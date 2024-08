Cosa fare a Ferragosto 2024 a Napoli e in Campania

© Napoli da Vivere

Tanti eventi e cose da fare a Napoli e in Campania anche per Ferragosto 2024

Giornata speciale giovedì 15 agosto 2024 con tanti eventi e cose da fare a Napoli e nelle vicinanze. Da uno speciale concerto all’alba sulla terrazza panoramica di S.Antonio a Posillipo ai Musei aperti, e poi i concerti gratuiti e tanto altro. Ecco il ferragosto 2024 a Napoli

Concerto all’alba a Sant’Antonio a Posillipo

Giovedì 15 agosto 2024, alle 5.30, sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo si terrà il concerto/recital all’alba “Da Mar del Plata a Posillipo” con il quartetto d’archi Novi Cuatro e l’interprete Elisabetta d’Acunzo, che proporranno un viaggio musicale tra due mondi, unendo il fascino del tango di Astor Piazzolla alla magia poetica delle canzoni classiche napoletane. Al pubblico sarà offerta la colazione: caffè e cornetti caldi. Solo su prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Ingresso gratuito alle Gallerie d’Italia su via Toledo i Musei di Intesa Sanpaolo

Giovedì 15 agosto 2024 aperte gratuitamente le Gallerie d’Italia di Napoli nella nuova sede di Palazzo Piacentini, ex sede del Banco di Napoli su via Toledo e non più a Palazzo Stigliano Zevallos con l’ingresso gratuito e le sue straordinarie collezioni tra cui l’ultima opera del Caravaggio.

Concerto gratuito di Nicola Piovani in Piazza Plebiscito

Dal 9 al 16 agosto 2024, in Piazza del Plebiscito, si svolgerà la quarta edizione della rassegna teatrale e musicale Restate a Napoli che presenta ben 24 spettacoli (uno pomeridiano, uno crepuscolare ed uno serale) completamente gratuiti su prenotazione con grandi artisti tra cui James Senese, Paolo Caiazzo, Nicola Piovani, le Ebbanesis. Anche giovedì 15 agosto si terranno 3 eventi gratuiti su prenotazione: 15 agosto 2024 – ore 19:30 concerto di Raféle – ore 21 concerto di NICOLA PIOVANI – pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Al massimo su Marte”. Maggiori informazioni – Restate a Napoli

Musei statali aperti ma a pagamento

Giovedì 15 agosto 2024 tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di Napoli e della Campania saranno aperti regolarmente con gli stessi orari e prezzi dei giorni di apertura normali. Tra i tanti musei aperti a Napoli ricordiamo Palazzo Reale di Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Il Museo archeologico nazionale di Napoli, Castel Sant’Elmo e la Certosa e Museo di San Martino e tutti i musei statali. Ferragosto al Museo

Estate a Napoli: concerto gratuito in piazza Municipio

Nell’ambito della rassegna Estate a Napoli, “Feste d’Identità del territorio”, il 15 agosto dalle ore 21:00 il Coro Polifonico “Suaviter Nova” si esibirà presso la Chiesa San Giacomo degli Spagnoli in Piazza Municipio. Estate a Napoli 2024

Aperto anche Foqus ai quartieri Spagnoli con il cinema sotto le stelle

Da non perdere da Foqus ai quartieri Spagnoli il cinema sotto le stelle alle ore 21 con una speciale anteprima: Giovedì 15 agosto ci sarà FINCHÉ NOTTE NON CI SEPARI (Italia, 2024, 87’) di Riccardo Antonaroli – Commedia. 3,50 film italiani e europei film all’aperto a Napoli

Serata al cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Anche Giovedì 15 agosto si terrà al Rione Terra a Pozzuoli la rassegna di cinema all’aperto “A spasso nel cinema” un bell’evento serale che si terrà negli ampi spazi panoramici del Rione Terra nel Centro storico di Pozzuoli. La sera del 15 Agosto 2024 – Un Altro Ferragosto – Italia, Durata 115. In città sempre aperti ristoranti e locali per gustare gli ottimi prodotti della zona. Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli

A Ferragosto la funivia del Monte anche di sera: in 7 minuti dal mare alla montagna

Per l’estate 2024 ci sono anche le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. In particolare visti i flussi di viaggiatori registrati per l’estate la funivia prolungherà l’orario finoalle 19:00 – 19:20 – 19:40 – 20:00 – 20:10 maggiori informazioni Funivia del Faito

Concerto all’alba gratuito al Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana

Anche quest’anno ad Agerola il festival Sui Sentieri Degli Dei, il Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana che per questa 13° Edizione si svolge dal 17 luglio all’ 8 settembre 2024. Da non perdere ad ingresso libero GIOVEDÌ 15 | Monte TRE CALLI ore 5.00 – L’ALBA MAGICA – GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ DI AGEROLA” – con la straordinaria partecipazione – di Giuseppe Gambi tenore . Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana

