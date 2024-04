Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 18 al 21 aprile 2024

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesi dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 18 al 21 aprile 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Irpinia Terra di Mezzo 2024: Un Festival Itinerante di Gastronomia e Cultura

Tutti eventi gratuiti dal 13 al 28 aprile 2024 per la quarta edizione del festival itinerante Irpinia Terra di Mezzo, un progetto ideato da Fiorenza Calogero che propone tantissimi eventi per scoprire le bellezze monumentali, paesaggistiche e culinarie della bella terra d’Irpinia. Sei appuntamenti speciali primaverili per scoprire le bellezze di sei luoghi splendidi della provincia irpina a Sorbo Serpico, Pietradefusi, Santa Lucia di Serino, Salza Irpina, Cesinali e Santo Stefano del Sole che apriranno le loro “porte” ai visitatori per presentare le loro bellezze culturali e la cucina locale d’eccellenza. Tutti gli eventi sono gratuiti e sono in ogni comune un Salotto Gastronomico dove assaggiare piatti tipici e bontà preparate con materie prime locali di alta qualità. Un’Escursione Culturale nella zona permettendo di far conoscere ai visitatori la storia e i paesaggi di una bella. E poi le Degustazioni di Primi Piatti Tipici locali. Il 20 APRILE eventi a Santa Lucia di Serino mentre il 21 APRILE il festival arriva a Salza Irpina. Irpinia Terra di Mezzo 2024

A Mugnano di Napoli arriva ArtigianGusto tra eccellenze gastronomiche e artigianato

Tre giorni di festa a Mugnano di Napoli nel weekend del 19-20-21 Aprile 2024 con ArtigianGusto, una grande fiera che presenta eccellenze gastronomiche, artigianato e prodotti tipici. A Mugnano di Napoli sarà possibile trascorrere una tre giorni di shopping, gusto e divertimento. L’evento che sarà ospitato nella Villa Comunale San Lorenzo di Mugnano di Napoli. E, venerdì 19 aprile ci sarà una grande e speciale apertura di Artigian Gusto a Mugnano di Napoli, con il Gran Concerto Bandistico dell’orchestra di Fiati città di Sperone (AV) e poi.…..a seguire una serata ArtigianGusto

Sagra della Pizzonta fontanellese a Teano

Si terrà sabato 20 aprile 2024, a partire dalle ore 19.00, a Fontanelle di Teano, piccola frazione del comune di Teano (CE) la Sagra della Pizzonta – Primavera Edition. Un bell’appuntamento che ci propone un piatto tipico locale la “Pizzonta”, che nella zona è una “focaccia unta” con olio. Un bell’appuntamento che ci propone un piatto tipico locale la “Pizzonta”, che nella zona è una focaccia unta con olio. Una particolare preparazione di pasta di pane che poi viene fritta e servita sia in versione salata, con il sale sopra, che in versione dolce con lo zucchero o farcita. Una vera bontà, una tradizione gastronomica della zona derivata dall’Abruzzo ma che da tempo è divenuta una vera specialità a Fontanelle di Teano. Sagra della Pizzonta fontanellese

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze di Aprile

Anche per tutto il mese di aprile 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

A Forio d’Ischia riaprono gli straordinari Giardini la Mortella

Riaperti alle visite del pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

Visite guidate gratuite alle Cantine emergenti in Campania

Un bell’evento ci permetterà di conoscere delle giovani cantine in Campania con visite guidate ed eventi gratuiti che si svolgeranno dal 5 al 28 aprile 2024 tra enogastronomia e arte. Un interessante tour tra le Cantine emergenti che farà tappa a Castelvetere sul Calore e Montemarano, in provincia di Avellino, a Castelvenere e Solopaca, in provincia di Benevento, a San Marcellino e Alife in provincia di Caserta, e a Baronissi, in provincia di Salerno. Per ogni tappa Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Visite guidate gratuite alle Cantine

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

Ripartono le corse della funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Ricominciano le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.