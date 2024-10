4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 3 al 6 ottobre 2024

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 3 al 6 ottobre 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel cuore del centro storico di Napoli il LAPIS Museum, un incredibile itinerario sotterraneo

Nell’intricato dedalo di vicoli del centro antico di Napoli, a pochi passi dalla celeberrima via dei presepi di San Gregorio Armeno, si cela un luogo di grande valore storico e culturale: il percorso sotterraneo del LAPIS museum. Questo straordinario itinerario ipogeo, che si snoda sinuoso sotto le fondamenta della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, rappresenta un viaggio onirico attraverso i millenni della storia partenopea. Nel ventre della città si dipana per circa un chilometro un reticolo di cisterne, cunicoli e pozzi appartenenti all’antico acquedotto della Bolla, prodigiosa opera ingegneristica di origine greco-romana che ha dissetato la metropoli partenopea per oltre due millenni, fino agli albori del XX secolo. L’accesso a questo regno sotterraneo è reso possibile grazie ad un’innovazione tecnologica senza precedenti nel centro antico: l’Ascensore Archeologico. Questo moderno Caronte trasporta il visitatore in un viaggio verticale di 35 metri in soli 20 secondi, conducendolo in un limbo sospeso tra passato e presente. Guidati da uno staff esperto, i visitatori possono ammirare il Museo dell’Acqua, dove le antiche cisterne greco-romane, ravvivate da un sapiente gioco di luci e colori e dal melodioso scorrere dell’acqua, riacquistano la loro funzione primigenia grazie alla collaborazione con ABC Napoli, l’azienda idrica napoletana. Il percorso prosegue nel cosiddetto Decumano Sommerso, un tratto dell’itinerario che si snoda sotto il complesso della Pietrasanta. Qui, la storia recente si intreccia con quella millenaria: questi ambienti, infatti, furono riconvertiti in rifugi antiaerei durante il secondo conflitto mondiale. In questi luoghi, di cui sono ancora visibili gli accessi e le strutture di servizio, migliaia di napoletani trovarono scampo dalla furia dei bombardamenti. L’atmosfera di quei momenti rivive oggi grazie a proiezioni immersive di grande impatto, che catapultano il visitatore in un passato ancora palpitante. Il LAPIS Museum offre dunque un’esperienza sensoriale e cognitiva unica nel suo genere, svelando una Napoli ignota e ammaliante, che custodisce nel suo grembo le vestigia di una civiltà plurimillenaria e le cicatrici della storia contemporanea. Questo straordinario museo sotterraneo accoglie i visitatori quotidianamente dalle 10:00 alle 20:00. Nei fine settimana, sono previsti cinque turni di visite guidate (10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30), che diventano sei turni di accesso dal lunedì al venerdì (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30). Si consiglia vivamente la prenotazione specialmente durante i weekend, ponti e le festività. È possibile assicurarsi un ingresso contattando il numero 08119230565 nei giorni feriali (dalle 10.00 alle 14.00), oppure inviando un messaggio WhatsApp o una mail all’indirizzo info@lapismuseum.com, specificando nominativo, numero di partecipanti, orario e data desiderati. Per chi preferisse invece acquistare direttamente i biglietti, può farlo sul sito ufficiale del Lapis Museum

Partenze visite guidate: Lunedì-venerdì : 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30 – Sabato-domenica : 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30

: – : Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni.

Sabato 5 ottobre – Visite guidate gratuite al Teatro romano di Neapolis

Fino a gennaio 2025 a Napoli sarà possibile effettuare interessantissime visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come il Teatro romano dell’Anticaglia, che torna visitabile grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. Le visite si terranno di sabato e saranno gratuite con prenotazione obbligatoria . La visita consentirà di accedere al cantiere nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa. La visita avviene in area di cantiere e il percorso presenta barriere architettoniche. Si consiglia di indossare scarpe comode. La partecipazione è consentita dai 10 anni in su

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

Sabato 5 ottobre 2024

Le visite sono gratuite con prenotazione sulla piattaforma eventbrite Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: Visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia

Sabato 5 ottobre – Giro giro Napoli viste guidate gratuite per bambini nei monumenti napoletani

Continua la bella iniziativa del Comune di Napoli che prevede, tutti i sabati fino al 28 dicembre 2024 ben 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani. L’evento si chiama “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” e prevede un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così scoprire luoghi d’arte e cultura della città.

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

sabato 5 ore 10.30 e 12.00

Archivio di Stato di Napoli

Parco e Tomba di Virgilio

Museo di Fisica* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Paleontologia – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: visite guidate gratuite. “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini”

Sabato 5 ottobre – Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano con percorso sotterraneo

Fino al 9 novembre il mercoledì e il sabato ci saranno delle visite allo straordinario Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità, è stato riaperto alle visite Si potrà accedere all’affascinante percorso sotterraneo che permette di visitare il Teatro, un reperto importante della città antica distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., attraverso i cunicoli settecenteschi. Una visita “avventurosa”, ad oltre 20 metri di profondità, nelle viscere della terra con i partecipanti che saranno accompagnati dal personale del museo e dovranno indossare caschi, mantelline e torce. Le visite si terranno con appuntamenti bisettimanale per i visitatori in gruppi di 12 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre 2024 con 6 turni, l Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità, è stato riaperto alle visite che si terranno con appuntamenti bisettimanale per i visitatori in gruppi di 12 persone, Prezzo della visita 5 euro.

