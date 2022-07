Ercolano tra Radici e Tradizioni: spettacoli e concerti gratuiti nei luoghi più belli di Ercolano

Otto giorni pieni di spettacoli, concerti e rappresentazioni teatrali che richiamano le tradizioni locali con eventi in sette belle location del territorio per la 1^ edizione di ‘Ercolano tra radici e tradizioni’ con spettacoli ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Al via la I edizione di Ercolano tra Radici e Tradizioni con vari spettacoli teatrali e concerti per valorizzare i siti storici e naturalistici di Ercolano. Una nuova rassegna organizzata dal Comune di Ercolano che si terrà, con eventi gratuiti, dal 12 al 16 e poi il 21, 22 e 24 luglio 2022 con la direzione artistica di Gigi Di Luca.

Gli eventi si terranno tra sette differenti e belle location di Ercolano tra siti naturalistici, storici e bellezze architettoniche con manifestazioni diverse e interessanti tra musica, teatro e percorsi naturalistici.

Otto giorni di eventi gratuiti tra spettacoli, concerti e rappresentazioni teatrali

A Ercolano tra Radici e Tradizioni ci saranno concerti con grandi artisti tra la Basilica di S. Maria a Pugliano, il Parco Urbano del Miglio d’Oro e il Vesuvio e poi spettacoli teatrali e di Tableaux Vivent tra la Chiesa di S. Maria di Loreto, Villa Ruggiero, la Chiesa di S. Agostino e lo splendido Parco sul mare a Villa Favorita.

Otto giorni ricchi di particolari appuntamenti tra spettacoli, concerti e rappresentazioni teatrali che richiamano le tradizioni locali e che si terranno in location d’eccezione con ben otto appuntamenti in sette location differenti per la edizione 2022 di ‘Ercolano tra radici e tradizioni’. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

‘Ercolano tra radici e tradizioni’ – programma eventi 2022

12 luglio – Ore 20.30 – Basilica di Santa Maria a Pugliano – Ambrogio Sparagna e orchestra di musica popolare italiana

Ambrogio Sparagna e orchestra di musica popolare italiana 13 luglio – Ore 19.30 e ore 20.30 – Chiesa di S.Agostino – Compagnia Ludovica Rambelli Teatro La Conversione di un Cavallo – 23 Tableaux Vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio

Compagnia Ludovica Rambelli Teatro La Conversione di un Cavallo – 23 Tableaux Vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio 14 luglio – Ore 19.30 – Chiesa S. Maria di Loreto – Il mio nome è Maria – Spettacolo teatrale musicale – Caterina Pontrandolfo, voce recitante e canto – Rodolfo Medina, pianoforte

Il mio nome è Maria – Spettacolo teatrale musicale – Caterina Pontrandolfo, voce recitante e canto – Rodolfo Medina, pianoforte 15 luglio – Ore 21.00 – Parco Urbano del Miglio d’Oro – Peppe Servillo e Solis String Quartet in Carosonamente

Peppe Servillo e Solis String Quartet in Carosonamente 16 luglio – Ore 18.30 e ore 19.30 – Parco sul mare di Villa Favorita – Stanze d’Identità Teatrale Spettacolo itinerante a cura di Gigi Di Luca

Stanze d’Identità Teatrale Spettacolo itinerante a cura di Gigi Di Luca 21 luglio – ore 21.00 – Villa Ruggiero – Antonella Morea – Mamme – di Annibale Ruccello

Antonella Morea – Mamme – di Annibale Ruccello 22 luglio – Ore 21.00 – Parco Urbano del Miglio d’Oro – Concerto di Gegè Telesforo quintet

Concerto di Gegè Telesforo quintet 24 luglio – Ore 18.00 – Sentiero n. 9 del Vesuvio, Il fiume di Lava – Itinerario naturalistico con performances artistica – Vesuvio Vox Mundi – Concerto di Mimmo Maglionico & Pietrarsa

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. – Per info: 0817881375 – 3287232399 –

Maggiori informazioni – ‘Ercolano tra radici e tradizioni’

