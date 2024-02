Alla Mostra d’Oltremare di Napoli la 50° edizione del Nauticsud con oltre 600 barche in esposizione

Ph Facebook Nauticsud Salone Internazionale della Nautica

Una edizione straordinaria per la 50 edizione del salone della nautica con oltre 600 imbarcazioni disposte in otto grandi padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli. Nove giorni di esposizione con tante novità produttive, ritorni di brand storici e un importante calendario eventi

Da sabato 10 a domenica 18 febbraio 2024 si terrà la 50° edizione del Nauticsud alla Mostra d’Oltremare di Napoli sempre organizzata dall’AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica). Ben nove giorni di esposizione per questa grande Fiera della Nautica che presenta oltre 600 imbarcazioni per questa straordinaria 50° edizione del salone della nautica.

Otto grandi padiglioni della Mostra d’Oltremare saranno dedicati a questa grande esposizione che occupa gli spazi espositivi del quartiere fieristico e presenterà tante novità produttive, ritorni di brand storici e un importante calendario eventi.

I grandi spazi della Mostra d’Oltremare per il 50° Nauticsud

Un grande progetto espositivo è stato allestito per questa 50° edizione del Nauticsud con un percorso della rassegna, con accesso sia dall’ingresso di principale piazzale Tecchio sia da quello di viale Kennedy, che ha aumentato la superficie disponibile totale anche con gli spazi esterni nel tratto tra il viale delle 28 fontane ed il Teatro Mediterraneo.

In aumento le presenze di brand ed espositori con marchi e cantieri importanti, come Itama, Azimut, Cranchi, Rio Yacht, Cayman e Beneteau, per citarne alcuni, ma anche di ritorni di aziende che hanno tracciato la storia della nautica da diporto come il celebre marchio Riva.

Spazi anche per la media e piccola nautica e per l’accessoristica e i servizi

Grande spazio anche alla media e piccola nautica, quella tra i 5 e 20 metri che rappresenta la spina dorsale del comparto produttivo nazionale con importanti e grandi cantieri, marchi e aziende. Non mancheranno anche battelli pneumatici, gozzi e i motoscafi, accompagnato dai motori

marini fuoribordo, che sarà il segmento più rappresentato al Nauticsud che però conserva un’importante e consistente esposizione di yacht e imbarcazioni di lusso. Presenti anche tante aziende del comparto dell’accessoristica e dei servizi.

Il biglietto di ingresso da 12 euro è in vendita ai botteghini di Piazzale Tecchio e Viale Kennedy, ma anche online con la prevendita di 1 euro e 50.

Orari apertura della fiera: 12.30 – 19.00; mentre il venerdì, sabato e domenica aprirà alle 10.30 e chiuderà alle 20.30.

