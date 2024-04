Sagra della Pizzonta fontanellese a Teano (CE)

La Pizzonta, una pizza fatta con impasto per il pane, unta con olio e poi fritta accompagnata con boccali di birra fresca. Un cibo povero che ha origine antiche

Si terrà sabato 20 aprile 2024, a partire dalle ore 19.00, a Fontanelle di Teano, piccola frazione del comune di Teano (CE) la Sagra della Pizzonta – Primavera Edition. Un bell’appuntamento che ci propone un piatto tipico locale la “Pizzonta”, che nella zona è una focaccia unta con olio. Una particolare preparazione di pasta di pane che poi viene fritta e servita sia in versione salata, con il sale sopra, che in versione dolce con lo zucchero o farcita. Una vera bontà, una tradizione gastronomica della zona derivata dall’Abruzzo ma che da tempo è divenuta una vera specialità a Fontanelle di Teano.

Una bella festa per la pizza unta o Pizzonta fontanellese

La festa a Fontanelle di Teano si terrà solo sabato 20 aprile 2024 a partire dalle ore 19.00, e permetterà di assaggiare la pizzonta fontanellese nelle sue varie preparazioni. L’ottima pizza fatta con impasto per il pane, unta con olio e poi fritta sarà accompagnata con boccali di birra o con altre bibite.

La Pizzonta fontanellese è un cibo povero che ha origine antiche perché è nata nei periodi in cui in cucina non veniva buttato nulla e tutto poteva essere usato e riutilizzato. Infatti la Pizzonta veniva spesso preparata assieme alle pizze e agli impasti lievitati. Una parte di quell’impasto veniva spezzato in palline, allargate a mano e poi fritte in grandi calderoni. La sagra della pizzonta fontanellese riproporrà le antiche tradizioni della zona il 20 aprile 2024, a partire dalle ore 19.00, a Fontanelle di Teano, piccola frazione del comune di Teano (CE).

