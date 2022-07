Festival del Mare del Miglio d’Oro: concerti gratuiti di Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello e James Senese e tanti altri

Tutti concerti gratuiti in giro nei posti più belli del Miglio d’Oro, con i grandi show di Eugenio Bennato, Donpasta, Ars Nova Napoli, Javier Girotto col suo trio Tango Nuevo, AYOM, Enzo Gragnaniello, Andrea Rea Music Trio, Colapesce e altre storie, Maurizio Capone e James Senese Napoli Centrale.

Otto giorni di buona musica dal 2 al 24 Luglio 2022 animeranno i comuni di Portici, Torre Annunziata, Ercolano e Torre del Greco per la I Edizione di Chi Tene ‘o Mare – Festival del Mare del Miglio d’Oro

Tutti concerti gratuiti e fino ad esaurimento che ci faranno ascoltare, in giro nei posti più belli del Miglio d’Oro, i grandi show di Eugenio Bennato, Donpasta, Ars Nova Napoli, Javier Girotto col suo trio Tango Nuevo, AYOM, Enzo Gragnaniello, Andrea Rea Music Trio, Colapesce e altre storie, Maurizio Capone e James Senese Napoli Centrale.

Il Festival ha già concluso un ricco programma di eventi che si sono svolti tra maggio e giugno tra convegni, attività per scuole e visite guidate ai luoghi più belli del Miglio d’Oro. A luglio ci saranno ben otto grandi concerti gratuiti da non perdere.

Come partecipare ai concerti gratuiti del Festival del Mare del Miglio d’Oro

Tutti gli 8 grandi concerti del Festival del Mare del Miglio d’Oro sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria solo per gli spettacoli di Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello e James Senese. I link per prenotarsi saranno pubblicati man mano sulla pagina Fb dell’evento.

Il Festival del Mare del Miglio d’Oro vede la direzione artistica di Gigi Di Luca con l’organizzazione de La Bazzarra

I concerti gratuiti del Festival del Mare del Miglio d’Oro

Sabato 2 Luglio 2022 Portici: Villa Mascolo – Eugenio Bennato

Domenica 3 Luglio 2022 Portici: Villa Mascolo – Don Pasta United Food Miglio d’Oro e Ars Nova Napoli

Sabato 9 Luglio 2022 Torre Annunziata: Villa del Parnaso – Nuevo Tango (Javier Girotto, Gianni Iorio, Alessandro Gweiss)

Domenica 10 Luglio 2022 Torre Annunziata: Villa del Parnaso – Ayom

Sabato 16 Luglio 2022 Ercolano: Parco urbano del Miglio d’Oro – Enzo Gragnaniello

Domenica 17 Luglio 2022 Ercolano: Antico Bagno Favorita – Andrea Rea Trio

Sabato 23 Luglio 2022 Torre del Greco: Area Portuale – Colapesce oltre la leggenda – Maurizio Capone in “Come Suona il Caos”

Domenica 24 Luglio 2022 Torre del Greco: Ex Molini Marzoli – James Senese Napoli Centrale

I link per la prenotazione obbligatoria per gli spettacoli di Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello e James Senese sulla pagina facebook dell’evento o sul programma ufficiale sul sito. Già concluso il concerto di Bennato a breve usciranno i link per gli altri due concerti

