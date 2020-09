Pedaloper: passeggiata collettiva in bici dalla Galleria Principe di Napoli alla Mostra d’Oltremare

Chiude in bellezza la IX edizione del Napoli Bike festival con una grande pedalata collettiva, per grandi e piccoli, dalla Galleria Principe alla Mostra d’Oltremare

Domenica 27 settembre 2020 chiude in bellezza la IX edizione del Napoli Bike Festival con una pedalata collettiva #Pedaloper per grandi e piccoli. Un percorso che attraverserà la città in bicicletta dalla Galleria Principe di Napoli, a piazza Museo Nazionale, fino alla Mostra d’Oltremare, con un grande e festoso corteo colorato di bici, accompagnato dalla musica.

Tutti assieme per raggiungere i quaranta ettari di parco verde della Mostra d’Oltremare promuovendo una migliore qualità della vita e delle relazioni umane.

#Pedaloper, la pedalata collettiva del Napoli Bike Festival

Domenica 27 Settembre 2020 si parte alle ore 9,00, dalla Galleria Principe di Napoli, davanti al Museo Nazionale, per un gran corteo festoso e colorato di bici fino al parco verde della Mostra d’Oltremare.

Una grande pedalata collettiva gratuita e accompagnata dalla musica a cui tutti possono partecipare registrandosi al link del Napoli Bike Festival per poi avere tutte le info ufficiali.

Una simpatica pedalata collettiva che durerà circa 2 h, una tranquilla passeggiata con numerose soste. Il percorso non supererà i 10 km ed è tutto in area pressoché pianeggiante. La passeggiata è adatta a tutti, anche a bambini accompagnati dai genitori e la pedalata sarà accompagnata dal servizio dei Vigili Urbani.

#Pedaloper: iscrizione e maggiori informazioni per la pedalata del Napoli Bike Festival