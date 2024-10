4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dall’1 al 3 novembre 2024

Ph Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dall’1 al 3 novembre 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Uno straordinario percorso sottosuolo nel centro antico di Napoli

Nella città di Partenope, dove il dialogo tra mondo terreno e ultraterreno si perpetua attraverso i secoli, la ricorrenza dei defunti rappresenta un momento di particolare suggestione per immergersi nell’anima più profonda della città. In questo contesto, il LAPIS Museum emerge come tappa imprescindibile per chi desidera esplorare questa dimensione tradizionale e devozionale dell’antica Neapolis. Uno straordinario percorso sotterraneo situato nell’antica Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, oggi nota proprio come LAPIS Museum, che guida i visitatori attraverso un affascinante viaggio nel ventre della città. L’itinerario prende avvio dalla cripta basilicale, per poi svilupparsi in un duplice percorso tematico di notevole interesse storico-archeologico. La prima sezione, denominata Museo dell’Acqua, valorizza il sistema di cisterne greco-romane sapientemente restaurate, mentre il Decumano Sommerso rivela gli ambienti dell’acquedotto che, durante il secondo conflitto mondiale, furono trasformati in rifugi antiaerei per la popolazione civile. L’esperienza viene ulteriormente arricchita da innovative installazioni multimediali che conferiscono profondità narrativa al percorso: dalla suggestiva Sala della Luna, tributo alla divinità di Diana, agli emozionanti ologrammi di Gennarino e Michela nella Sala dei racconti, che rievocano vivide testimonianze degli anni ‘40. Una grande suggestione emotiva che raggiunge il suo apice nella Sala dei bombardamenti, dove la drammatica rappresentazione del conflitto si dissolve in un messaggio di rinascita, di speranza e di pace. Il Complesso è aperto al pubblico tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 10:00 alle 20:00, con sei turni di visite guidate nei giorni feriali (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30) e cinque nei fine settimana (10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30). Data l’elevata affluenza prevista durante il ponte del 2 novembre e nei periodi festivi, la prenotazione è fortemente consigliata, ed è possibile effettuarla telefonicamente al numero 08119230565 (lunedì-venerdì, 10:00-14:00), ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp o mediante posta elettronica all’indirizzo info@lapismuseum.com, specificando numero di partecipanti, preferenze di orario e nominativo. In alternativa, è possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Lapis Museum

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Partenze visite guidate: Lunedì-venerdì : 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30 – Sabato-domenica : 10:30, 12:30, 14,30,16:30 e 18:30

: – : Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni.

Domenica 3 novembre – Visita agli Ipogei e Chiesa dei Cristallini

Un nuovo appuntamento di Vivendo la Sanità con Megaride Art: si visiterà la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini, aperta dopo 40 anni al pubblico, una stupenda chiesa “azzurra”, piena di pitture murali, e opere realizzate ad hoc. Gli interni della chiesa sono stati “ridipinti” dai giovani del quartiere con circa venti tonalità di azzurro, insieme agli artisti Tono Cruz, Mono González e Giuliana Conte che hanno realizzato 2 fantastici murale. Assieme alle opere ”azzurre” dei primi due grandi artisti la chiesa ospita anche dei ritratti “ondeggianti” per il nuovo allestimento. Un capolavoro riscoperto. La visita prosegue con una magnifica testimonianza della Neapolis greca nel Rione Sanità: l’Ipogeo dei Cristallini che si trova a undici metri sotto il manto stradale, nel sottosuolo di un palazzo privato. Un antico sepolcreto databile al quarto secolo a.C. in cui sono state ritrovate delle rarissime tombe di origine greca con ancora stupende testimonianze di pittura ellenica che le rende uniche al mondo.

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento

Appuntamento : – ore 10,00 Porta San Gennaro Bar Caffetteria Marino n. 45 Inizio attività 10,30- Fine ore 12,30/12,45

: – ore 10,00 Porta San Gennaro Bar Caffetteria Marino n. 45 Inizio attività 10,30- Fine ore 12,30/12,45 Contributo: 14 euro a persona

14 euro a persona Organizzazione: Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 2 novembre – Visite guidate gratuite al Teatro romano di Neapolis

Fino a gennaio 2025 a Napoli sarà possibile effettuare interessantissime visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come il Teatro romano dell’Anticaglia, che torna visitabile grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. Le visite si terranno di sabato e saranno gratuite con prenotazione obbligatoria. La visita consentirà di accedere al cantiere nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa. La visita avviene in area di cantiere e il percorso presenta barriere architettoniche. Si consiglia di indossare scarpe comode. La partecipazione è consentita dai 10 anni in su

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

Sabato 2 novembre 2024

Le visite sono gratuite con prenotazione sulla piattaforma eventbrite Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: Visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia

Sabato 2 novembre – Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano con percorso sotterraneo

Fino al 9 novembre il mercoledì e il sabato ci saranno delle visite allo straordinario Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità, è stato riaperto alle visite Si potrà accedere all’affascinante percorso sotterraneo che permette di visitare il Teatro, un reperto importante della città antica distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., attraverso i cunicoli settecenteschi. Una visita “avventurosa”, ad oltre 20 metri di profondità, nelle viscere della terra con i partecipanti che saranno accompagnati dal personale del museo e dovranno indossare caschi, mantelline e torce. Le visite si terranno con appuntamenti bisettimanale per i visitatori in gruppi di 12 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre 2024 con 6 turni, l Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità, è stato riaperto alle visite che si terranno con appuntamenti bisettimanale per i visitatori in gruppi di 12 persone, Prezzo della visita 5 euro.

Le visite sono a cura del Parco Archeologico di Ercolano a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Maggiori informazioni e i particolari delle Visite al Teatro Antico di Ercolano

