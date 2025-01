Befana a Piazza Mercato 2025: Villaggio, Dolci, Eventi e notte bianca a Napoli

Ben 3 giorni di festa a Napoli tra bancarelle, dolci e giocattoli e tanti altri eventi gratuiti. Ritorna, per la III edizione la festa della “Befana a Piazza Mercato, fiera della calza e del giocattolo”. L’ultima sera la Notte Bianca e concerto con STE, Rosario Miraggio e Francesco Da Vinci

Anche quest’anno 3 giorni da non perdere a Napoli per L’Epifania a Piazza Mercato con la III edizione della “Befana a Piazza Mercato, fiera della calza e del giocattolo” che torna in città da venerdì 3 a domenica 5 gennaio 2024.

Una bella festa con 54 casette in legno e addobbi luminosi su piazza Mercato, orami rinnovata per i lavori del grande progetto Unesco e sulla storica Piazza del Carmine per un vero e grande Villaggio della Befana con vendita di giocattoli, di ottimi dolci per la calza ed anche tanto buon cibo del territorio. E ogni sera ci tanti eventi a Piazza Mercato.

Anche la notte bianca alla Festa della Befana

In piazza i visitatori troveranno giocattoli, dolciumi, addobbi natalizi ed sapori tipici della tradizione, dalle caldarroste alla pizza fritta. Musica in tutte le giornate con l’esibizione della banda musicale e majorettes, gonfiabili e animazione per i bambini. Inoltre, il 3 e il 4 gennaio, la splendida Chiesa di Sant’Eligio ospiterà i concerti di due corali cittadine. La terza giornata si concluderà con la Notte Bianca ed un concerto che vedrà la partecipazione di artisti del calibro di STE, Rosario Miraggio e Francesco Da Vinci.

Una bella festa voluta dal Forum di promozione del Territorio Mercato Orefici, d’intesa con l’Associazione Musicant, l’Amministrazione Comunale e la II Municipalità di Napoli. A Breve il programma di dettaglio della “Befana a Piazza Mercato, fiera della calza e del giocattolo” che si terrà nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2025 dalle 11 alle 24 con 54 casette in legno.

Programma di Massima III Befana a Piazza Mercato

Venerdì 3 gennaio 2025

Villaggio della Befana in Piazza Mercato dalle ore 11 alle 24

Concerto della Corale cittadina Chiesa di Sant’Eligio

Sabato 4 gennaio 2025

Villaggio della Befana in Piazza Mercato dalle ore 11 alle 24

Concerto della Corale cittadina Chiesa di Sant’Eligio

Domenica 5 gennaio 2025

Villaggio della Befana in Piazza Mercato dalle ore 11 alle 24 con concerto finale e notte bianca con artisti come STE, Rosario Miraggio e Francesco Da Vinci

