Sagre e Mercatini di Natale in Campania: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 dicembre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel casertano e nel beneventano che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Aspettando il Natale a Faicchio

Una serata all’insegna della buona musica e dei prodotti tipici Faicchiani e del beneventano di terrà domenica 19 dicembre 2021 a partire dalle ore 18.30 nella centrale Piazza Roma a Faicchio, in provincia di Benevento. L’evento si chiama “Aspettando Natale” e viene organizzato per la terza edizione è organizzato dalla Pro Loco Prof. U. Fragola di Faicchio. Nel corso della serata tanta ottima enogastronomia locale della zona di Faicchio e poi musica live con “I Fantasmi”, e poi brindisi sotto le stelle. Domenica 19 dicembre 2021 nel centro storico di Faicchio (BN) dalle 18.30 alle 21.30 in Piazza Roma. Maggiori informazioni

CE Gusto Urban Park, Xmas Edition 2021 a Caserta

Anche nei giorni 17,18 e 19 dicembre si terrà CEGusto StrEat Fest che si terrà all’Urban Park, il un nuovo straordinario ambiente nel cuore della città, la piazza sopra il Park San Carlo (via San Carlo). Un un vero e proprio “salotto del gusto” dove si potrà trovare il meglio dello street food ma dove ci saranno anche stand di artigianato e poi live music, buskers, animazione, teatro, laboratori artistici e dog park e saranno tutti eventi gratuiti che si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti con la comodità del parcheggio vicino. CEGusto StrEat Fest è organizzata dall’associazione Zero Zero Live e patrocinato dal Comune di Caserta. Dal venerdì alla domenica tanto ottimo street Food di qualità e poi un ricco e variegato cartellone di iniziative per adulti e bambini. Non mancheranno spettacoli della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco, della Bottega degli Elfi, o il teatro dei burattini e tanto altro. E poi ancora attività laboratori, corsi di ballo, di pittura, di rollerblade con anche artisti di strada, musica dal vivo, e artisti di vario genere, dai writers agli attori teatrali ed anche un’area dedicata all’artigianato e al vintage. Maggiori informazioni – CEGusto StrEat Fest 2021

Feste e mercati natalizi che si terranno in Campania nel weekend

17-18-19 dicembre 2021 – V illaggio del Natale nel parco naturale- Sant’Antonio Abate – Nei giorni 17 e 18 apertura dalle 16 alle 22 il 19 dalle ore 10 per il Villaggio di Natale nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate, vicino Napoli c on Mercatini natalizi, pista sul ghiaccio, giostra carosello, villaggio degli elfi e dei pinguini, laboratorio delle letterine, l’incontro con Babbo Natale, ed anche una ruota panoramica di ben 16 metri d’altezza e tanto altro. Naturalmente ci sarà anche una grande area di ristoro con tante buone specialità da gustare. Villaggio di Natale a Sant’Antonio Abate

