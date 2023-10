Open House Napoli 2023: 150 visite guidate gratuite nei luoghi unici alla scoperta della città

Grande festa dell’Architettura a Napoli con 150 visite a luoghi straordinari e 40 novità in 3 giorni di scoperta. Arriva la quinta edizione di Open House Napoli 2023 e ci regalerà visite in spazi e luoghi di straordinario valore architettonico, spesso inaccessibili

Si terrà a Napoli dal 20 al 22 ottobre 2023 Open House Napoli il Festival Globale dell’Architettura che aprirà le porte ai visitatori di oltre 150 luoghi, percorsi inediti, itinerari nella creatività urbana, con tantissime visite guidate gratuite ed anche eventi e laboratori KIDS.

Open House Napoli 2023 è la grande festa dell’architettura che ci permetterà di esplorare la città di Napoli attraverso 150 appuntamenti gratuiti. Tutte visite guidate che ci condurranno in luoghi, percorsi ed eventi di straordinario interesse architettonico e culturale, con ben 40 novità in tre giorni speciali con anche spazio per i più piccoli con OHN Kids, con attività e laboratori dedicati ai bambini. Open House Napoli si fonda anche sul lavoro di centinaia di volontari che ci accompagneranno in un viaggio dalle periferie al centro, per farci scoprire le bellezze e le particolarità della città di Napoli.

Per partecipare agli eventi di Open House Napoli bisognerà registrarsi obbligatoriamente sul sito per accedere a tutti i siti, eventi e percorsi, sia su prenotazione che ad accesso libero. Registrazione obbligatoria sul sito: Open House Napoli.

Open House Napoli 2023:un programma ricchissimo di luoghi da conoscere

A Napoli dal 20 al 22 ottobre 2023 per la V edizione di OHN ci saranno visite in tutte le dieci municipalità ma anche nella Città Metropolitana di Napoli. Il programma è molto ricco di luoghi e di percorsi di scoperta e vi invitiamo a vederlo sul sito ufficiale ma vi anticipiamo alcuni tra i posti più particolari da scoprire quest’anno:

Le prenotazioni per le visite saranno attive dal 16 ottobre 2023. Info e prenotazioni : Open House Napoli

