John Legend in concerto all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

John Legend il leggendario cantautore statunitense sarà in Italia solo per due straordinari e intimi concerti Pianoforte e Voce: uno nell’Anfiteatro Scavi di Pompei e l’altro a Roma nel Teatro Terme di Caracalla con il suo An Evening With John Legend – A Night Of Songs And Stories

Il giorno 11 Giugno 2024 nel bellissimo Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei ci sarà un grande live di John Legend dal titolo “An Evening With John Legend – A Night Of Songs And Stories”

John Roger Stephens, in arte John Legend, è un grande cantautore statunitense autore di brani dal successo mondiale ma è anche un produttore discografico, produttore televisivo, produttore teatrale e personaggio televisivo statunitense. Come produttore televisivo celebri la serie televisiva Underground e Jesus Christ Superstar – Live in Concert e teatrale, con la rivisitazione del dramma teatrale Jitney ed ha anche recitato in tanti film, tra cui La La Land.

John Legend, più volte disco di platino, vincitore dell’EGOT e acclamato dalla critica, ha ottenuto negli anni 12 Grammy Awards, un Oscar, un Golden Globe Award, un Tony Award e un Emmy Award e, nel corso della sua carriera ha pubblicato otto bellissimi album, tra cui l’ultimo Legend nel 2022.

Il giorno 11 giugno 2024, l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei ospiterà un evento straordinario: “An Evening With John Legend – A Night Of Songs And Stories”. Un’occasione imperdibile per ascoltare il leggendario cantautore in un’atmosfera intima e suggestiva. Non perdere l’opportunità di assistere a questo esclusivo concerto, dove John Legend eseguirà i suoi successi più amati e racconterà storie della sua carriera.

Solo 2 straordinari concerti in Italia per John Legend

John Legend suonerà in Italia solo in 2 occasioni, il 10 giugno a Roma al Teatro Terme di Caracalla mentre il 11 giugno sarà nell’Anfiteatro Scavi di Pompei. Due location straordinarie per due concerti molto speciali in cui la grande star del pop-soul sarà solo sul palco con il suo pianoforte.

I partecipanti ascolteranno bellissime canzoni e storie dell’artista, insieme a tutti i brani che lo hanno reso la grande star che è oggi e non mancheranno rivisitazioni intime dei suoi più grandi successi come “All of Me”, “Ordinary People”, “Tonight”, ed anche aneddoti inaspettati della vita e della carriera di Legend e selezioni dal suo ultimo disco LEGEND “Nervous”, “Wonder Woman”.

John Legend Live a Pompei

Dove: Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei

