Il premio Oscar Paolo Sorrentino girerà a Napoli un nuovo film su Maradona

Si chiamerà “È stata la mano di Dio” il nuovo progetto cinematografico del regista napoletano Paolo Sorrentino e sarà dedicato a Diego Armando Maradona

Il regista napoletano Paolo Sorrentino, vincitore del premio Oscar nel 2014 per “La grande bellezza”, girerà a Napoli il suo prossimo film, che si chiamerà “È stata la mano di Dio”. Un progetto scritto anche da lui e che vedrà, nella produzione, il coinvolgimento del colosso mondiale Netflix.

Diego Armando Maradona è stato un grande amore per il regista napoletano che lo citò anche sul palco degli Oscar durante i ringraziamenti con la statuetta appena consegnata.

Il titolo del film allude anche ad altro e fa pensare ad una storia che potrebbe essere anche un’autobiografica che racconta anche il giovane Sorrentino, grande tifoso del Napoli e di Maradona, e i suoi anni all’ombra del Vesuvio.

Il Film “È stata la mano di Dio” si girerà a Napoli

Le riprese del nuovo film inizieranno a breve a Napoli. Paolo Sorrentino tornerà così a girare a Napoli dopo vent’anni e lo farà per questo “È stata la mano di Dio” che sarà “un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso”.

Importante, tra la produzione, la partecipazione di Netflix per questo film che segna anche il ritorno di Paolo Sorrentino al cinema, a due anni di distanza dall’ultimo film, “Loro”, e dopo il successo delle serie televisive realizzate per Sky: The New Pope che ha fatto seguito a The Young Pope.