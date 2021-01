“Con tutto il cuore”, al via le riprese del nuovo film di Vincenzo Salemme

Partono le riprese a Napoli dell’ultimo film di Salemme e la città e tutta la Campania, nonostante l’emergenza si confermano sempre di più mete preferite per la realizzazioni di importanti film e produzioni televisive di respiro internazionale

Sono iniziate da qualche giorno a Napoli le riprese del nuovo film di Vincenzo Salemme che si chiamerà “Con tutto il cuore” e sarà girato tutto in città per sei settimane. Oltre a Vincenzo Salemme, che sarà anche il regista, nel film gli altri attori principali saranno Serena Autieri e Cristina Donadio e poi ci sarà anche la partecipazione di Maurizio Casagrande.

Nel cast anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Gino Rivieccio e Marcello Romolo. ‘Con tutto il cuore’ arriva a tre anni dall’ultimo e grande successo di Salemme che fu ‘Una festa esagerata’.

“Con tutto il cuore” è tratto dalla omonima opera teatrale di Salemme

Con tutto il cuore è tratto dalla omonima e divertentissima commedia che Salemme stava presentando al Teatro Diana al Vomero quando ci fu la chiusura dei teatri per la prima emergenza a marzo 2020.

Il film che si sta girando in città è scritto da Salemme, Gianluca Bomprezzi, Gianluca Ansanelli e Antonio Guerriero ed è una coproduzione Chi e’ di scena – Medusa Film. La storia è nota agli appassionati delle belle commedie di Salemme e narra le vicende del prof. Ottavio Camaldoli, una brava persona, un galantuomo ma considerato ‘un ingenuo e fesso’ da quelli che gli sono vicino.

Ma, al prof Camaldoli viene trapiantato il cuore di un delinquente pericoloso detto “‘O Barbiere” e la spietata madre del pericoloso bandito crede di ritrovare il figlio nel tranquillo professore. Ma il professore Ottavio, dopo il trapianto, diventerà Antonio Carannante detto “‘O Barbiere” o resterà il tranquillo professore? Lo sapremo in autunno quando uscirà il film che sarà distribuito dalla Medusa Film

Napoli sarà il set per tanti film e serie TV

Nonostante l’emergenza in corso la città di Napoli si conferma come set per tanti importanti film e produzioni televisive. Un fatto che in questo momento, aldilà del piacere campanilistico, porta lavoro in città e in regione in un periodo difficile in cui i lavoratori dello spettacolo sono da un anno senza lavoro. In molti casi per le riprese vengono anche impegnati attori napoletani, molte comparse e lavoratori, tutta gente in grande difficoltà.

Sono infatti in corso le riprese della nuova serie di Gomorra 5 e quelle della terza stagione del successo internazionale “L’amica geniale” con il nuovo capitolo di “Storia di chi fugge e chi resta” .

Poi a breve dovrebbe iniziare il continuo di “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini, un film sugli anni giovanili di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, già girato in gran parte nei teatri campani tra i quali tra cui il Sannazaro di Napoli, il Verdi di Salerno e il Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Le produzioni da poco terminate a Napoli e in Campania

Ma non dimentichiamo che, nonostante il periodo di crisi, oltre quaranta produzioni sono state attivate in Campania nel 2020 tra cui sono terminate quelle relative a “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino quelle di “L’Ombra di Caravaggio” di Michele Placido e tante altre grandi produzioni.

Tra le tante ricordiamo “Qui rido io” di Mario Martone, “Benvenuti in casa Esposito” di Gianluca Ansanelli e “Il bambino nascosto” di Roberto Andò.

Terminato anche “Il Commissario Ricciardi” su Rai 1 girata nell’ex base Nato e inmolti luoghi di Napoli e la terza stagione di “I Bastardi di Pizzofalcone” diretta da Monica Vullo oltre al “Natale in Casa Cupiello” di Edoardo De Angelis visto a Natale in TV e a quella di Mina Settembre che sta ottenendo tanto successo in TV.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata