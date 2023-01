La Festa dell’Epifania in piazza Mercato a Napoli: Notte bianca della Befana e Fiera del Giocattolo

Una grande festa a Napoli nella storica piazza Mercato con tre giorni di fiera del giocattolo e della calza ed anche con la notte bianca il 5 gennaio con un concerto di Valentina Stella

Ritorna l’Epifania in piazza Mercato con una grande “Fiera del giocattolo e della calza” che si terrà dal 3 al 5 gennaio 2023 e poi anche la notte bianca della Befana il 5 gennaio 2023. Una grande festa da non perdere in una delle più antiche piazze di Napoli: piazza Mercato

Tre giorni di festa dal 3 gennaio 2023 con una particolare atmosfera che ritroveremo in Piazza Mercato, una delle piazze storiche ed antiche di Napoli, dove ci sarà una grande fiera dedicata alla Befana e dove ci saranno, come tanti anni fa, tante bancarelle e stand pieni di giocattoli e dolciumi.

Piazza Mercato si riempirà di bancarelle e di installazioni luminose

Alla “Fiera del giocattolo e della calza” ci saranno i migliori giocattoli e tanti dolciumi per riempire le calze dell’Epifania dal 3 al 5 gennaio 2023 e poi, l’ultimo giorno, il 5 gennaio 2023, aspettando la Befana, ci sarà la Notte Bianca della Befana con alle ore 21 il concerto di Valentina Stella.

Una bellissima tradizione di Napoli che ritorna grazie anche alla collaborazione tra Municipalià II, l’associazione culturale Musicant, la Fondazione di comunità del centro storico di Napoli, Asso.Gio.Ca, il Consorzio Antiche Botteghe Tessili e Antico Borgo Orefici. Informazioni

