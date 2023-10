4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 5 all’8 ottobre 2023

Ph Lapis Museum

Tutti i giorni – Un’esperienza culturale unica e affascinante nel sottosuolo del centro storico di Napoli

Se siete alla ricerca di un’esperienza culturale unica e affascinante nel centro storico di Napoli, non potete perdervi la visita al percorso sotterraneo del LAPIS Museum, dove lungo il Museo dell’Acqua scoprirete una inedita Neapolis ricca di storia e di suggestioni. Il LAPIS Museum si trova nella splendida cornice della Basilica della Pietrasanta, una chiesa barocca del XVII secolo realizzata da Cosimo Fanzago. Ma la vera attrazione è il percorso sotterraneo che si snoda a 40 metri di profondità, dove potrete ammirare due antiche cisterne greco-romane che raccoglievano l’acqua piovana per l’approvvigionamento idrico della città e furono inglobate nel complesso impianto acquedottistico in epoca romana. Queste cisterne sono state restaurate e valorizzate con un impianto di luci e colori che ne esaltano le forme e i volumi, restituendo al visitatore un’atmosfera senza tempo. Lungo il percorso, potrete anche visitare un tratto del Decumano Sommerso, parallelo al Decumano Maggiore della Napoli “di sopra”, che conserva testimonianze della seconda guerra mondiale, come i rifugi antiaerei. Qui sorprendenti installazioni immersive contribuiscono a rievocarne la storia e gli eventi vissuti da Napoli negli anni ’40. Il percorso sotterraneo è il primo del centro antico che vanta un “Ascensore Archeologico”, che in pochi secondi consente di fare un salto indietro nel tempo di 2000 anni. Il percorso guidato dallo staff dura circa 75 minuti e vi permetterà di conoscere la storia millenaria di Napoli attraverso le sue stratificazioni e le sue trasformazioni. Il percorso sotterraneo è aperto al pubblico tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 20.00, visitabile con quattro turni di visita nel fine settimana, 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30, ai quali si aggiungono quelli delle ore 13.30 e 15.30 dal lunedì al venerdì. La prenotazione è fortemente consigliata durante i weekend, ponti e festivi. È possibile prenotare al numero 08119230565, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre raggiungibile con il servizio WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com, indicando nome, numero di persone orario e giorno desiderato. E per chi desidera acquistare direttamente on-line, può farlo senza costi di prevendita sul sito ufficiale senza costi di prevendita

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 7 ottobre – Vita a Pompei: Pompei Scavi da Porta Marina Superiore

L’appuntamento di sabato 7 a Pompei è uno dei due appuntamenti diversi con cui Megaride Art organizza le visite a Pompei. Il 7 si partirà da Porta Marina Superiore in tal modo, avendo la possibilità di ammirare tutto quanto è possibile, in base alle aperture stabilite. Un appuntamento da non perdere che ci farà anche conoscere domus e ambienti di recente apertura come la Villa di Diomede la Casa dei Dioscuri la Casa dei Vetti non tralasciando la straordinaria Villa dei Misteri vivendo il quotidiano di una città che si è fermata in un attimo attraverso atroci sofferenze ma che ci ha lasciato una civiltà eterna cristallizzata nel tempo. Una visita in cui si concilierà storia arte e bellezza e vita quotidiana dal titolo

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento

Appuntamento : – ore 10,30 ingresso Scavi da Porta Marina Superiore Fine 15,30/16

Contributo: 12 euro a persona + biglietto d'ingresso agli Scavi di Pompei

Organizzazione: Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 7 ottobre – Don Placido e la miracolosa Madonna: visita al Gesù Vecchio

Incastrata nei vicoli del centro storico, la Basilica del Gesù Vecchio è un vero scrigno d’arte e di fede. Al suo interno conserva la miracolosa immagine della Madonna legata alla vicenda di don Placido Baccher, che dopo una avventurosa vita nella Napoli borbonica e rivoluzionaria del 1799, decise di impegnare tutte le sue forze per aprire questo meraviglioso tempio. La Chiesa ospita meravigliose opere d’arte e avremo la possibilità unica di potere attraversare i cancelletti che chiudono le cappelle e guardare quadri e statue più da vicino: così saremo davanti le due tavole di Marco Pino, gli spettacolari armadi reliquiari, le tele di Battistello Caracciolo.

La visita è curata dall’Associazione Locus Iste a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : sabato 7 ore 10,30 sotto la statua del Dio Nilo nella piazzetta omonima.

Contributo : 10 euro

Organizzazione : L'Arte nel Tempo – Prenotazione obbligatoria Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3409543337 oppure scrivere una mail a larteneltempo1@gmail.com

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale L'Arte nel Tempo

Aperta tutti i giorni – La Chiesa di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019.

La visita è a cura dell’Associazione Respiriamo Arte a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.)

Contributo : visita accompagnata 6 euro

Organizzazione : Associazione Respiriamo Arte – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

