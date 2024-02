Cosa fare a Napoli mercoledì 14 febbraio 2024, il giorno di San Valentino 2024

© Napoli da Vivere Ph Paola Baldissara

Mercoledì 14 febbraio 2024 è la festa di San Valentino, un San Valentino speciale con tanti appuntamenti per le coppie non solo a Napoli, per passare assieme alla persona cara una giornata diversa. E alcuni musei e luoghi d’arte propongono il 2×1

Un mercoledì diverso con un San Valentino con tanti eventi da non perdere che ci faranno passare un po di tempo assieme alla persona cara per farci scoprire e vivere Napoli, la città dell’amore. Di seguito gli eventi da non perdere per Mercoledì 14 febbraio 2024 a Napoli

La Luna, le stelle e tu: San Valentino all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli

Serata speciale il 14 febbraio 2024 per la festa di san Valentino all’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte con osservazioni delle stelle ed altro. La Luna, le stelle e tu

San Valentino a Napoli alle Gallerie d’Italia con ingresso 2×1

Mercoledì 14 febbraio 2024 per festeggiare San Valentino le Gallerie d’Italia, propongono la speciale promozione dell’ingresso 2×1, (un biglietto solo per le coppie) per poter visitare le collezioni permanenti e la mostra “Napoli al tempo di Napoleone” Napoli al tempo di Napoleone

Serata di San Valentino 2024 al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Mercoledì 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati, il museo invita le coppie a immergersi in un’atmosfera magica, dove la storia e il romanticismo si fondono nei padiglioni che raccontano la grande storia ferroviaria italiana. Pietrarsa si trasforma in un palcoscenico d’amore, San Valentino a Pietrarsa

Vulcano Buono la festa di San Valentino sulla Ruota Panoramica

Un evento molto particolare al Vulcano buono il 14 febbraio per San Valentino la “Ruota dell’amore”: una esperienza sulla ruota panoramica per gli innamorati solo su prenotazione. Al Vulcano Buono festa di San valentino

Caccia all’amore al MANN il Museo Archeologico Nazionale

I partecipanti attraverseranno le sezioni principali del Museo per individuare un amore mitico attraverso indizi, enigmi, indovinelli e altre prove da superare. Appuntamento mercoledì 14 febbraio, alle 11.00 e alle 16.30. prenotazione su Eventbrite

Al Teatro Diana lo spettacolo Cabaret The Musical con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo

mercoledì, 14 febbraio 2024 alle ore 17:45 al Teatro Diana lo spettacolo Cabaret – The Musical un grande musical super premiato nella nuova versione di Arturo Brachetti Teatro Diana Cabaret

“Vomero in love”: festa a Napoli tra Cioccolato artigianale e stand per innamorati

Sei giorni di festa al Vomero, nell’isola pedonale, dal 9 al 14 febbraio per “Vomero in love” una festa che unisce cioccolato artigianale, stand per innamorati e Carnevale napoletano. Vomero in love”

Pasión Picasso mostra immersiva gratuita all’Archivio di Stato di Napoli

Anche Mercoledì 14 febbraio 2024 visitabile una particolare mostra immersiva gratuita dal titolo “Pasión Picasso” si terrà all’Archivio di Stato di Napoli . Ben 39 opere del grande artista spagnolo, prenderanno vita, immergendo il visitatore in un trionfo visivo ed emotivo di arte, cultura e bellezza. “Pasión Picasso”

Napoli Explosion: una mostra gratuita a Capodimonte con il golfo a Capodanno

Anche Mercoledì 14 febbraio 2024 aprile nel Cellaio del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli sarà ospitata la mostra gratuita Napoli Explosion con 37 opere di grandi dimensioni di Mario Amura. Napoli Explosion

Alla Mostra d’Oltremare la 50° edizione del Nauticsud con oltre 600 barche in esposizione

Edizione straordinaria per la 50 edizione dal 10 al 18 febbraio per il Nauticsud alla Mostra d’Oltremare di Napoli sempre organizzata dall’AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica). 50° Nauticsud

