8 marzo 2024, giornata internazionale della Donna: eventi da non perdere a Napoli

Eventi particolari, ma anche spettacoli e manifestazioni interessanti che si tengono in quel giorno tutti dedicati alle donne per una giornata da ricordare

Venerdì 8 marzo 2024 è la giornata internazionale della Donna, la Festa della Donna come viene comunemente chiamata. Anche a Napoli e nelle vicinanze, sono state organizzate diverse iniziative da non perdere. Ci saranno i musei aperti gratuitamente alle donne e alcune visite guidate nei luoghi più belli della città, e poi eventi teatralizzati, visite e tanto altro. Ve ne presentiamo alcuni tra i più originali. Buona festa della Donna a tutte le nostre lettrici.

8 marzo nei musei con ingresso gratuito per le donne

Ingresso gratuito per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali e in altri luoghi della cultura statali. L’iniziativa anche quest’anno del Ministero della Cultura con tanti eventi per riflettere sull’importanza culturale della giornata internazionale della donna. A Napoli anche alcuni eventi particolari a Capodimonte, a Palazzo Reale e nella Certosa di San Martino. L’8 marzo nei musei

Storie di donne a San Domenico Maggiore

3 giorni di visite speciali l’8,9 e 10 marzo 2024 al DOMA, il Museo dell’Opera di San Domenico Maggiore a Napoli per la Giornata Internazionale della donna. Un tour guidato all’interno della Basilica di San Domenico Maggiore per conoscere Luoghi solitamente chiusi e inaccessibili, come la Cappella Carafa di Santa Severina, la Cappella Brancaccio con racconti e storie al femminile. Storie di donne a San Domenico Maggiore

Concerto gratuito nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Anche venerdì 8 marzo nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli la rassegna “I concerti del Conservatorio 2024” con interessanti concerti gratuiti. In particolare venerdì 8 marzo – Beethoven – Koussevitzky – 100 anni di storia – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella contrabbasso Ermanno Calzolari | direttore Giorgio Proietti concerti gratuiti nel Conservatorio

Matrone ed etere, sante e modelle alle Gallerie d’Italia a Napoli

Alle Gallerie d’Italia in via Toledo a Napoli in occasione della Giornata internazionale della donna, una narrazione che traccia, attraverso le figure e i volti di donne che animano le opere delle Gallerie d’Italia di Napoli, la storia dell’emancipazione della donna attraverso i secoli. Il cambiamento del suo ruolo dalla famiglia alla società partendo dall’antica Grecia fino ad arrivare agli inizi del Novecento con le prime conquiste del diritto al voto femminile. 7€ incluso il biglietto d’ingresso. Evento alle ore 12 o alle 16,30. Ogni attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619. Matrone ed etere, sante e modelle

Pasión Picasso mostra immersiva gratuita all’Archivio di Stato di Napoli

Prorogata fino all’11 marzo 2024 una particolare mostra immersiva gratuita dal titolo “Pasión Picasso” si terrà all’Archivio di Stato di Napoli. Ben 39 opere del grande artista spagnolo, prenderanno vita, immergendo il visitatore in un trionfo visivo ed emotivo di arte, cultura e bellezza. E poi alle ore 16 l’incontro “L’8 marzo le donne della Storia creano un legame ideale tra le città. Da Napoli a Milano passando per Roma e Firenze” . “Pasión Picasso”

Vanessa Scalera a Napoli con “La Sorella Migliore” al Teatro Diana al Vomero

Dal 28 febbraio al 10 marzo la brava Vanessa Scalera sarà al Teatro Diana con “La sorella migliore” di Filippo Gili per la regia di Francesco Frangipane. Prezzi da 20 a 30 euro + prevendita Vanessa Scalera al Diana

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto anche venerdì 8 marzo lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

“My fair lady” con Serena Autieri al Teatro Augusteo di Napoli

Dall’1 al 10 marzo al teatro Augusteo di Napoli arriva “My fair lady”, la più bella e rappresentata favola al mondo con Serena Autieri. Il musical perfetto a Napoli. Prezzi da 35 a 45 + prev “My fair lady”

Giornata dedicata alle donne al Museo di Pietrarsa