Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 4 al 9 luglio 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 4 a sabato 9 luglio 2022, Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 4 a sabato 9 luglio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti.

Benvenuti al Rione Sanità: film gratuiti per la rassegna culturale nel cuore di Napoli

Nona edizione per la bella rassegna di eventi culturali nel cuore di Napoli, che quest’anno presenta nella Basilica di Santa Maria della Sanità otto film tutti dedicati alla cinematografia made in Sanità 4 e 5 Luglio “NOSTALGIA” di MARIO MARTONE ore 21:00 – Basilica S. Maria della Sanità. Durante la serata del 4 luglio saranno presenti: Mario Martone – Regista/Sceneggiatore; Ippolita Di Maio – Co-sceneggiatrice; Francesco Di Leva – Attore; Tommaso Ragno – Attore Luciano Stella – Produttore. Modera l’incontro Conchita Sannino – Giornalista. 6 Luglio “Presentazione Rione Sanità Film Festival” ed. 2023 ore 20:30 – Basilica S. Maria della Sanità. “Ieri e oggi, il cinema racconta il Rione Sanità” è il tema della serata del 6 Luglio. 7 Luglio “IL BAMBINO NASCOSTO” di ROBERTO ANDÒ ore 21:00 – Basilica S. Maria della Sanità Saranno presenti: Roberto Andò Regista/Sceneggiatore; Giuseppe Pirozzi – Attore. Modera l’incontro Luca Rosini – Giornalista/Regista. 8 Luglio “DOVE SI FERMA IL TEMPO” di VINCENZO PIROZZI ore 21:00 – Basilica S. Maria della Sanità. Saranno presenti: Vincenzo Pirozzi –Regista/Sceneggiatore; Giuseppe D’Ambrosio – Attore/Sceneggiatore; Marzio Honorato – Produttore Samuele Ciambriello – Docente universitario e garante delle persone private della libertà personale . Modera l’incontro Luca Rosini – Giornalista/Regista. 9 Luglio “IL SISTEMA SANITÀ” di ANDREA DE ROSA e MARIO PISTOLESE ore 21:00 – Basilica S. Maria della Sanità. Saranno presenti: Tania Malchionna – Direttrice tecnica di Federica Web Learning; Andrea De Rosa – Regista/Sceneggiatore; Mario Pistolese – Regista/Sceneggiatore. Modera l’incontro Luca Rosini – Giornalista/Regista. Modalità di partecipazione e altre info. Benvenuti al Rione Sanità

Estate a Scampvill: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini e famiglie a Napoli

Dal 16 giugno fino al 29 settembre 2022 si terranno sette spettacoli e un laboratorio di teatro aperto a partecipanti di tutte le età a Napoli per la rassegna “Estate a Scampvill”. Un evento gratuito dedicato a piccoli e grandi che includerà anche un laboratorio di teatro. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma, per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 393 155 9433 e 388 657 2446. Questa settimana – 4,6 e 8 luglio 2022 – Rane laboratorio di teatro – “Non scuola corsara” del Collettivo LaCorsa: il laboratorio è aperto a tutti e tutte e si terrà tra Chikù e la Villa Comunale di Scampia, dalle 17.00 alle 19.00, nei giorni indicati. Sabato 9 luglio 2022 – “Il Mago di Oz” – presso le terrazze di Chikù una coproduzione Tieffeu – Teatro Figura Umbro di Perugia e Teatro Bertolt Brecht di Formia, con la regia di Maurizio Stammati e l’adattamento di Chiara di Macco, entrambi in scena con i pupazzi di Ada Mirabassi. Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 THE WIZARD OF OZ, lo spettacolo ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas.. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma solo con prenotazione obbligatoria ai numeri 393 155 9433 e 388 657 2446 Estate a Scampvill

Attività gratuite durante il giorno a Capodimonte del Campania Teatro Festival

Inizia il Campania Teatro Festival, che propone grandi spettacoli teatrali e musicali nei luoghi più belli di Napoli e della Campania a soli 8 euro. E con il Campania Teatro Festival tornano anche le attività gratuite tutti i giorni del #festival by day: spettacoli per bambini, yogacanto, visite del bosco a piedi, in bici e incontri con la natura. Tutti eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria da non perdere. In particolare in settimana giovedì 4/7/2022 percorso ai piedi nel bosco – punto di raccolta belvedere (porta grande) ORE 18.00; lunedì e martedì 4 e 5 luglio 2022 – YOGACANTO – un progetto di Roberta Rossi – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone ore 17.00 max 20 persone durata 3h (ai partecipanti è richiesto un abbigliamento comodo e di portare con se uno stuoino) – martedì e sabato 5 e 9 luglio 2022 – visite guidate in bici – Capodimonte – Belvedere (Ingresso Porta Grande) le bici vengono fornite dall’organizzazione e si tratta di bici per adulti. martedì ore 18.00 e sabato ore 10.00; sabato 09/07/2022 – Il sentiero delle indomite. avventure senza tempo per bambine coraggiose – a cura di Bibi libreria – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone Eventi gratuiti durante il giorno a Capodimonte

FEST, il Festival del teatro alla Sanità con un mese di eventi a Napoli

Al Rione Sanità dal 17 giugno al 16 luglio 2022 ci sarà FEST – Festival del teatro nella Sanità, una grande manifestazione con pomeriggi di gioco, animazione e teatro per le famiglie. In particolare gli spettacoli per bambini e famiglie si terranno nel Giardino dei Miracoli e TUTTI I GIORNI a partire da giovedì 7 luglio, ore 17.00 – LABORATORI E GIOCO CREATIVO – a cura di Ludobus Artigioco e I Teatrini. Poi altri eventi giorno per giorno GIOVEDì 7/LUG, ore 19.00 –TIPI DA SPIAGGIA – ovvero lido Baracca – Parata per le strade del quartiere Baracca dei Buffni – GIOVEDì 7/LUG,ore 20.30 – TRAME SU MISURA – con Renzo Boldrini e Daria Palotti – operatore multimediale Roberto Bonfanti – Giallo Mare Minimal Teatro – VENERDì 8/LUG, ore 19.00 – FUNGHI IN CITTÀ MARCOVALDO – regia e drammaturgia Alessandra Sciancalepore scene Leonardo Ventura – Arterie Teatro – VENERDì 8/LUG, ore 20.30 – LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA – uno spettacolo di Giovanna Facciolo con Annarita Ferraro e Melania Balsamo percussioni dal vivo Dario Mennella – I Teatrini – SABATO 9/LUG, ore 19.00 – COME ALICE… – uno spettacolo di Giovanna Facciolo con Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola, Valentina Carbonara – I Teatrini – SABATO 9/LUG, ore 20.30 – LE STORIE DI KIRIKÙ – testo e spazio Gabriele Ciaccia – regia Valentina Ciaccia con Rossella Roxi Celati, Andrea Tufo – Teatro dei Colori Festival del teatro alla Sanità

