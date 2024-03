Storia di Napoli, storie di donne: visita tematica gratuita alla Certosa di San Martino a Napoli

© Napoli da Vivere

Anche nella splendida Certosa e Museo di San Martino a Napoli ci sarà l’ingresso gratuito il giorno 8 marzo in occasione della Festa della Donna e poi anche una Visita Guidata tematica dal titolo Storia di Napoli, storie di donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo 2024 alle 10.30, il Servizio Educativo del Museo di San Martino a Napoli proporrà un particolare itinerario di visita della Certosa e del Museo con ingresso gratuito per le donne.

Una visita che permetterà al pubblico di scoprire la storia di Napoli declinata al femminile attraverso una panoramica sulle sue protagoniste, note e meno conosciute: sirene, mistiche, rivoluzionarie, regine e popolane. Donne diverse, uniche eppure rivelatrici di quel femminile, a volte prominente a volte più nascosto, che anima la vita di Napoli sin dalla sua nascita.

L’ingresso e la visita sono gratuite per le donne

Al Museo di San Martino l’8 marzo, l’ingresso al museo sarà gratuito per le donna come in tutti i luoghi della cultura statali in Italia. La partecipazione alla visita è gratuita con il biglietto di ingresso al museo per un massimo di 25 persone, fino ad esaurimento posti. Per gli altri visitatori l’ingresso al Museo di San Martino costa € 6 biglietto intero o biglietto ridotto € 2

Maggiori informazioni – Museo e Certosa di San Martino a Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.