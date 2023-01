Presepi Viventi, Mercatini natalizi, Sagre e Feste in Campania nel lungo weekend dell’Epifania 2023

Ph Facebook Presepe vivente Caprile

Alcune idee per passare il lungo weekend dell’Epifania 2023 in allegria gustando il buon cibo della nostra terra con le varie sagre e le feste e ammirando splendidi presepi viventi. Eventi che sono sempre una bella occasione anche per conoscere tanti particolari luoghi della Campania

Tanti Presepi Viventi, Mercatini di Natale sagre e feste in Campania nell’ultimo weekend dell’anno in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Nel weekend ci sono tanti Presepi Viventi e Mercatini di Natale nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

I Presepi Viventi da non perdere in questo fine settimana

Il bellissimo Presepe Vivente di Agerola nell’antico borgo di Campora

Dopo due anni di fermo ci saranno ancora due giornate, martedì 3 e sabato 7 Gennaio 2023 per ammirare il suggestivo Presepe Vivente di Agerola organizzato dalla Parrocchia di San Martino di Campora e dalla Pro Loco. Per questa 33^ edizione, che arriva dopo due anni di fermo, il presepe vivente si presenta di nuovo in una stupenda location naturale con un nuovo e lungo percorso, con nuove scene e con uno speciale menu degustazione che accompagnerà i visitatori tra una scena e l’altra del presepe. Il presepe di Agerola si svolge nel borgo di Campora ed è il presepe vivente in stile napoletano del 700 più antico della zona: è composto da tantissime scene “reali” con la popolazione del posto che partecipa in costume a questa bella festa. Presepe Vivente di Agerola

La sfilata delle Pacchianelle: lo storico presepe vivente itinerante di Vico Equense

Venerdì 6 gennaio 2023 dalle ore 14,30 in poi nel centro storico di Vico Equense si rinnova un rito secolare: La sfilata delle Pacchianelle. A partire dalle ore 14,30 dalla Chiesa di San Vito partirà il corteo con La sfilata delle Pacchianelle che girerà per tutto il centro cittadino di Vico Equense. Una tradizionale sfilata che viene proposta ogni anno il giorno 6 gennaio e che prevede il corteo di circa 300 persone tutte vestite con abiti “dei pastori”: tanti adulti e bambini e i loro animali come le caprette e le pecore e poi le bambine, le Pacchianelle, sempre vestite come pastori che scendono dalle frazioni collinari del comune costiero per giungere fino al centro di Vico Equense. E sulle strade la gente li aspetta per vedere questo particolarissimo presepe vivente itinerante che si ripete dagli inizi del 1900. La Sfilata delle Pacchianelle

Il suggestivo Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari

Nel suggestivo scenario della Valle Lavatoio a Pimonte (NA) si terrà la 29ª edizione del Presepe Vivente di Pimonte, uno degli eventi di punta del calendario natalizio promosso e patrocinato dal Comune di Pimonte. Prossime aperture venerdì 6 Gennaio 2023 e sabato 7 Gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Il Presepe Vivente di Pimonte si tiene grazie a tanti figuranti, gente di Pimonte che si presta volentieri a partecipare a questa bella rappresentazione che si svolge tra i loro straordinari Monti Lattari su un percorso di circa 1 km tra la natura, le capanne di legno e le grotte naturali. Presepe Vivente a Pimonte

A Sorrento lo splendido Presepe vivente di Casarlano

Dopo due anni di fermo ritorna per la sua 13^ edizione l’atteso Presepe vivente di Casarlano che si terrà, con il coinvolgimento di tutta la comunità di Casarlano, frazione di Sorrento (NA), per ben 12 giorni per questa bella edizione del Presepe Vivente. Il Presepe vivente di Casarlano potrà essere visitato, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, anche nei seguenti giorni: 5-6-7-8-14 e 15 Gennaio 2023 E’ previsto anche un servizio di navetta gratuito dalle ore 17,30 alle ore 20,30 con partenza dai Parcheggi Terminal di Via San Renato e Viale Caruso-Piazza Tasso a Sorrento. Ci saranno circa 300 figuranti che creeranno una suggestiva e serena atmosfera natalizia che viene avvertita da tutti i visitatori. Presepe vivente di Casarlano

Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca

Quest’anno il Presepe Vivente a Gragnano si terrà anche nei giorni 6,7e 8 gennaio 2023 nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli. Impegnati per questo straordinario Presepe Vivente ben 300 figuranti in costume d’epoca per una bella rappresentazione che quest’anno è alla sua 8 edizione e occupa uno spazio di ben 10.000 metri quadrati di stand e scene e che si ripete fin dal 1960. Il presepe vivente nel borgo di Caprile, a Gragnano si terrà nei giorni indicati dalle 18:00 alle 20:00 e sarà disponibile il servizio navetta gratuito per i visitatori. AL Presepe ci sarà l’ingresso libero e un parcheggio gratuito – presepe vivente nel borgo di Caprile

Un bel Presepe Vivente a Cava de’ Tirreni, nel Borgo di Case Trezza

Un bel Presepe Vivente si terrà anche a Cava de’ Tirreni, vicino Salerno, nell’Antico Borgo Case Trezza anche nei giorni del 6, 7 e 8 Gennaio 2023 e poi Sabato 14 Gennaio 2023 sempre dalle ore 17:00 alle 21:30 con ingresso libero. Il Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza è organizzato dalla Parrocchia di S.Anna all’Oliveto e dal Comitato “Amici del Presepe” e di tiene da più di 18 anni in questo borgo con oltre 200 figuranti tra abitanti e ospiti di una casa di cura della zona. Anche a Case Trezza il Presepe Vivente ripercorre le scene del classico presepe napoletano Presepe Vivente a Cava de’ Tirreni

Le sagre e le feste da non perdere nel weekend

La festa dell’Epifania in piazza Mercato a Napoli con la notte bianca della Befana – Ritorna l’Epifania in piazza Mercato con una grande “ Fiera del giocattolo e della calza ” che si terrà dal 3 al 5 gennaio 2023 e poi anche la notte bianca della Befana il 5 gennaio 2023. Una grande festa da non perdere in una delle più antiche piazze di Napoli: piazza Mercato. Festa dell’Epifania in piazza Mercato

Ritorna con una grande “ ” che si terrà dal 3 al 5 gennaio 2023 e poi anche la Una grande festa da non perdere in una delle più antiche piazze di Napoli: Sanità Tà Tà: la notte bianca al Rione Sanità a Napoli – Grande festa e tanta musica nel quartiere piazza Sanità, giovedì 5 gennaio 2023 dalle 18 a mezzanotte per la V edizione della notte bianca al Rione Sanità a Napoli con anche siti culturali aperti e negozi in festa in tutto il quartiere. Alla Notte bianca alla Sanità ci saranno, tra i tanti artisti anche, i 99 Posse, Rosario Miraggio, Foja, Valerio Jovine, Andrea Tartaglia, Pepp Oh, Gianni Simioli e tanti altri. Un grande palco in piazza Sanità con tanta bella musica e tanti artisti e negozi in festa in tutto il quartiere. notte bianca al Rione Sanità a Napoli

Grande festa della Befana a Napoli, a Città della Scienza, il 6 gennaio 2023 – Ritorna anche quest’anno la Grande festa della Befana Città della Scienza con le sue magiche soprese per far divertire ed allietare tutti i bambini. Una grande festa sempre speciale per dare libero sfogo alla fantasia dei piccoli con i laboratori e le attività divertenti ma al tempo stesso utili ad apprendere tante nozioni scientifiche. A Città della Scienza a Bagnoli non mancheranno trucchi e travestimenti e poi science show spettacolari, laboratori interattivi e colorati volti a creare stelle luminose e bellissime candele natalizie. Grande Festa della Befana del 6 gennaio 2023

Ritorna anche quest’anno con le sue magiche soprese per far divertire ed allietare tutti i bambini. Una grande festa sempre speciale per dare libero sfogo ad apprendere tante nozioni scientifiche. A Città della Scienza a Bagnoli non mancheranno trucchi e travestimenti e poi science show spettacolari, laboratori interattivi e colorati volti a creare stelle luminose e bellissime candele natalizie. Un ricco weekend di eventi per l’Epifania ad Avella – Prosegue, anche per l’epifania, il ricco programma di eventi organizzati ad Avella, in provincia di Avellino, che renderà la cittadina un luogo dove trascorrere piacevoli momenti di festa insieme ad amici e parenti.fino all’8 gennaio 2023 sia nel centro storico di Avella che in altri luoghi ci saranno tanti eventi per adulti e bambini per passare momenti di divertimento e conoscere il territorio. Maggiori informazioni sugli eventi Avellarte – Avella Città d’Arte

