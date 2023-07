4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 27 al 30 luglio 2023

Ph LAPIS Museum,

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 27 al 30 luglio 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel centro storico di Napoli lo straordinario percorso del decumano sotterraneo

Il centro storico di Napoli comprende una straordinaria attrazione turistica nota ai più come LAPIS Museum, dove si combinano armoniosamente elementi tradizionali e innovativi, regalando ai visitatori un’esperienza eccezionale. Questo luogo sorge all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, dove è possibile visitare un suggestivo percorso sotterraneo che è una vera oasi di freschezza naturale con la sua temperatura costante di 20 gradi circa. È qui infatti che è possibile visitare il Museo dell’Acqua, la scelta ideale per sfuggire al caldo estivo e immergersi nella storia dell’antica Neapolis. Questo affascinante percorso svela ai visitatori i segreti della città attraverso una rete di cunicoli, cavità e cisterne, che hanno vissuto diverse trasformazioni nel corso dei secoli. Inizialmente utilizzate in epoca greco-romana, queste cisterne durante la Seconda guerra mondiale furono adattate per diventare rifugi antiaerei. L’acqua e i ruscellamenti presenti contribuiscono a creare una piacevole sensazione di freschezza e rappresentano un sorprendente benvenuto per i visitatori. L’esperienza di scoperta è resa ancora più coinvolgente grazie all’uso di tecnologie immersive: dalla Sala della Luna, dove i visitatori possono ammirare una bellissima Luna piena che brilla nelle profondità di Napoli, alla Sala dei racconti, che prende vita grazie agli ologrammi di Gennaro e Michela che narrano la storia della città negli anni ’40. Il percorso culmina in modo emozionante con le proiezioni immersive della Sala dei bombardamenti, dove vengono evocati i momenti vissuti dalla città durante la Grande guerra, concludendosi con un messaggio di speranza e di pace. È possibile visitare il percorso sotterraneo tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 20.00 con quattro turni di visite guidate nel weekend: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30 e, due visite extra dal lunedì al venerdì 13.30 e 15.30. La prenotazione è consigliata soprattutto durante ponti, festivi e weekend. Prenotare è facilissimo allo 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre raggiungibile con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com indicando il proprio nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza. E per chi preferisce acquistare on-line i propri biglietti, può farlo direttamente sul sito ufficiale senza costi di prevendita

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

Sabato 29 luglio – Tramonti d’Estate al Pausilypon

Tornano i Tramonti d’Estate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon!. Per tutti i weekend di Luglio e Agosto, speciale visita guidata al tramonto per ammirare le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco, illuminate dalla luce dorata del sole che cala sui Campi Flegrei. Il tour inizia dalla Grotta di Seiano, un traforo artificiale di epoca romana lungo 770 metri, che attraversa tutta la collina di Posillipo, fino a sbucare tra i resti dell’antica Villa di Publio Vedio Pollione, uno dei primi esempi di costruzione rispettosa e perfettamente integrata con la natura circostante, che ancora oggi, soprattutto in estate, esplode rigogliosa in tutta la sua bellezza. Durante la visita è possibile ammirare i resti del Teatro Romano e dell’Odeion e il suggestivo panorama della Baia Trentaremi e dell’intero golfo di Napoli, guidati dalle esperte del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus.

La visita è curata Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : Discesa Coroglio 36 (ingresso Grotta di Seiano); Ora di inizio: 18:45 – Ora di fine: 20:15

: Discesa Coroglio 36 (ingresso Grotta di Seiano); Contributo: 10€/adulti, 7€ dai 6 ai 14 anni; gratuito sotto i 6 anni;

10€/adulti, 7€ dai 6 ai 14 anni; gratuito sotto i 6 anni; Organizzazione : Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus – prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

: – prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale Maggiori Informazioni: Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus

Sabato 29 luglio – Una serata a Palazzo Reale di Napoli

Una serata a Palazzo Reale di Napoli , un luogo speciale che racconta, attraverso le sue sontuose sale, tutte le storie e le decisioni politiche, sociali e culturali che furono prese al suo interno perché era il centro del potere del “Regno di Napoli”. Il grande Palazzo fu progettato da uno più celebri architetti del XVII secolo, Domenico Fontana, già autore delle grandi opere del Papa Sisto V a Roma. Per tutto il Seicento, la reggia, con il suo grande “Largo di Palazzo”, fu il cuore pulsante del viceregno spagnolo e della vita politica e sociale napoletana. Saranno i Borbone ad abbellire notevolmente la reggia e l’intera area circostante, che assunse solo sotto Ferdinando II l’incantevole aspetto che ancora oggi ha.

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento

Appuntamento : – ore 21,00 Palazzo Reale Napoli

: – ore 21,00 Palazzo Reale Napoli Contributo : 12 euro a persona – da aggiungere biglietto ingresso 3 euro Palazzo Reale

: 12 euro a persona – da aggiungere biglietto ingresso 3 euro Palazzo Reale Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

: – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Aperta tutti i giorni – La Chiesa di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019. Dal 28 Aprile Al 4 Giugno visitabile anche la mostra Di Immagini Sacre – Santi, Santini e Anime del PurgatoriO

La visita è a cura dell’Associazione Respiriamo Arte a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.)

: – La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.) Contributo : visita accompagnata 6 euro

: visita accompagnata 6 euro Organizzazione: Associazione Respiriamo Arte – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

