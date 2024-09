4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 5 all’8 settembre 2024

Ph Lapis Museum

Anche per questo weekend, dal 5 all’8 settembre 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel cuore del centro storico di Napoli uno straordinario itinerario sotterraneo: il LAPIS Museum

Nel cuore del centro storico di Napoli, a pochi passi dall’iconica Via dei Presepi, San Gregorio Armeno, si cela un luogo di straordinario fascino, capace di raccontare la millenaria storia della città: il percorso sotterraneo del LAPIS Museum. Questo suggestivo itinerario si sviluppa sotto le fondamenta della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, un complesso monumentale del XVII secolo progettato dal celebre architetto Cosimo Fanzago. Ma la vera meraviglia risiede nel percorso sotterraneo, che si snoda per circa un chilometro tra cisterne, cunicoli e pozzi dell’antico acquedotto della Bolla, un ingegnoso sistema di origine greco-romana che ha servito Napoli per oltre duemila anni, fino alla fine del XIX secolo. L’accesso a questo straordinario viaggio nel tempo è reso più agevole dall’innovativo “Ascensore Archeologico”, il primo nel centro antico, che in soli 20 secondi conduce a 35 metri di profondità. Qui, guidati da uno staff esperto, i visitatori possono esplorare il Museo dell’Acqua, dove le antiche cisterne greco-romane, arricchite da giochi di luci e suggestivi ruscellamenti, sono state riportate alla loro funzione originaria grazie alla collaborazione con ABC Napoli, la società idrica di Napoli.

Il percorso si estende fino al Decumano Sommerso, un segmento dell’itinerario situato sotto il complesso della Pietrasanta, che conduce attraverso ambienti riutilizzati come rifugi antiaerei durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi luoghi, ancora oggi visibili nei loro accessi e spazi di servizio, hanno offerto rifugio a migliaia di napoletani durante i bombardamenti. Oggi, grazie ad installazioni multimediali di grande impatto, quei tragici momenti vengono rievocati e restituiti ai visitatori, arricchendo ulteriormente l’esperienza. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è una visita esperienziale unica, che offre l’opportunità di scoprire una Napoli nascosta e affascinante, un tesoro che conserva nel suo ventre le testimonianze di un’antica civiltà e della storia recente. Con l’arrivo di settembre, si apre una nuova stagione di visite, ideale per riscoprire la città sotto una luce diversa, tra le atmosfere di fine estate e i primi colori caldi dell’autunno ormai alle porte. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con sei turni di visite guidate in settimana (alle 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30), e cinque turni di visita nel weekend (alle 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). La prenotazione, soprattutto nei weekend, durante i ponti e nei giorni festivi, è fortemente consigliata. È possibile riservare il proprio posto chiamando il numero 08119230565 dalle 10:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì, ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp o inviando una mail a info@lapismuseum.com indicando il numero di persone, un cognome, il giorno e l’orario desiderati. In alternativa, per chi desidera acquistare direttamente i biglietti, può farlo sul sito ufficial e del Lapis Museum .

Partenze visite guidate: Lunedì-venerdì : 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30 – Sabato-domenica : 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30

: – : Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni.

Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

Domenica 8 settembre – Passeggiata al tramonto nella Vigna di San Martino

Eco-escursione alla Vigna di San Martino, Centro per la Cultura Ecologica. Ai piedi della Certosa vi è il secondo Vigneto Urbano più grande d’Europa, una bellissima passeggiata con panorama su tutta la città di Napoli, un’oasi verde da percorrere a passo lento per rivivere la quiete dei Certosini. All’interno, da circa 10 anni, l’ A.P.S. “Piedi per la terra” ha costituito il Centro per la Cultura Ecologica, un nuovo punto di vista per passare alla consapevolezza di sentirsi parte della Natura e del Pianeta. Al termine della passeggiata sarà offerto un aperitivo di benvenuto e ospitalità. Per i bambini fino a 9 anni consigliamo un merenda da consumare durante l’aperitivo. L’escursione facile per una Lunghezza di circa 2,5 km e dura circa 3 ore. Consigliate scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita. Evento indicato per le famiglie. La passeggiata ha inizio e fine a corso Vittorio Emanuele 340.

La visita è curata dall’Associazione Trentaremi cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : corso Vittorio Emanuele 340, Napoli – ore 17.30

: corso Vittorio Emanuele 340, Napoli – ore 17.30 Contributo: adulti 20€ – 10-17 anni 10€ – minori di 9 anni gratis

adulti 20€ – 10-17 anni 10€ – minori di 9 anni gratis Organizzazione : Associazione Trentaremi – obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale

: – obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale Maggiori Informazioni e prenotazione obbligatoria dall’Associazione Trentaremi

Sabato 7 settembre – Visite guidate gratuite al Teatro romano di Neapolis

Fino a gennaio 2025 a Napoli sarà possibile effettuare interessantissime visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come il Teatro romano dell’Anticaglia, che torna visitabile grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. Le visite si terranno di sabato e saranno gratuite con prenotazione obbligatoria . La visita consentirà di accedere al cantiere nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa. La visita avviene in area di cantiere e il percorso presenta barriere architettoniche. Si consiglia di indossare scarpe comode. La partecipazione è consentita dai 10 anni in su

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

sabato 7 settembre 2024

Le visite sono gratuite con prenotazione sulla piattaforma eventbrite Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: Visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia

Sabato 7 settembre – Giro giro Napoli viste guidate gratuite per bambini nei monumenti napoletani

Continua la bella iniziativa del Comune di Napoli che prevede, tutti i sabati dal 22 giugno al 28 dicembre 2024 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani. L’evento si chiama “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” e prevede un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così scoprire luoghi d’arte e cultura della città.

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

sabato 7 ore 10.30 e 12.00 MOArt – Museo Orafo e Artigianato – Palazzo Reale di Napoli – Real Museo Mineralogico* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Museo di Fisica* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: visite guidate gratuite. “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” Giro giro Napoli