Mercatini di Natale a Napoli

I Mercatini di Natale a Napoli al Museo di Pietrarsa – Fino all’8 gennaio 2023 i Mercatini di Natale Napoli, “ Nove e tre quarti, special edition ” nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. I suggestivi spazi del Museo ospiteranno le tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa , con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere creative adatte a tutte le età. I Mercatini di Natale a Pietrarsa

Fino all’8 gennaio 2023 i Mercatini di Natale Napoli, “ ” nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. ospiteranno , con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere creative adatte a tutte le età. MercaNatale: aperture speciali, anche serali, nel grande mercato di Poggioreale – Fino al 6 gennaio – Questo Natale tante aperture speciali a Napoli per le festività natalizie nel grande mercato all’aperto di Poggiorealeuno dei mercati più famosi e grandi di Napoli con oltre 500 grandi box coperti. Previste anche aperture fino alla sera. MercaNatale a Napoli

Mercatini di Natale e eventi gratuiti a Napoli al Vomero . Fino al 6 gennaio – Natale in Collina a Napoli con i mercatini di Natale a Piazza degli Artisti e nel parco Mascagna ma anche tanti eventi natalizi gratuiti al Vomero e all’Arenella, le colline dello shopping cittadino, con un ricco programma di eventi natalizi organizzati sia dal Comune di Napoli che dalla Confcommercio Vomero Arenella che si aggiungono alle tradizionali vetrine colorate del quartiere Mercatini di Natale e spettacoli gratuiti a Napoli al Vomero

. Natale in Collina a Napoli con i ma anche tanti eventi natalizi gratuiti al Vomero e all’Arenella, le colline dello shopping cittadino, con un ricco programma di eventi natalizi organizzati sia dal Comune di Napoli che dalla Confcommercio Vomero Arenella che si aggiungono alle tradizionali vetrine colorate del quartiere Mercatini e Fiera di Natale a San Gregorio Armeno a Napoli – Fino a gennaio – (ma aperti tutto l’anno) – Inaugurata la Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana, la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada. Visitabile liberamente, un bellissimo presepe a grandezza naturale nella Basilica di San Lorenzo Maggioreall’inizio di via San Gregorio Armeno Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Mercatini di Natale vicino Napoli e in Campania

A Sorrento a Villa Fiorentino l’Igloo Christmas Village – Fino all’8 Gennaio 2023 – Torna il Villaggio di Babbo Natale nella bella Villa Fiorentino sul Corso Italia , Nell’ampio parco della villa tanti eventi e l’Igloo Christmas Village che si terrà dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023. Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti che si terranno in un luogo incantato dove bambini e adulti potranno divertirsi insieme tra giochi ed altre attività come laboratori, spettacoli e tanto altro ancora! l’Igloo Christmas Village

– Torna il Villaggio di Babbo Natale nella bella , Nell’ampio parco della villa tanti eventi e l’Igloo Christmas Village che si terrà dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023. Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti che si terranno in un luogo incantato dove bambini e adulti potranno divertirsi insieme tra giochi ed altre attività come laboratori, spettacoli e tanto altro ancora! La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli – Fino al 6 gennaio – Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22. La “Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli

Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro – Fino al 6 gennaio – Il comune di Vico Equense ha preparato un bel programma di eventi natalizi per il prossimo periodo con circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali che si terranno dal 3 dicembre , con l’accensione delle luminarie, l’apertura del Villaggio incantato di Babbo Natale, e i Mercatini di Natale, e continueranno fino al 6 gennaio 2023. Natale a Vico Equense

Il comune di Vico Equense ha preparato un bel per il prossimo periodo con circa tra mostre, che si terranno dal , con e continueranno fino al 6 gennaio 2023. Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta – fino all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Nataleun villaggio speciale con una grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi. Ci sarà il trenino magico, la Fabbrica del Cioccolato, la Slitta di Natale in 3D, la Casa di Babbo Natale, l’Albero dei Desideri e poi giocolieri, fate e gli elfi e tanto altro. Il Giardino Incantato di Babbo Natale

