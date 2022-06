Campania Teatro Festival 2022 a Napoli e in Campania con 145 spettacoli a pochi euro: Il programma

Ph Facebook Canpania Teatro Festival

Ben 145 spettacoli in 33 giorni nel Museo e Real Bosco di Capodimonte e in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Campania e sempre allo straordinario prezzo di soli 8 euro. Arriva il Campania Teatro Festival ed ecco il programma

Grande attesa per l’edizione 2022 del Campania Teatro Festival che inizia venerdì 10 giugno e durerà fino al 12 luglio 2022. Anche quest’anno ben 145 spettacoli in 33 giorni di programmazione in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Campania e sempre allo straordinario prezzo di soli 8 euro a spettacolo.

Moltissimi eventi nel Museo e Real Bosco di Capodimonte e poi nei teatri e in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi in Campania con 9 sezioni, 52 debutti assoluti e 11 nazionali.

Si inizia a Capodimonte con un grande spettacolo di Lina Sastri

Il 10 giugno 2022 inizia il Campania Teatro Festival con spettacoli di teatro, danza, musica, cinema e tanto altro.E si inizia alla grande con La Mancanza di e con Lina Sastri che apre il Campania Teatro Festival nel Cortile della Reggia di Capodimonte.

Sempre venerdì 10 giugno ma nelle Praterie del Gigante a Capodimonte Amleto Principe di Airola testo e adattamento drammaturgico Maurizio Braucci e poi Autobus 2857 per la regia Nadia Baldi nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Gli spettacoli e gli eventi principali del Campania Teatro Festival

Ben 145 spettacoli ed eventi in 33 giorni di programmazione per il Campania Teatro Festival suddivisi in varie sezioni, tra spettacoli italiani, internazionali, osservatorio e eventi speciali ma anche Danza, Musica, Cinema e Letteratura per un grande e speciale Festival che propone ben 33 giorni di grandi eventi.

Sezione Italiana 34 spettacoli

LA MANCANZA – di e con Lina Sastri – 10/06/2022 Capodimonte – Cortile della Reggia

BEE RIOT – drammaturgia e regia Linda Dalisi – 11/06/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

UNO STUDIO SU “ILLUSIONI” – lettura drammatizzata con Vinicio Marchioni e Milena Mancini – 11/06/2022 Capodimonte – Cortile della Reggia

CABARET DELLE PICCOLE COSE di e con Filippo Timi – 14/06/2022, 15/06/2022 – Capodimonte – Cortile della Reggia

LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA – regia di Gioele Dix – 15/06/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

A CASA ALLO ZOO – un progetto Amadio/Fornasari – 17/06/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

STUPIDA SHOW! – regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti – 17/06/2022, 18/06/2022 – Capodimonte – Cortile della Reggia

BINARIOMORTO – regia di Franco Alfano, Elena Scardino – 18/06/2022, 19/06/2022 – Piccolo Teatro di Porta Catena – Salerno

MAFIA: SINGOLARE FEMMINILE – regia Enrico Stassi – 19/06/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

IL MEDICO DEI PAZZI – regia di Claudio Di Palma – 21/06/2022, 22/06/2022 – Capodimonte – Cortile della Reggia

CONTRACTIONS/CONTRAZIONI – regia Francesco Saponaro – 23/06/2022, 24/06/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

PRIMA DELLA NOTTE – di e con Tato Russo – 25/06/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

IL SOCCOMBENTE – riduzione Ruggero Cappuccio – regia Federico Tiezzi – 25/06/2022, 26/06/2022 Capodimonte – Cortile della Reggia

LA ROSA NON CI AMA – di Roberto Russo – 26/06/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

ALTRO GIRO! ALTRA CORSA! – regia Eduardo Tartaglia – 27/06/2022, 28/06/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

FAVOLA – uno spettacolo di Piccola Compagnia della Magnolia – 28/06/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

IL SOGNO DI UNA COSA – di Elio Germano, Teho Teardo – 28/06/2022 – Capodimonte – Cortile della Reggia

LE TALEBANE – regia Annamaria Russo – 28/06/2022 – Teatro Colosseo di Baiano –

LA MACCHIA – drammaturgia e regia Fabio Pisano – 30/06/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

IL GIORNALE PARLATO: INFORMAZIONE IN SCENA – progetto di Livia Grossi – 30/06/2022 Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

RAZZA SACRA – regia di Mariano Lamberti – 30/06/2022 – Teatro Colosseo di Baiano

LE TROIANE, LA GUERRA E I MASCHI – drammaturgia e regia Marcela Serli – 01/07/2022, 02/07/2022 – Capodimonte – Cortile della Reggia

MARILYN MONROE: FRAGMENTS – a cura di Mariangela D’Abbraccio, Francesco Tavassi – 02/07/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

LA SALVAZIONE – regia Chiara Callegari – 03/07/2022, 08/07/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano – Foresta di Tora e Piccilli

FAME – scritto e diretto da Alberto Mele e Marco Montecatino – 05/07/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

THE SOUND INSIDE – regia Serena Sinigaglia – 05/07/2022, 06/07/2022 – Capodimonte – Cortile della Reggia

IL SOGNO DI MORFEO – testo e regia Antonio Piccolo – 07/07/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

IL SOGNO DI BURNEY – regia Riccardo Canessa – 08/07/2022 – Teatro Comunale di Caserta

UNA RAGAZZA COME IO – di Nicola Borghesi, Chiara Francini – 08/07/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

ALLA GRECA – regia Elio De Capitani – 09/07/2022, 10/07/2022 – Capodimonte – Cortile della Reggia

ASPETTANDO GODOT – con Lello Arena, Massimo Andrei – 10/07/2022 – Teatro Comunale di Caserta

IL MEDICO DEI MAIALI – testo e regia Davide Sacco – 10/07/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

L’INTERVISTA – ideazione e regia Sara Bertelà – 12/07/2022 – Capodimonte – Cortile della Reggia

IL CACCIATORE DI NAZISTI – con Remo Girone – 12/07/2022 – Capodimonte – Giardino paesaggistico di Porta Miano

Sezione Internazionale – 5 spettacoli

DEJEUNER EN L’AIR – con Daniel Auteuil – 21/06/2022 – Teatro Mercadante

SMITH & WESSON – testo, adattamento e regia Alessandro Baricco – 27/06/2022, 28/06/2022 Teatro Politeama

I M E D E A – drammaturgia e regia Sulayman Al Bassam – 02/07/2022 – Teatro Politeama

PALMYRE, LES BOURREAUX – scritto e diretto da Ramzi Choukair – 05/07/2022 – Teatro Politeama

SHAKESPEARE / BACH – regia e violoncello Sonia Wieder-Atherton – voce Charlotte Rampling – 09/07/2022 – Teatro Mercadante

Sezione Osservatorio 5 spettacoli

AMLETO PRINCIPE DI AIROLA – testo e adattamento drammaturgico Maurizio Braucci 10/06/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

TURI MARIONETTA – scritto, diretto e interpretato da Savì Manna – 12/06/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

ESPLORATORI DELL’INFINITO – regia Claudio Boschi, Mirko Ettore D’Agostino, Armando Rotondi – 14/06/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

RUBEDO – regia, luci, suoni Giuseppe Affinito – 18/06/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

LA PACE NON È MAI STATA UN’OPZIONE – regia Silvio Peroni – 20/06/2022 – Capodimonte – Praterie del Gigante

Sezione Progetti Speciali – 26 progetti

HUMAN RIGHTS? – fotografie di Romeo Civilli 10/06/2022 > 12/07/2022 Capodimonte – Cortile della Reggia – Viale del Gigante

L’AMORE, LE ARMI: ENEA, EROE MODERNO – con Viola Graziosi, Graziano Piazza 12/06/2022 – Teatro Nuovo

TRILOGIA DELLE MACCHINE (OBLÒ, MIND THE GAP, AUTOMATED TELLER MACHINE) – ideazione e regia Giuseppe Stellato – 13/06/2022 – Sala Assoli

IL SOGNO REALE. I BORBONE DI NAPOLI – un progetto di Ruggero Cappuccio, a cura di Marco Perillo 15/06/2022 > 11/07/2022 Capodimonte – Terrazza dei Principi

IL SOGNO REALE. I BORBONE DI NAPOLI – QUARANTADUE COLTELLATE – un progetto di Ruggero Cappuccio, a cura di Marco Perillo – 15/06/2022 – Capodimonte – Terrazza dei Principi

ANTENATE – performance teatrale ideata e curata da Marina Rippa – 16/06/2022, 17/06/2022, 18/06/2022 – Archivio di Stato di Napoli

IL SOGNO REALE. I BORBONE DI NAPOLI – IL RE DI NAPOLI – un progetto di Ruggero Cappuccio, a cura di Marco Perillo – 16/06/2022 – Capodimonte – Terrazza dei Principi

POMPEII THEATRUM MUNDI – Progetto del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale con il Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con Campania Teatro Festival – 17/06/2022 > 25/06/2022 – Teatro Grande di Pompei

PINOCCHIO – ideato e diretto da Davide Iodice – 17/06/2022 > 10/07/2022

TALK SCIÒ – progetto di Ettore De Lorenzo – 21/06/2022 – Teatro Nuovo

WATER FOOLS – regia Dominique Noel – 25/06/2022 – Lungomare di Salerno

IL SOGNO REALE. I BORBONE DI NAPOLI – LE ROUX AVEVA COMPRATO UN COLTELLO – un progetto di Ruggero Cappuccio, a cura di Marco Perillo – 25/06/2022 Capodimonte – Terrazza dei Principi

PAESAGGI SONORI – progetto ideato e realizzato da Elena Dragonetti, Daniele Brenca 26/06/2022, 02/07/2022 Convento di Sant’Antonio a Capaccio

IL SOGNO REALE. I BORBONE DI NAPOLI – CAPPERO MIO ADORATO – un progetto di Ruggero Cappuccio, a cura di Marco Perillo – 26/06/2022 – Capodimonte – Terrazza dei Principi

A.C.CORDI! – RAC 27/06/2022 > 03/07/2022 Palazzo Fondi

IL PARADISO PERDUTO testo e regia Antonio Viganò – 28/06/2022, 29/06/2022 – Sala Assoli

EXHIBITION – di Cuocolo/Bosetti – 01/07/2022, 02/07/2022, 03/07/2022 – Sale Primo piano del Museo di Capodimonte

‘A VOCE D’ ‘O VICO – di Putéca Celidònia – 02/07/2022 – Quartiere Sanità – Vico Montesilvano

IL SOGNO REALE. I BORBONE DI NAPOLI – IL PORRIDGE DI LADY HAMILTON E I VERMICELLI DI RE NASONE – un progetto di Ruggero Cappuccio, a cura di Marco Perillo 07/07/2022 – Capodimonte – Terrazza dei Principi

2084 L’ANNO IN CUI BRUCIAMMO CHROME – testo e regia Marcello Cotugno – 08/07/2022 – Sala Assoli

IL SOGNO REALE. I BORBONE DI NAPOLI – BUDELLO – un progetto di Ruggero Cappuccio, a cura di Marco Perillo – 08/07/2022 – Capodimonte – Terrazza dei Principi

LA CITTÀ DEI MIRACOLI – regia, scena, luci Pino Di Buduo – 09/07/2022 – Pietrelcina – Via Riella

SEMI IN AIR: IO SONO CONFINE – a cura di Loredana Putignani – 09/07/2022, 10/07/2022, 11/07/2022 Sala Assoli

*#FOODISTRIBUTION in-between space* – un progetto di Manovalanza – 09/07/2022, 10/07/2022 – Quartiere Ponticelli

LA STORIA PIÙ BELLA DEL MONDO – soggetto, sceneggiatura e regia, Renato Salvetti – 11/07/2022, 12/07/2022 Palazzo Coppola, Valle Cilento

IL SOGNO REALE. I BORBONE DI NAPOLI – BARABAMBORBON – un progetto di Ruggero Cappuccio, a cura di Marco Perillo 11/07/2022 – Capodimonte – Terrazza dei Principi

Anche tanti altri eventi per il Campania Teatro Festival 2022

Oltre a questi eventi il Campania Teatro Festival presenta anche eventi nelle sezioni:

Sezione SportOpera/ Sezione Danza /Sezione Musica / Sezione Cinema/ Sezione Letteratura

Presso il Teatro Politeama (via Monte di Dio, 80) di Napoli saranno allestiti l’infopoint e il botteghino principale dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

I biglietti sono anche acquistabili anche sul sito ufficiale campania teatro festival e sui luoghi di spettacolo, previa disponibilità (a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento; in regione a partire da due ore prima).

e sui luoghi di spettacolo, previa disponibilità (a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento; in regione a partire da due ore prima). I biglietti per ogni evento costano /intero € 8/ ridotto under 30 e over 65 € 5 / letteratura e cinema € 5 / gratuito riservato ai diversamente abili con un accompagnatore e pensionati titolari di assegno sociale – sul sito ufficiale altre riduzioni e convenzioni.

ridotto under 30 e over 65 letteratura e cinema gratuito riservato ai diversamente abili con un accompagnatore e pensionati titolari di assegno sociale – sul sito ufficiale altre riduzioni e convenzioni. Per gli spettacoli del Campania Teatro Festival 2022 in programma al Museo e Real Bosco di Capodimonte (tranne Exhibition e Ballet des porcelaines o il Principe della teiera), è possibile usufruire del servizio navetta gratuito, con partenza da via San Carlo. La partenza è prevista un’ora prima dell’evento e il ritorno mezz’ora dopo la fine dello spettacolo. È necessaria la prenotazione e va effettuata entro le ore 16.00 del giorno dell’evento al numero al numero 340 4042204.

