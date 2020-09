Passeggiata in bicicletta sulla nuova pista ciclabile di via Marina verso Napoli EST

Una passeggiata, del Napoli Bike Festival, sulla nuova pista ciclabile di via Marina alla scoperta di Napoli Est e dei suoi cambiamenti

Sabato 3 ottobre 2020 alle ore 9:00, a cura del Napoli Bike Festival ma nell’ambito del Festival Open House Napoli, ci sarà una passeggiata in bicicletta collettiva lungo la nuova pista ciclabile di Via Marina, sempre partendo dalla Galleria Principe di Napoli in piazza Museo Nazionale.

L’appuntamento sarà alle 9 davanti al MANN, il Museo Archeologico Nazionale, alla Bicycle House in Galleria Principe di Napoli. Al via si partirà tutti assieme verso i luoghi che stanno caratterizzando il percorso di rigenerazione urbana di Napoli Est raggiungendoli con la nuova pista ciclabile di Via Marina.

La prima tappa sarà il nuovo complesso universitario della Federico II di San Giovanni, e da qui si proseguirà per una nuova fermata a Taverna del Ferro, per ammirare gli splendidi murales di Jorit.

Ultima fermata di questa nuova pedalata collettiva sarà la terza tappa al centro art.33 con il Teatro Nest, il teatro d’avanguardia che aprirà le sue porte per l’occasione.

Come partecipare alla pedalata collettiva verso la zona Est a Napoli

La pedalata durerà circa 3 ore e sarà una passeggiata con numerose soste. Il percorso non supererà i 10 km ed è tutto in area pressoché pianeggiante. Adatto a tutti, anche a bambini accompagnati dai genitori.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria al seguente indirizzo del Napoli Bike Festival – Il concentramento in Galleria Principe avverrà nel rispetto delle normative vigenti e bisogna avere la mascherina e i propri dpi.

per info e noleggi bici mail to biketournapoli@gmail.com con oggetto napoliest

Sabato 3 ottobre si terrà anche la #Pedaloper rimandata per il maltempo

Il maltempo ha costretto a rimandare la passeggiata collettiva in bici del Napoli Bike Festival #pedaloper prevista per il 27 settembre 2020. La nuova data per la #pedaloper del Napoli Bike Festival è il 3 ottobre. Maggiori informazioni

