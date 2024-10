ArteCinema 2024 a Napoli: film gratis sull’arte contemporanea dal 16 al 20 ottobre

4 giorni di proiezioni gratuite al Teatro Augusteo di Napoli per la 29ª Edizione di ArteCinema, il Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea, a cura di Laura Trisorio. Si paga 14 euro solo per la serata inaugurale al San Carlo. Tra i tanti film da non perdere anche The Crown of Love. The Ultimate Performance, girato a Napoli sulla vita di Jan Fabre

Si terrà a Napoli dal 16 al 20 ottobre 2024 la 29ª Edizione di ArteCinema, il Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea, a cura di Laura Trisorio. Il Festival sarà inaugurato, come di consueto, al Teatro San Carlo di Napoli mercoledì 16 ottobre 2024 alle 19,30 con l’unica serata a pagamento (ingresso 14 euro) e proseguirà poi nei giorni 17 – 18 – 19 – 20 ottobre 2024 presso il Teatro Augusteo con proiezioni dalle ore 16.00 alle ore 23.30 a ingresso gratuito.

Artecinema 2024 proporrà 26 pellicole, molte delle quali in anteprima mondiale, europea o nazionale, divise nelle sezioni Arte e Dintorni, Architettura e Design, Fotografia. Non mancherà una ricca selezione di documentari di nuova produzione che farà conoscere agli spettatori il mondo dei maggiori artisti della scena internazionale.

La serata inaugurale al Teatro San Carlo e poi 4 giorni gratis al Teatro Augusteo

La serata inaugurale si terrà al Teatro San Carlo di Napoli mercoledì 16 ottobre 2024 alle 19,30 con l’unica serata a pagamento (ingresso 14 euro) e prevede la proiezione del film Tehachapi, dedicato al progetto realizzato dall’artista JR nel carcere di massima sicurezza californiano, che racconta le storie di circa cinquanta uomini, detenuti e guardie carcerarie, che attraverso il progetto fotografico collettivo si ritrovano a lavorare insieme. Tutti i film sono in lingua originale sottotitolati in italiano.

Il Festival prosegue nei giorni 17 – 18 – 19 – 20 ottobre 2024 al Teatro Augusteo, Piazzetta Duca D’Aosta, 263, Napoli con proiezioni dalle 16 alle 23 ad Ingresso gratuito.

Tra i film più attesi della rassegna ci sarà anche l’anteprima europea di Mark Rothko, la peinture vous regarde di Pascale Bouhénic. Leggenda del XX secolo, Mark Rothko si è posto il compito di creare una rappresentazione pittorica e astratta del dramma umano con l’obiettivo di “guarire il mondo”. Da non perdere Jan Fabre – The Crown of Love. The Ultimate Perfomance sabato 20, girato a Napoli, sulla vita dell’artista Jan Fabre le cui opere sono in città nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, nel Pio Monte della Misericordia e nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, belle installazioni permanenti di Fabre in dialogo con grandi capolavori dell’arte

Per la serata inaugurale di mercoledì 16 ottobre 2024, ore 19.30 biglietti direttamente al botteghino del Teatro San Carlo.

