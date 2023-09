4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 28 settembre al 1 ottobre 2023

Ph LAPIS Museum,

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend dal 28 settembre al 1 ottobre 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel centro storico di Napoli lo straordinario percorso del decumano sotterraneo

Il LAPIS Museum, nel cuore del centro storico di Napoli, è una delle attrazioni più affascinanti e suggestive della città. Si tratta di un percorso sotterraneo che attraversa la storia e la cultura del sottosuolo napoletano, offrendo ai visitatori di esplorare cavità, cisterne, cunicoli situati sotto le fondamenta della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, a circa 40 metri dal piano di calpestio di strade e piazze della città. Il percorso sotterraneo è un’esperienza unica e coinvolgente, che permette di scoprire le testimonianze degli ultimi 2000 anni di storia: dall’epoca greco-romana alla Seconda guerra mondiale. Lungo l’itinerario di visita si possono ammirare le evidenze archeologiche di quello che si pensa sia il tempio della dea Diana, sui cui resti, secondo alcuni studi, è stata costruita la basilica pomponiana sovrastante, ma anche oggetti di uso quotidiano che raccontano la vita e le trasformazioni della città sotterranea. Cuore pulsante di questo percorso è il Museo dell’Acqua, le antiche cisterne che, grazie ad una collaborazione con ABC Napoli, hanno ritrovato l’originaria funzione con acqua e ruscellamenti, e il Decumano Sommerso, la parte dell’acquedotto riutilizzata come rifugio nel corso della Grande Guerra. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza di visita alcune realtà immersive come gli ologrammi di Gennaro e Michela, che raccontano la vita negli anni ’40, e la Sala dei bombardamenti, riambientazione dei momenti vissuti dalla città, che trovò la forza di liberarsi dall’occupazione nazista nel corso delle Quattro Giornate di rivolta popolare. Il percorso sotterraneo è aperto al pubblico tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 20.00, visitabile con quattro turni di visita nel fine settimana, 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30, ai quali si aggiungono quelli delle ore 13.30 e 15.30 dal lunedì al venerdì. La prenotazione è fortemente consigliata durante i weekend, ponti e festivi. È possibile prenotare al numero 08119230565, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre raggiungibile con il servizio WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com, indicando nome, numero di persone orario e giorno desiderato. E per chi desidera acquistare direttamente on-line, può farlo senza costi di prevendita sul sito ufficiale senza costi di prevendita

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione. Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 30 Settembre 2023 – La salita del Presepio: da salita Capodimonte al giardino degli aranci

Una bella passeggiata proposta lungo l’antico tracciato viario, un tempo percorso da re Carlo di Borbone prima della realizzazione ottocentesca di Corso Napoleone, attuale Ponte della Sanità, che collegava la città bassa con il Real Sito ubicato sulla collina di Capodimonte. Anche nota come ‘a sagliuta d’ ‘o Presepio, per la presenza della Chiesa di Santa Maria del Presepio, la strada di Sant’Antonio a Capodimonte sin dall’epoca vicereale veniva identificata come un canale per lo scolo delle acque formanti la Lava dei Vergini, stretto tra costoni tufacei, verde e complessi religiosi. Alla fine del percorso, non a caso, visiteremo la Chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi sorta nel 1732 per volere del sacerdote missionario Matteo Ripa, concludendo il nostro itinerario presso il Giardino degli aranci dove spiccano le singolari opere del maestro Riccardo Dalisi.

La visita è curata dall’Associazione Locus Iste a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : sabato 30 ore 10 ingresso di Porta Grande del Real Bosco di Capodimonte Durata: 2,00 h circa.

: sabato 30 ore 10 ingresso di Porta Grande del Real Bosco di Capodimonte Durata: 2,00 h circa. Contributo : 12 euro

: 12 euro Organizzazione : Associazione Locus Iste – Prenotazione obbligatoria e informazioni Segreteria locus iste +39/3472374210 o invia un WhatsApp o una mail locusisteinfo@gmail.com (il percorso è in discesa e termina sul Corso Amedeo di Savoia. Si raccomanda di indossare scarpe comode).

: – Prenotazione obbligatoria e informazioni Segreteria locus iste +39/3472374210 o invia un WhatsApp o una mail locusisteinfo@gmail.com (il percorso è in discesa e termina sul Corso Amedeo di Savoia. Si raccomanda di indossare scarpe comode). Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Associazione Locus Iste

Sabato 30 e domenica 1 ottobre – Tramonti d’Estate al Pausilypon

Tornano i Tramonti d’Estate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon!. Anche per tutti i weekend di settembre 2023 speciale visita guidata al tramonto per ammirare le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco, illuminate dalla luce dorata del sole che cala sui Campi Flegrei. Il tour inizia dalla Grotta di Seiano, un traforo artificiale di epoca romana lungo 770 metri, che attraversa tutta la collina di Posillipo, fino a sbucare tra i resti dell’antica Villa di Publio Vedio Pollione, uno dei primi esempi di costruzione rispettosa e perfettamente integrata con la natura circostante, che ancora oggi, soprattutto in estate, esplode rigogliosa in tutta la sua bellezza. Durante la visita è possibile ammirare i resti del Teatro Romano e dell’Odeion e il suggestivo panorama della Baia Trentaremi e dell’intero golfo di Napoli, guidati dalle esperte del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus.

La visita è curata Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : Discesa Coroglio 36 (ingresso Grotta di Seiano); Ora di inizio: 18:00 (Settembre) – Ora di fine 19:30

: Discesa Coroglio 36 (ingresso Grotta di Seiano); Contributo: 10€/adulti, 7€ dai 6 ai 14 anni; gratuito sotto i 6 anni;

10€/adulti, 7€ dai 6 ai 14 anni; gratuito sotto i 6 anni; Organizzazione : Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus – prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

: – prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale Maggiori Informazioni: Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus

Aperta tutti i giorni – La Chiesa di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019.

La visita è a cura dell’Associazione Respiriamo Arte a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.)

: – La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.) Contributo : visita accompagnata 6 euro

: visita accompagnata 6 euro Organizzazione : Associazione Respiriamo Arte – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045

: – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

