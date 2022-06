Campania Teatro Festival: tanti eventi gratuiti tutto il giorno a Capodimonte

Il Real Bosco di Capodimonte per un mese diventerà un punto d’incontro per le famiglie e per tutti coloro che vogliono vivere l’atmosfera del Campania Teatro Festival. Tornano anche le attività gratuite all’aperto tutto il giorno nel bellissimo grande parco di Capodimonte a Napoli

Inizia il Campania Teatro Festival, che propone grandi spettacoli teatrali e musicali nei luoghi più belli di Napoli e della Campania a soli 8 euro. E con il Campania Teatro Festival tornano anche le attività gratuite tutti i giorni del #festival by day: spettacoli per bambini, yogacanto, visite del bosco a piedi, in bici e incontri con la natura. Tutti eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria da non perdere.

Gli eventi nel Real Bosco di Capodimonte

­Un grande festival non solo teatrale il Campania Teatro Festival ma anche un Festival con tante attività all’aperto tutto il giorno. Nei grandi spazi verdi del Real Bosco di Capodimonte ci saranno bellissimi spettacoli per bambini a cura di Teatro nel Baule, visite guidate a piedi e in bici, Yogacanto e incontri per armonizzare spirito e natura.

Il grande parco della Reggia borbonica diventerà, per la durata del Campania Teatro Festival anche una cittadella dell’arte e della cultura, che per un mese diventerà un punto d’incontro per le famiglie e per tutti coloro che vogliono vivere l’atmosfera del festival tutto il giorno.

Le attività diurne sono gratuite previo prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del campaniateatrofestival.it

11/06/2022 – TEATROLETTURE – a cura di Libreria mio nonno è Michelangelo – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

a cura di Libreria mio nonno è Michelangelo – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 12/06/2022 > 10/07/2022 – VISITE GUIDATE A PIEDI – Capodimonte – Belvedere (Ingresso Porta Grande)

Capodimonte – Belvedere (Ingresso Porta Grande) 12/06/2022 – BOX STORIES | FAMILY GAME – ideato da Simona Di Maio, Sebastiano Coticelli – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

ideato da Simona Di Maio, Sebastiano Coticelli – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 13/06/2022 > 05/07/2022 – YOGACANTO – un progetto di Roberta Rossi – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

un progetto di Roberta Rossi – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 14/06/2022 > 09/07/2022 – VISITE GUIDATE IN BICI – Capodimonte – Belvedere (Ingresso Porta Grande)

Capodimonte – Belvedere (Ingresso Porta Grande) 16/06/2022 > 07/07/2022 – COME UN ALBERO LA MIA VOCE RACCONTA – a cura di Martina Baldi, Antonella Ippolito – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

a cura di Martina Baldi, Antonella Ippolito – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 18/06/2022 – MUSICA DAL BOSCO. IL BAULE DEI SUONI INCANTATI – con La Fabbrica del divertimento – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

con La Fabbrica del divertimento – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 19/06/2022 – COSÌ LONTANI, COSÌ VICINI | OVVERO COME L’ANATROCCOLO IMPARÒ A VOLARE – regia di Simona Di Maio – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

regia di Simona Di Maio – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 25/06/2022 – STORIE PER SOGNARE – a cura di Libreria la Bottega delle Parole – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

a cura di Libreria la Bottega delle Parole – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 26/06/2022 – AGENTI SPECIALI FORESTA VIVA – regia di Simona Di Maio – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

regia di Simona Di Maio – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 02/07/2022 – L’ARTE DAL BOSCO. LA BELLEZZA DELLA NATURA – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 03/07/2022 – UFFICIO PAROLE SMARRITE – di e con Sebastiano Coticelli, Simona Di Maio

di e con Sebastiano Coticelli, Simona Di Maio Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

09/07/2022 – IL SENTIERO DELLE INDOMITE. AVVENTURE SENZA TEMPO PER BAMBINE CORAGGIOSE – a cura di Bibi libreria – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

a cura di Bibi libreria – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone 10/07/2022 – BAMBINE RIBELLI – regia Sebastiano Coticelli, Simona Di Maio – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone

Le attività diurne sono gratuite previo prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del campaniateatrofestival.it

Maggiori Informazioni – Campania Teatro Festival

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.