Le riprese del film “Con tutto il cuore” di Vincenzo Salemme al Vomero e alla Pignasecca

Continuano, in varie zone di Napoli, le riprese dell’ultimo film di Salemme confermando la città di Napoli e tutta la Campania come mete preferite per la realizzazione di importanti film e produzioni televisive anche internazionali

Proseguono in varie zone della città di Napoli le riprese del nuovo film di Vincenzo Salemme che si chiamerà “Con tutto il cuore”. Le riprese dureranno sei settimane e toccheranno alcune zone caratteristiche della nostra città. La settimana scorsa la troupe girava di sera alla Pignasecca, tra le storiche bancarelle del mercato alimentare, mentre nella mattina di lunedì 22 febbraio le riprese sono state effettuate al Vomero, tra il mercatino di Antignano, nelle vicinanze del vecchio palazzo della “dogana borbonica” e Piazza degli Artisti.

Tra i passanti incuriositi si sono visti alcuni dei protagonisti che saranno Vincenzo Salemme e Serena Autieri ma nel film ci saranno anche Cristina Donadio, Maurizio Casagrande. Nel cast ci sono anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Gino Rivieccio e Marcello Romolo.

Quando uscirà il film “Con tutto il cuore”

L’ultimo film di Salemme dovrebbe uscire a fine autunno del 2021 e la distribuzione sarà curata dalla Medusa Film. Il film è tratto dalla omonima e divertentissima commedia che Salemme stava presentando al Teatro Diana al Vomero quando ci fu la chiusura dei teatri per la prima emergenza a marzo 2020.

“Con tutto il cuore” è stato scritto da Salemme, Gianluca Bomprezzi, Gianluca Ansanelli e Antonio Guerriero ed è la trasposizione della bella commedia di Salemme che narra le vicende del prof. Ottavio Camaldoli, una brava persona, un galantuomo ma considerato ‘un ingenuo e fesso’ da quelli che gli sono vicino.

Poi al prof Camaldoli viene trapiantato il cuore di un delinquente pericoloso detto “‘O Barbiere” e, la spietata madre del pericoloso bandito, crede di ritrovare il figlio nel tranquillo professore. Ma Ottavio, dopo il trapianto, diventerà Antonio Carannante detto “‘O Barbiere” o resterà il tranquillo professore? Lo sapremo in autunno.

Anche per il 2021 Napoli sarà il set per tanti film e serie TV

Con la prudenza dovuta all’emergenza in corso la città di Napoli si conferma come set per tanti importanti film e produzioni televisive. Attualmente sono ancora in corso le riprese della nuova serie di Gomorra 5 e quelle della terza stagione del successo internazionale “L’amica geniale” con il nuovo capitolo di “Storia di chi fugge e chi resta” .

Iniziate anche le riprese de “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini, un film sugli anni giovanili di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, la cui troupe girava di notte pochi giorni fa a via Conte di Ruvo, la strada del Teatro Bellini tra via Pessina a via Santa Maria di Costantinopoli: la riprese ci sono state anche in vari teatri campani tra i quali il Sannazaro di Napoli, il Verdi di Salerno e il Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Le grandi produzioni da poco finite e girate a Napoli e in Campania

Nel 2020, nonostante la crisi, oltre quaranta produzioni sono state girate in Campania come quelle di “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, quella di “L’Ombra di Caravaggio” di Michele Placido e tante altre grandi produzioni tra cui “Qui rido io” di Mario Martone, “Benvenuti in casa Esposito” di Gianluca Ansanelli e “Il bambino nascosto” di Roberto Andò.

Girato nel 2020 anche “Il Commissario Ricciardi” grande successo su Rai, poi la terza stagione di “I Bastardi di Pizzofalcone” diretta da Monica Vullo e “Natale in Casa Cupiello” di Edoardo De Angelis visto a Natale in TV.

Naturalmente sono stati girati anche tutti gli episodi di Mina Settembre che hanno ottenuto un grande successo.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata