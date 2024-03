Giornata dedicata alle Donne al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si appresta a celebrare la Giornata Internazionale delle Donne aprendo le sue porte con un’offerta speciale, venerdì 8 marzo.

ll Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa celebrerà la Giornata Internazionale delle Donne con un biglietto a tariffa speciale, venerdì 8 marzo. Situato nell’incantevole cornice che un tempo era il cuore dell’industria meccanica e ferroviaria italiana, il museo promette una giornata ricca di cultura e storia, accessibile per l’occasione a un prezzo particolarmente vantaggioso riservato a tutte le donne.

In questa giornata dedicata all’emancipazione e alla celebrazione delle conquiste femminili, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è lieto di offrire alle donne l’opportunità di acquistare il biglietto d’ingresso a soli due euro. Questa iniziativa vuole non solo rendere omaggio alle donne, ma anche incentivare la scoperta delle ricchezze culturali e storiche che il museo custodisce.

Un Viaggio nella Storia Ferroviaria e Tecnologica

Il Museo di Pietrarsa è un vero e proprio tesoro nazionale che documenta l’evoluzione industriale e ferroviaria italiana, grazie alla sua straordinaria collezione. Nato per volontà di Ferdinando II di Borbone, il sito è oggi sede di un museo ferroviario riconosciuto come uno dei più importanti d’Europa nel suo genere. La visita consente di esplorare il progresso tecnologico e il suo impatto sullo sviluppo socio-economico del Paese, attraverso una ricca esposizione che narra la storia dei trasporti e dell’innovazione industriale.

L’evento dell’8 marzo 2024

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa vi aspetta venerdì 8 marzo, dalle 9:00 alle 19:30, per celebrare insieme la Giornata Internazionale delle Donne.Per arricchire l’esperienza e renderla più piacevole, il museo invita i visitatori a una sosta nei locali dell’elegante Caffè Bayard con una ricca proposta di prodotti di qualità. Il caffè accoglie i visitatori in un ambiente raffinato, decorato con le famose maioliche dell’artigianato vietrese. È l’occasione perfetta per godersi una pausa rilassante, immersi nella storia e nella cultura.

Celebrazione delle Donne al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: maggiori informazioni

Quando : Venerdì 8 marzo 2024

: Venerdì 8 marzo 2024 Orari: 9:00 – 19:30

9:00 – 19:30 Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa, snc, 80146 Napoli

: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa, snc, 80146 Napoli Prezzo Biglietto : €2,00 per tutte le donne.

: €2,00 per tutte le donne. Contatti e Informazioni: Telefono: 081 472003 Email: Museopietrarsa@fondazionefs.it



