“My fair lady” con Serena Autieri al Teatro Augusteo di Napoli

Da venerdì 1 a domenica 10 marzo 2024 al teatro Augusteo di Napoli arriva “My fair lady”, la più bella e rappresentata favola al mondo. Nel teatro di Piazzetta duca d’Aosta ci sarà la brava Serena Autieri nei panni della protagonista. “My fair lady” è da sempre considerato il musical perfetto con le sue belle musiche, le tematiche sempre attuali e le ambientazioni londinesi di inizio secolo, e da oltre 70 anni è sui palcoscenici dei teatri di tutto il mondo.

La storia è oramai conosciuta da tutti e la splendida Serena Autieri interpreta superbamente Eliza Doolittle, la povera fioraia che riesce a conquistare il burbero professor Henry Higgins, interpretato da Ivan Castiglione. Bravi anche Manlio Dovì, nei panni del Colonnello Pickering, Gianfranco Phino, nel ruolo Alfred Doolittle e poi Fioretta Mari in una esilarante Mrs. Higgins e Clara Galante e Luca Bacci che interpretano rispettivamente Mrs. Pearce e Freddy Eynsford-Hill.

Biglietti per “My Fair Lady” al Teatro Augusteo di Napoli

