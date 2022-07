Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 18 al 23 luglio 2022

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 18 a sabato 23 luglio 2022, Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 18 a sabato 23 luglio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli

Il nuovo orario estivo dei parchi napoletani con la possibilità di passeggiare di notte nella Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E in Villa Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all’antico splendore: in questi giorni grande pulizia delle aiuole e rifazione dei sistemi d’irrigazione. Orario estivo dei parchi cittadini

Festival del Mare del Miglio d’Oro: concerti gratuiti di Bennato, Gragnaniello, Senese

Otto giorni di buona musica dal 2 al 24 Luglio 2022 animeranno i comuni di Portici, Torre Annunziata, Ercolano e Torre del Greco per la I Edizione di Chi Tene ‘o Mare – Sabato 23 Luglio – Torre del Greco: Area Portuale – Colapesce oltre la leggenda – Maurizio Capone in “Come Suona il Caos” – Domenica 24 Luglio Torre del Greco: Ex Molini Marzoli – James Senese Napoli Centrale Festival del Mare del Miglio d’Oro

Ercolano tra Radici e Tradizioni: eventi gratuiti nei posti più belli di Ercolano

A Ercolano tra Radici e Tradizioni ci saranno concerti con grandi artisti tra la Basilica di S. Maria a Pugliano, il Parco Urbano del Miglio d’Oro e il Vesuvio e poi spettacoli teatrali e di Tableaux Vivent tra la Chiesa di S. Maria di Loreto, Villa Ruggiero, la Chiesa di S. Agostino e lo splendido Parco sul mare a Villa Favorita. Prossimi eventi : 21 luglio – ore 21.00 – Villa Ruggiero – Antonella Morea – Mamme – di Annibale Ruccello – 22 luglio – Ore 21.00 – Parco Urbano del Miglio d’Oro – Concerto di Gegè Telesforo quintet – 24 luglio – Ore 18.00 – Sentiero n. 9 del Vesuvio, Il fiume di Lava – Itinerario naturalistico con performances artistica – Vesuvio Vox Mundi – Concerto di Mimmo Maglionico & Pietrarsa. Ercolano tra Radici e Tradizioni:

“Reggia Festival – Visioni Reali”: i grandi film napoletani di sera gratis nella Reggia di Caserta

Dal 17 al 28 luglio 2022 in uno dei grandi e suggestivi cortili della Reggia di Caserta si terrà la rassegna ‘Reggia Festival – Visioni Reali’ che racconterà il successo del cinema “made in Campania”. Sei serate speciali, dalle ore 21, con proiezioni di film e incontri con registi, attori, sceneggiatori, scrittori, scenografi, produttori. – Orgoglio di essere napoletano – Mercoledi 20 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Omaggio ad ANTONIO CAPUANO Segue proiezione del film: IL BUCO IN TESTA regia: Antonio Capuano Interpreti: Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno – Un set da record – Venerdi 22 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Incontro con lo scenografo GIANCARLO BASILI (Autore delle scenografie de L’AMICA GENIALE) – A seguire: Professione attore Conversazione con: FRANCESCO DI LEVA – Segue proiezione del film: NOSTALGIA – Regia: Mario Martone Interpreti: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno Reggia Festival – Visioni Reali

