BOP, Beats of Pompeii: 10 grandi concerti internazionali nell’Anfiteatro di Pompei

Ben 10 concerti di 7 grandi artisti o gruppi musicali di livello internazionale nell’Anfiteatro di Pompei. Arriva il BOP, Beats of Pompeii, con la grande grande musica italiana e internazionale in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.

Dall’11 giugno al 26 luglio 2024 si terranno ben 10 concerti di 7 grandi artisti o gruppi musicali di livello internazionale nell’Anfiteatro di Pompei. L’occasione è il BOP, Beats of Pompeii, una rassegna di importanti concerti con grandi ospiti per 10 concerti straordinari: a Pompei infatti si esibiranno Ludovico Einaudi, Biaggio Antonacci con ben 3 concerti e poi John Legend, il Volo, i Pooh, Rassel Crowe e Francesco de Gregori.

Una grande estate di musica internazionale con il BOP (Beats of Pompeii)

Il BOP, Beats of Pompeii sarà una grande rassegna di musica internazionale ed è patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con il Comune di Pompei e sarà gestito da importanti società di promoting e organizzazione di concerti.

Le date dei concerti di importanti artisti internazionali e nazionali all’Anfiteatro di Pompei saranno tra l’11 giugno e il 26 luglio 2024 e prevedono ben 10 concerti di 7 grandi artisti: in particolare

Il BOP, Beats of Pompeii 2024 – programma

11 giugno 2024 – John Legend

9 luglio 2024 – Russell Crowe

12 luglio 2024 – Ludovico Einaudi

17 luglio 2024 – Il Volo

18 luglio 2024 – Biagio Antonacci

19 luglio 2024 – Biagio Antonacci

20 luglio 2024 – Biagio Antonacci

22 luglio 2024 – i Pooh

26 luglio 2024 – Francesco De Gregori

Dove: Anfiteatro di Pompei, Parco Archeologico di Pompei

Anfiteatro di Pompei, Parco Archeologico di Pompei Biglietti: Disponibili sui circuiti ticketone.it e ticketmaster.it

Disponibili sui circuiti ticketone.it e ticketmaster.it Maggiori informazioni: BOP, Beats of Pompeii

Bonus: Carmen Consoli all’Anfiteatro di Pompei

Sabato 8 giugno 2024 Carmen Consoli sarà in concerto nell’Anfiteatro di Pompei con un tour dal titolo Terra Ca nun senti, dedicato al ricordo di grandi personaggi della storia sociale e culturale italiana, partendo dalla sua Sicilia. Solo per la data di Pompei, in esclusiva assieme a Carmen Consoli ci saranno l’attrice Donatella Finocchiaro e Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il giornalista ucciso nel 1978.

