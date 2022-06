Estate a Scampvill: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini e famiglie a Napoli Nord

le vele di scampia fotografate da © Ciro Pipoli

Tra la Villa Comunale e il centro Chikù e sulle sue terrazze due mesi di eventi gratuiti a Scampia per Estate a Scampvill

Dal 16 giugno fino al 29 settembre 2022 ci sarà per la rassegna “Estate a Scampvill” che presenta a Napoli eventi gratuiti per bambini e famiglie con sette spettacoli e un laboratorio di teatro, che si terrà per molte giornate, aperto a partecipanti di tutte le età.

Una manifestazione gratuita curata da Chi rom e…chi no e promossa e sostenuta da Teatri Associati di Napoli / Teatro Area Nord che si terrà in vari spazi dell’area Nord di Napoli ed in particolare da Chikù – Cultura, Gastronomia e Tempo libero (Largo della Cittadinanza Attiva – Scampia), nel Parco Corto Maltese (Via Hugo Pratt) e nella Villa Comunale di Scampia – Parco Ciro Esposito (Viale della Resistenza).

Estate a Scampvill proporrà per tutta l’estate un ricco calendario di eventi dedicati a piccoli e grandi che includerà anche un laboratorio di teatro. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma, per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 393 155 9433 e 388 657 2446.

Estate a Scampvill: spettacoli e laboratori gratuiti nell’Area Nord

27 e 29 giugno e 1-4-6-8-11-12-13-14 luglio 2022 – Rane laboratorio di teatro – “Non scuola corsara” del Collettivo LaCorsa: il laboratorio è aperto a tutti e tutte e si terrà tra Chikù e la Villa Comunale di Scampia, dalle 17.00 alle 19.00, nei giorni indicati. L’attività si concluderà il 14 luglio alle ore 19.00 con uno spettacolo finale, tra il parco e chikù promosso negli itinerari del Moss Ecomuseo Urbano Scampia.

Giovedì 16 giugno 2022 – "Pulcinella e la scatola magica "- alle ore 19.00 da Chikù, pièce diretta e interpretata da Melissa Di Genova e Antonio Piccolo in cui l'amato personaggio si troverà ad affrontare un viaggio ricco di peripezie, per migliorare se stesso e provare a riconquistare l'amore della sua bella Colombina. Come nella tradizione dei canovacci della Commedia dell'Arte, da cui la 'pulcinellata' prende le mosse, anche in questa rappresentazione il ritmo, i trucchi artigianali e l'interazione con il pubblico contribuiscono a far esplodere tutta la forza ancestrale della storica maschera, in grado di coinvolgere pubblici differenti, attraendoli con equivoci e cliché, approfondendoli e andando ben oltre la loro superficialità.

Giovedì 23 giugno 2022 – "Pulcinella, Arlecchino e la città fantastica " – alle ore 18.00, presso il Parco Corto Maltese spettacolo di e con Angela Dionisia Severino e Paola Maria Cacace. Arlecchino e Pulcinella immaginano di riscrivere la città partecipando al bando emesso dal Re dei Re: "Che tutti i geometrici, i fisici, i patafisici, i filosofi, i matematici, gli ingegneri e gli architetti presentino un progetto per rifare la nostra città". Lo spettacolo è un'occasione per riflettere sugli spazi urbani e sull'abitabilità, coinvolgendo i bambini presenti, che saranno invitati a disegnare in prima persona la loro città fantastica.

Sabato 9 luglio 2022 – “Il Mago di Oz ” – presso le terrazze di Chikù una coproduzione Tieffeu – Teatro Figura Umbro di Perugia e Teatro Bertolt Brecht di Formia, con la regia di Maurizio Stammati e l’adattamento di Chiara di Macco, entrambi in scena con i pupazzi di Ada Mirabassi. Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 THE WIZARD OF OZ, lo spettacolo ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas. Il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di OZ. Stanco delle sue continue fantasticherie, Il Dottore le organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto. Le scenografie costruite, per dar vita ad una sorta di macchina dei sogni, sono di Marco Mastantuono mentre le musiche originali sono composte da Giordano Treglia, giovane compositore e polistrumentista; i costumi sono di Marilisa D’Angiò, ed il disegno luci di Antonio Palmiero.

