tutte assieme ben diciotto opere simbolo delle collezioni, tutte rientrate da lunghi prestiti in Italia e all’estero.

In questo nuovo allestimento nella grande sala 62 al secondo piano del Museo ci sono anche opere straordinarie come La Flagellazione’ di Caravaggio assente dal museo da oltre due anni e mezzo e poi la ‘Danae’ e i ritratti di Paolo III di Tiziano, ‘Antea’ del Parmigianino, ‘Giuditta decapita Oloferne’ di Artemisia Gentileschi, ‘la Crocifissione’ di Masaccio, ‘La Fondazione di Santa Maria Maggiore’ e ‘l’Assunzione della Vergine’ di Masolino e il ‘San Girolamo’ di Colantonio e tanti altri capolavori tutti reduci da grandi mostre in Italia e all’estero come la grande mostra al Louvre, a Parigi.

Capodimonte è un Museo d’importanza mondiale e la sua straordinaria pinacoteca è seconda in Italia solo agli Uffizi senza contare che il museo è circondato dal magnifico Real Bosco, che è il parco urbano più grande d’Europa. Il nuovo allestimento riunisce queste diciotto grandi opere, assenti da tempo dal museo, ed è straordinario ma sarà temporaneo in quanto nel grande Museo sono in corso lavori per la transizione digitale ed ecologica. Ricordate che per due giorni, il 3 e il 4 novembre 2024 si entra gratis a Capodimonte.

Il nuovo straordinario percorso di visita tra i grandi capolavori dell’arte

La sala 62 è stata divisa in due parti da una parete di cartongesso. Nel nuovo allestimento molto suggestivo è l’insieme di affascinanti donne rinascimentali con alcune tra le più celebri della storia dell’arte: la ‘Danae’ di Tiziano (1544-1545), la giovane ‘Antea’, (1535) e ‘Lucrezia’ (1540) entrambe del Parmigianino, affrontato al gruppo di donne barocche costituito da ‘Sant’Agata’ di Francesco Guarino (1637-1640, Collezione Borbone), ‘Santa Cecilia in estasi’ di Bernardo Cavallino (1645. Esposti sia il bozzetto dalla collezione Borbone che la tela, assegnata a Capodimonte nel 1984, dopo il recupero post bellico), ‘Giuditta decapita Oloferne’ di Artemisia Gentileschi (1612-1613, Collezione Borbone) prima versione del quadro forse più indagato e drammatico della pittrice che fu vittima di stupro.

Straordinaria anche zona con i tanti ritratti tra cui ‘Il ritratto di Luca Pacioli’ (attribuito a Jacopo de’ Barbari, 1495) il ‘Bernardo de’ Rossi, vescovo di Treviso’ (1505) di Lorenzo Lotto e due opere di El Greco (cretese di nascita, vissuto tra Venezia, Roma e la Spagna, tra i pittori più innovativi della seconda metà del Cinquecento), il ‘Ritratto di Giulio Clovio’ (1571-1572) e ‘El soplón’ (1570-1572).

Poi l’‘Ercole al bivio’ di Annibale Carracci (1596), e sulla sinistra, con tre opere di Tiziano: il ‘Ritratto di Papa Paolo III a capo scoperto’ (1543), il ‘Ritratto di Papa Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese’ (1545-1546), il ‘Ritratto del cardinale Alessandro Farnese’ (1545-1546).

Sul fondo della sala troneggia la ‘La Flagellazione’ di Caravaggio (1607) opera dipinta a Napoli per la chiesa di San Domenico Maggiore e custodita nel museo di Capodimonte dal 1972. Il nuovo percorso è chiuso dall’iconico Vesuvio di Andy Warhol (1985), donazione di Lucio Amelio.

